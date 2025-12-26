Acasă » Știri » Ofițer la Școala De Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev

Ofițer la Școala De Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev

De: Maria Roșca 26/12/2025 | 23:25
Ofițer la Școala De Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev
Ofițer de la Școala De Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev/ sursă foto: social media

Este anchetă de amploare la Scoala de Poliție din Câmpina. Un ofițer a fost reținut și este acuzat de tentativă de viol asupra unui băiat de 20 de ani. Elevul abuzat s-a ales cu hainele rupte și cu o sperietură zdravănă. 

Tentativa de viol a avut loc în noaptea de 18 spre 19 decembrie 2025 la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Numitul I.L.I, ofițer de serviciu, în vârstă de 49 de ani, ar fi pus la cale un scenariu diabolic astfel încât să ajungă mai ușor la victima sa.

Tentativă de viol la școala de Poliție din Câmpina

Sub pretextul că în camera de bagaje este un elev dezorientat, care plânge și nu știe ce probleme are, ofițerul a chemat în „ajutor” alți patru elevi. Ulterior, acesta le-a cerut la trei dintre ei să plece, iar victimei i-a solicitat să rămână pentru a avea o discuție între patru ochi.

Intuiția tânărului i-a dat semnale că ceva necurat urma să se petreacă și ar fi încercat de mai multe ori să plece din camera, însă de fiecare dată era oprit de ofițer. La un moment dat, I.L.I și-a pierdut răbdarea, s-a năpustit asupra băiatului, a încercat să îl dezbrace cu forța și i-a rupt nasturele de la pantaloni.

„La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigații Criminale se efectuează cercetări, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la infracțiunea de viol, sub supraveghere Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de reprezentanții unei instituții de învățământ postliceal, din Câmpina.

Din primele cercetări efectuate, se confirmă existența unei infracțiuni de tentativă la infracțiunea de viol.

Persoana bănuită de comiterea faptei, un bărbat de 49 de ani, a fost condusă la sediul unității de parchet competente, în vederea audierii”, notează IPJ Prahova.

În cele din urmă, băiatul de 2o de ani a reușit să scape din mâinile ofițerului, însă nu oricum. Acesta i-ar fi promis ofițerului că se vor revedea pentru a duce la capăt favorurile intime. După ce a plecat, băiatul le-a povestit colegilor ce i s-a întâmplat și a fost încurajat să anunțe conducerea școlii.

După ce cazul a ajuns în atenția Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova au dispus măsura reținerii ofițerului I.L.I pentru 24 de ore.

„Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, de către procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, urmând să fie analizată oportunitatea luării unei alte măsuri preventive.

Având în vedere faptul că cercetările sunt în curs de desfășurare, conform prevederilor legale aplicabile, acestea sunt informațiile care pot fi comunicate public, în vederea protejării integrității procedurale și a bunei desfășurări a anchetei penale”, se mai arată în comunicatul IPJ Prahova.

Decizie controversată a instanței: Șoferul din Berceni care a lovit mortal o mamă și i-a rănit grav fetița de 2 ani va ajunge acasă de sărbători! |EXCLUSIV

Șantaj, prejudiciu de zeci de mii de euro și un ordin de protecție! Scandal monstru în familia lui Bercea Mondialu

 

