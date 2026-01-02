Acasă » Paparazzi » OG Eastbull a ieșit pe stradă ca și cum conduce orașul. Alo, pronto, se rezolvă!

De: Paul Hangerli 02/01/2026 | 23:00
CANCAN.RO l-a surprins pe OG Eastbull – singurul rapper român care a pus mâna pe aur și platină în industria italiană – plimbându-se pe Calea Victoriei ca Vodă prin lobodă. Cu alură de boss, trening de firmă, vestă de puf cât un păcat capital și lanț gros de aur cât trei degete, artistul părea că are totul sub control. Telefonul nu-i stătea din mână. Poate negocia o combinație, poate punea la cale următorul hit sau poate doar îi scria unei domnișoare. Cert e un lucru: OG nu merge. OG defilează.

„Alo, pronto, sunt Contactu’!” Cum arată un boss când iese la plimbare

Cu o siluetă care impune respect, ochelari de soare de parcă ar fi mereu în film, trening curat și vestă de puf ca de oligarh rătăcit pe Dorobanți, OG Eastbull a fost surprins mergând agale, dar cu pas hotărât. Lanțul de aur îi strălucea în soare, telefonul vibra constant, iar privirea era fixată pe ecran, ca și cum tocmai se punea la cale o mișcare importantă. Cine știe? Poate făcea o combinație pă mafioțeală. Poate discuta o colaborare internațională. Poate îi scria lui Alex Velea, cu care se spune că ar avea un beef discret.

Poate își seta următorul hit care să rupă YouTube-ul. Sau poate, pur și simplu, își dădea întâlnire cu vreo domnișoară, că doar e proaspăt divorțat și liber ca un vers din trap.

Așa arată un boss când iese la plimbare

Cert e că OG Eastbull știe să se afișeze. Și nu oricum. De curând a apărut la „Chefi la cuțite”, a intrat în platou cu doi bodyguarzi de parcă venea să preia emisiunea, nu să gătească. S-a autointitulat „șef la cuțite”, „Adrian Mutu al hip-hopului” și „mental coach de cartier”. Totuși părea că el îi păzește pe bodyguarzi, nu invers.

Din baracă, direct pe platină: povestea adevărată a lui OG Eastbull

Dincolo de glumă și atitudine, OG Eastbull – pe numele real Alfred Hodor, născut pe 12 iulie 1991, în Trier, Germania – e unul dintre puținii artiști care chiar au plecat de jos. Părinți români, copilărie grea, crescut în cartierul Due Ponti din Roma, unde strada te învață repede ori să cazi, ori să reziști.

„OG” vine de la Original Golani, iar „Eastbull” nu e figură de stil – e taurul din Est, omul care împinge înainte indiferent de obstacole. A făcut parte din BPR SQVAD și Golani, a muncit cu producători mari, iar hitul „Bella Giornata” i-a schimbat viața. Piesa a rupt topurile, a adunat zeci de milioane de vizualizări și i-a adus discul de platină – o performanță rară pentru un artist român în Italia. OG n-a ascuns niciodată că a trecut prin sărăcie, depresie, greșeli și chiar arest. A spus-o franc: „Sportul m-a salvat. Munca m-a salvat. Foamea m-a făcut ce sunt.”

Ani buni, rapperul a format un cuplu cu Reyna, femeia care nu i-a fost doar parteneră de viață, ci și manager de proiect, omul din spatele scenei, cel care l-a susținut când luminile nu erau încă aprinse pe el. Cei doi păreau de nedespărțit, iar în vara lui 2023 au devenit părinți pentru prima dată. A venit pe lume Alpha Alexander, băiatul lor, iar imaginile cu familia păreau să confirme că OG și-a găsit, în sfârșit, liniștea. Doar că viața n-a mers după scenariu.

La scurt timp după nașterea copilului, Reyna a anunțat public despărțirea. Fără scandal, fără aruncat cu noroi, dar cu o sinceritate care a surprins pe toată lumea. Bruneta a spus clar că relația s-a încheiat din cauza faptului că sănătatea ei mintală a avut de suferit, iar presiunea a devenit prea mare.

