Oana Zăvoranu și Mihai Bendeac o relație „love-hate”! Bruneta a dat din casă. „Tu încă ești cu ochii pe mine și mă vrei la așternut”

Oana Zăvoranu și Mihai Bendeac par să aibă o relație cu suișuri și coborâșuri. Recent, bruneta a vorbit despre juratul de la Antena 1 și chiar a dat din casă unele detalii picante. Se pare că aceștia au încercat să se cunoască mai mult în urmă cu câțiva ani.

Oana Zăvoranu a luat la analizat mai multe vedete din showbiz-ul românesc, iar când a ajuns la Mihai Bendeac a avut multe de spus. Acesta a declarat că între ei o este o relație de „love-hate”. Vedeta a avut cuvinte de laudă la adresa juratului de la Antena 1, dar l-a și sancționat când a fost cazul. (CITEȘTE ȘI: OANA ZĂVORANU, O NOUĂ REPLICĂ ACIDĂ LA ADRESA LUI PEPE: „S-A FOLOSIT DE MOMENTELE GRELE DIN VIAȚĂ MEA”)

„Eu am declarat în nenumărate rânduri că îmi este simpatic, dar există și momente când îmi vine să îi dau numai pumni în cap. Am așa o relație de love-hate, e cu năbădăi, cu Bendeac. Este un personaj mișto, el e personaj, dar și joacă foarte bine. El și atunci când vrea să pară că nu joacă, el joacă.

Nu are toate țiglele pe casă, ca și mine, nu are doar o păsărică, are un stol, ca și mine. Din când în când îl urmăream și mă zăpăcea cu pozele alea din lift… ăsta are un fetiș cu liftul. Vă spune eu în crește libidoul în lift, părerea mea…. El cică este de ăsta de nu suportă lume, vrăjeală, lasă-mă îmi place, un teatru, e într-o scenetă tot timpul, pentru că își permite. După părerea mea ăsta e foarte talentat, pute de talent, am spus mereu oamenilor talentați tinzi să le ierți multe.”, a spus Oana Zăvoranu.

„Tu încă ești cu ochii pe mine și mă vrei la așternut”

Mai mult, Oana Zăvoranu a dezvăluit că în urmă cu mulți ani între ea și Mihai Bendeac a existat o apropiere. Cei doi și-ar fi dat întâlnire și chiar un sărut se întrevedea. Însă lucrurile nu au fost să fie, iar potrivit spuselor brunetei o relație între ei doi s-ar fi transformat într-un adevărat dezastru.

„De aia te iubesc, ești cealapa, dar ești cealapa mișto. Eu cred că tu încă ești cu ochii pe mine și mă vrei la așternut. Noi am avut niște discuții mai personale. Ne-am pupat? Am apucat să ne pupăm? Nu cred că ne-am pupat, e și dubios așa că.. nu cred că ne-am pupat. A vrut să ne întâlnim acasă la el, mă rog. Vă dați seama ce ieșea dintr-un date cu mine și Bendeac? Că ne-am fi bătut… Nu ne-am pupat, dar am avut așa niște…”, a mai spus Oana Zăvoranu.

(VEZI ȘI: OANA ZĂVORANU, MĂRTURII DURE DESPRE CĂSĂTORIA LUI PEPE CU RALUCA: “ESTE FĂCUTĂ LA AMBIȚIE”)

Sursa foto: Instagram