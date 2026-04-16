Odihna veșnică se cumpără la preț record. Cât a ajuns să coste un cavou, în capitală

Un fenomen îngrijorător a început să prindă contur în cel mai cunoscut cimitir din România: Cimitirul Bellu din București. Locurile de veci, privite în mod tradițional ca spații de liniște și odihnă veșnică, au ajuns în ultima perioadă să fie tranzacționate la prețuri extrem de ridicate, în unele cazuri chiar comparabile sau mai mari decât cele ale locuințelor din zonă.

Situația a stârnit numeroase controverse. Mulți consideră că un astfel de fenomen schimbă profund percepția asupra unui loc destinat, în mod normal, reculegerii și memoriei.

Cavou la preț record

Un anunț recent apărut în mediul online a șocat opinia publică. Un cavou a fost scos la vânzare pentru suma de „doar” 135.000 de euro.

Pe platformele de anunțuri online, locurile de veci din Cimitirul Bellu sunt scoase la vânzare la sume care pot ajunge la cinci sau chiar șase cifre în euro. În comparație, un apartament cu două camere din zona apropiată cimitirului se vinde, în medie, cu aproximativ 100.000 de euro. Însă, în unele cazuri, un loc de veci poate depăși chiar acest prag, ceea ce ridică numeroase semne de întrebare.

Reacțiile internauților sunt diverse, printre ele se numără și ironiile. Oamenii glumesc pe seama faptului că în viitor ar putea exista credite pe 30 de ani pentru achiziționarea unui loc de veci, cu avans și rate lunare, la fel ca pentru o locuință.

Afacere ilegală

Specialiștii în domeniu susțin că aceste tranzacții se află la limita legii și chiar pot fi considerate o ilegalitate. În mod oficial, aceste locuri de veci nu pot fi cumpărate sau vândute. Mai mult decât atât, administrația cimitirelor din București precizează că nu are nicio implicare în aceste tranzacții și că sumele sunt stabilite de proprietarii locurilor.

Un expert a explicat că această piață este „strict de spectacol” și că, în realitate, nu există documente legale care să confirme plata unor astfel de sume. Ceea ce ar însemna că multe dintre aceste tranzacții nu au bază juridică și pot fi considerate, de fapt, ilegale.

Astfel, în spatele anunțurilor cu prețuri spectaculoase s-ar ascunde mai degrabă o piață informală, lipsită de transparență și de reglementare clară.

