LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală

Survivor România 2026 se apropie de finalul competiției, iar atmosfera din Republica Dominicană a devenit tot mai tensionată pe măsură ce semifinala a redus numărul concurenților rămași în joc. După o ediție încărcată de probe solicitante și momente-limită, doar patru participanți au reușit să avanseze în ultima etapă.

Semifinala difuzată sâmbătă, 6 iunie 2026, a pus la încercare rezistența fizică și mentală a tuturor celor rămași în concurs. Două concurente considerate puternice pe traseu au fost eliminate, ceea ce a schimbat dinamica competiției chiar înainte de finală.

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Emoțiile au atins un nivel maxim în momentul în care Adi Vasile a anunțat numele celor care vor lupta pentru trofeu:

„Trageți aer în piept, expirați adânc pentru că voi sunteți cei patru finaliști Survivor 2026”.

Cele două sportive eliminate, Bianca Giurcanu și Bianca Stoica, au părăsit competiția în urma probelor individuale, lăsând loc pentru Gabi Tamaș, Patricia Vizitiu, Ramona Micu și Lucian Popa, cei patru finaliști ai sezonului.

Lucian Popa a vorbit deschis despre presiunea momentului și despre parcursul său:

„În momentul ăsta parcă nu-mi vine să cred, având în vedere că am avut ultimul meci împotriva lui Bibi. Am avut mare noroc azi că am câștigat. Trebuie să treacă ceva timp ca să conștientizez. Mă gândeam la trofeu și la finală, dar când am intrat în Survivor și am văzut cum este nu știam cum să plec mai repede acasă. Survivor e plin de surprize! O să-mi joc șansa până la sfârșit și abia aștept mâine să dăm drumul la finală să vedem ce se va întâmpla acolo!”.

La rândul său, Gabi Tamaș a subliniat încărcătura emoțională a momentului și dorința de a ajunge cât mai departe:

„Abia aștept să îmi sun soția și să-i spun că am ajuns în finală. De fapt, că mă va vedea. Probabil se vor bucura pentru că nu am mai vorbit de foarte mult timp. El cred că este mândru de mine. Tot timpul am vrut să fiu un exemplu pentru el. (…) Pentru copilul meu mă aflu eu aici!”. Ulterior, acesta a completat: „Acum chiar pot spune că jucăm cu trofeul pe masă și vedem ce va fi! Ați văzut și astăzi, Survivor surprinde! Statisticile nu contează aici!”.

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Patricia Vizitiu a pus accent pe starea de sănătate și pe importanța ultimei zile din concurs:

„Mă bucur să mă aflu în această situație, dar cel mai mult mă bucur că sunt sănătoasă. Să ne odihnim. Mâine este poate, din punctul meu de vedere, cea mai grea zi. Dorința este mare și să fie totul bine ca să nu fie rău!”.

Ramona Micu a vorbit despre traseul ei oscilant și despre momentele în care a simțit că ar putea părăsi competiția:

„Este ireal pentru că, spre deosebire de colegii mei, parcursul meu a fost mai buclucaș și am avut multe momente în care am crezut că o să plec acasă. Mă bucur că am ajuns în etapa asta. Sunt foarte recunoscătoare”.

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