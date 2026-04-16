Odihna veșnică se cumpără la preț record. Cât a ajuns să coste un cavou, în capitală

De: Elisa Tîrgovățu 16/04/2026 | 11:21
Un fenomen îngrijorător a început să prindă contur în cel mai cunoscut cimitir din România: Cimitirul Bellu din București. Locurile de veci, privite în mod tradițional ca spații de liniște și odihnă veșnică, au ajuns în ultima perioadă să fie tranzacționate la prețuri extrem de ridicate, în unele cazuri chiar comparabile sau mai mari decât cele ale locuințelor din zonă.

Situația a stârnit numeroase controverse. Mulți consideră că un astfel de fenomen schimbă profund percepția asupra unui loc destinat, în mod normal, reculegerii și memoriei.

Cavou la preț record

Un anunț recent apărut în mediul online a șocat opinia publică. Un cavou a fost scos la vânzare pentru suma de „doar” 135.000 de euro.

Pe platformele de anunțuri online, locurile de veci din Cimitirul Bellu sunt scoase la vânzare la sume care pot ajunge la cinci sau chiar șase cifre în euro. În comparație, un apartament cu două camere din zona apropiată cimitirului se vinde, în medie, cu aproximativ 100.000 de euro. Însă, în unele cazuri, un loc de veci poate depăși chiar acest prag, ceea ce ridică numeroase semne de întrebare.

Reacțiile internauților sunt diverse, printre ele se numără și ironiile. Oamenii glumesc pe seama faptului că în viitor ar putea exista credite pe 30 de ani pentru achiziționarea unui loc de veci, cu avans și rate lunare, la fel ca pentru o locuință.

Afacere ilegală

Specialiștii în domeniu susțin că aceste tranzacții se află la limita legii și chiar pot fi considerate o ilegalitate. În mod oficial, aceste locuri de veci nu pot fi cumpărate sau vândute. Mai mult decât atât, administrația cimitirelor din București precizează că nu are nicio implicare în aceste tranzacții și că sumele sunt stabilite de proprietarii locurilor.

Un expert a explicat că această piață este „strict de spectacol” și că, în realitate, nu există documente legale care să confirme plata unor astfel de sume. Ceea ce ar însemna că multe dintre aceste tranzacții nu au bază juridică și pot fi considerate, de fapt, ilegale.

Astfel, în spatele anunțurilor cu prețuri spectaculoase s-ar ascunde mai degrabă o piață informală, lipsită de transparență și de reglementare clară.

CITEȘTE ȘI: Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați

Cât plătești pentru autorizația de construcție la o anexă. Sumele surprind mulți români

Iți recomandăm
Dana Roba a intervenit în scandalul momentului și o face praf Ema: ”Cine te-a pus să faci 2 copii cu 2 bărbați?”
Știri
Dana Roba a intervenit în scandalul momentului și o face praf Ema: ”Cine te-a pus să faci 2…
Amenzi pentru românii care nu au asigurare de locuință. Autoritățile încep controalele
Știri
Amenzi pentru românii care nu au asigurare de locuință. Autoritățile încep controalele
Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de ruși au fost recucerite
Mediafax
Ucraina introduce un nou model de luptă. Syrskyi afirmă că zonele controlate de...
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
Gandul.ro
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea...
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a rămâne pe cont propriu în deşert: „Cea mai mare țeapă pe care am luat-o”
Adevarul
Pățania unei românce în Maroc, unde a fost la un pas de a...
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua rolul lui Viktor Orban
Digi24
Cine va fi următorul „perturbator-șef” al Uniunii Europene. 5 lideri ar putea prelua...
Sursa neașteptată de sare care ar putea crește tensiunea arterială a milioane de oameni
Mediafax
Sursa neașteptată de sare care ar putea crește tensiunea arterială a milioane de...
Parteneri
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată...
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Prosport.ro
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„O situație care s-ar putea să vă intereseze”. Avertismentul lui Mădălin Ionescu pentru pentru românii care călătoresc cu mașina în afara țării
Click.ro
„O situație care s-ar putea să vă intereseze”. Avertismentul lui Mădălin Ionescu pentru pentru românii...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024
Digi24
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale...
La câte puncte se reține permisul în 2026. În ce situații se dublează perioada de suspendare și când dai examen de redobândire?
Promotor.ro
La câte puncte se reține permisul în 2026. În ce situații se dublează perioada de...
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Doi bărbați au furat un cilindru albastru strălucitor dintr-un spital abandonat — și au declanșat un coșmar nuclear
go4it.ro
Doi bărbați au furat un cilindru albastru strălucitor dintr-un spital abandonat — și au declanșat...
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
Gandul.ro
Câţi bani scoate statul, în aprilie, din buzunarele românilor pentru subvenţiile partidelor
