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CM 2026 Începe Mondialul ProSport! 104 meciuri trăite minut cu minut și analizate de fotbaliști și antrenori de top, 44 de zile cu materiale de colecție, eroi și povești de neuitat într-o experiență integrată unică pe piața media din România!

De: Emanuela Cristescu 07/06/2026 | 16:46
CM 2026 Începe Mondialul ProSport! 104 meciuri trăite minut cu minut și analizate de fotbaliști și antrenori de top, 44 de zile cu materiale de colecție, eroi și povești de neuitat într-o experiență integrată unică pe piața media din România!
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De azi, 7 iunie, și până după finala CM 2026 programată pe 19 iulie, ți-am pregătit un regal editorial într-o experiență integrată unică pe piața media din România. Începe Mondialul ProSport în vara fotbalului pe care nu-l vei uita vreodată!

E „ultimul bal” pentru Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar și Luka Modric, dar în același timp generații ample cu talent uluitor de-abia așteaptă să se consacre la acest Mondial!

Cea mai complexă Cupă Mondială din istorie, cu 48 de naționale în turneul final jucând pe un calendar de 39 de zile, înseamnă o provocare în premieră pentru toți. Așa că ne-am pregătit pe măsură și îți oferim farmecul inimitabil al Mondialului într-un format spectaculos!

Într-un fotbal al zilelor noastre dominat de o dinamică aiuritoare uneori, competiția supremă din 2026 nu putea fi altfel decât atipică. De la numărul participantelor, durată, noi reguli testate de FIFA și până la contextul geo-politic sau sumele uriașe de bani aflate în joc.

Tocmai de-aceea, Mondialul ProSport, un proiect elaborat și implementat de jurnalistul Gabriel Berceanu, îți oferă o experiență aparte. Acoperim TOT, dar redăm într-un exercițiu de sinteză relevantă MEMORABILUL.

Păstrăm intactă emoția și lăsăm fotbalul să respire prin episoadele, cifrele și poveștile care contează cu adevărat. Aducem personalități cu viziune și voce fermă în fotbalul românesc să vorbească despre CM 2026. Analizăm din perspective unice, „proaspete” și captivante.

TOATE cele 104 meciuri de la CM 2026 vor putea fi trăite minut cu minut pe ProSport și nu doar atât. Iată ce te așteaptă în fiecare zi de turneu, pentru fiecare partidă, începând din 11 iunie și până pe 19 iulie, ziua marii finale:

  • Avancronica specială a fiecărei partide și loturile complete, cu ore bune înainte de start
  • Livetext cu cele mai importante momente, în timp real, din fiecare meci
  • Clasamentele în timp real și toate calculele calificării din toate cele 12 grupe
  • Rezumatul fiecărei partide în 7 secvențe memorabile, astfel încât să nu ratezi nimic esențial

Foarte multe meciuri CM 2026 se vor disputa la ore „complicate”, din noapte și din zori, pe fusul orar al României. Dar poți să descoperi dimineața povestea fiecărei partide, cu eroii și momentele memorabile, într-un veritabil „jurnal de Mondial” scris cuceritor.

Iar dacă vrei și programul îți permite să trăiești în timp real emoția fiecărui meci, le ai pe toate și în format livetext prin Mondialul ProSport!

Ce te așteaptă până la startul CM 2026, pe durata acestuia și după Mondial

Spuneam că ediția CM 2026 înseamnă 39 de zile de turneu, dar provocarea noastră, Mondialul ProSport, înseamnă 44 de zile cu fotbal la intensitate maximă. Asta pentru că, încă de azi, vei descoperi doar pe site-ul nostru:

De azi, 7 iunie, până la startul CM 2026, dar și pe parcursul desfășurării fazelor competiției, inclusiv la capătul turneului final, toate acestea te așteaptă pentru o experiență integrată și fascinantă!

Calendar CM 2026

  1. 11 iunie – start în faza grupelor
  2. 18 iunie – runda 2 în faza grupelor
  3. 24 iunie – runda 3 în faza grupelor
  4. 29 iunie – faza 16-imilor
  5. 4 iulie – faza optimilor de finală
  6. 9 iulie – sferturile de finală CM 2026
  7. 14 iulie – semifinalele CM 2026
  8. 19 iulie – finala CM 2026
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