Octavia Geamănu dă în judecată Antena 1, după ce a fost scoasă de pe post: ”Am încredere deplină în avocatul meu”

Octavia Geamănu se numără printre prezentatoarele apreciate din România cu o carieră de peste 18 ani ani în televiziune. Drumul spre succes nu a fost deloc ușor, însă prin muncă a ajuns acolo unde și-a dorit. Vedeta și-a petrecut o bună perioadă din viață la pupitrul știrilor de la Antena 1, acolo unde le prezenta telespectatorilor principalele știri. Cu toate acestea, în urmă cu trei săptămâni o informație a explodat în spațiul public. Vedeta a fost scoasă de la Observator și înlocuită cu Irina Ursu.

După aproape 18 de ani petrecuți în trustul Intact, Octavia Geamănu a fost înlocuită de o tânără jurnalistă. Partenera de viață a lui Marian Ionescu a publicat pe Facebook un mesaj prin care explică cum au stat, de fapt, lucrurile și cât de dezamăgită a fost de situația prin care a trecut.

Vedeta și-a dorit să remedieze această situație și potrivit ei, discuțiile au ajuns să fie purtate prin intermediul avocaților. De asemenea, Octavia Geamănu a deschis și un proces.

Octavia Geamănu a fost scoasă de la pupitrul știrilor fără explicații!

„Întotdeauna am răspuns mesajelor pe care mi le-ați trimis. În ultimele două luni și jumătate am fost însă în situația de a nu putea să vă ofer un răspuns referitor la “dispariția” mea de la Observator. Mi-a fost greu și îmi e greu și acum când scriu aceste rânduri să discut despre acest subiect chiar și cu apropiații, cu atât mai mult în spațiul public. Dar cum “știrea” se rostogoleste în online, consider că e momentul să nu mai evit să răspund sutelor de mesaje primite aici, pe fb. Am tot sperat că lucrurile se vor clarifica. De altfel, nici angajatorul nu a oferit vreo explicație referitoare la “scoaterea mea de pe post” așa cum a fost interpretată, în mod real, de presă, ca și cum n-am existat, deși exist. Merg în continuare în redacție și aștept ca angajatorul să își respecte obligațiile convenite cu mine, căci eu, după cum bine știți, am prezentat Observator 19 doar în weekend, excepție făcând zilele de concediu ale colegilor din timpul săptămânii când n-am spus niciodată că nu vin în sprijinul echipei. Sunt un om de echipă, muncitor, onest și pasionat de meseria mea.

Din păcate, după aproximativ 18 ani în care am lucrat în acest trust și aproximativ 2 luni și jumătate de încercare permanentă din partea mea de a găsi o soluție amiabilă în disputa cu angajatorul, am fost nevoită să mă adresez instanțelor judecătorești și să spun stop abuzurilor în relația de muncă. Am dorit restabilirea adevărului. Meseria de jurnalist a accentuat în cazul meu multe dintre lecțiile pe care le-am primit în adolescență, în facultate și în special de la tatăl meu. Să înlătur din start orice formă de abuz, orice tentativă de călcare a demnității în picioare, să nu fac compromisuri, să nu tolerez indolența. Am încredere deplină în avocatul meu, în casa de avocatură, dar mai ales în divinitate și dreptate. Nimic fără voia Domnului. Îmi pare rău că vă scriu aceste rânduri, dar vă sunt datoare de atâta timp cu un răspuns. Vă mulțțumesc pentru frumoasele cuvinte de încurajare , vă simt alături!”, a transmis Octavia Geamănu în mediul online.

Momentan nu a fost stabilit niciun termen al procesului. Rămâne de văzut dacă părțile se vor întâlni în instanță sau lucrurile se vor rezolva pe cale amiabilă.