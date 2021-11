Stelian Ogică este implicat, din nou, într-un scandal! Protagoniștii, „Spaima Loteriei” și o vecină, profesoară de yoga. Mărul discordiei: gardul care delimitează cele două proprietăți, dar și mizeria lăsată de animalele femeii, susține Ogică. CANCAN.RO are toate detaliile, dar și declarațiile părților.

Pe celebra adresă de mail [email protected] am primit imaginile filmate de la ultimul „război” dintre Stelian Ogică și vecinii săi. Mărul discordiei este gardul ce delimitează cele două proprietăți, însă mai există și alte aspecte care amplifică acest conflict.

În imagini se poate vedea cum, la un moment dat, „Spaima Loteriei” își pierde cumpătul și, după ce trece de etapa înjurăturilor, începe să arunce cu bolovani în „inamici”. Nu singur, ci alături de muncitorii lui, care vin cu uneltele de săpat!

Ce spune profa de yoga

„De mai bine de un an și jumătate sunt în scandal cu Stelian Ogică!”, așa începe Ozana Bonta, vecina lui Stelian Ogică, mărturisirea pe care a făcut-o în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Femeia susține că „Spaima Loteriei” nu-i dă pace, iar, de când a început să construiască lângă terenul ei, are parte doar de probleme. De-a lungul timpului au mai existat conflicte, dar ultimul a escaladat într-o direcție neașteptată.

„Din cauza lui și a construcțiilor pe care le face. Am mai avut discuții în contradictoriu cu el, dar de data asta s-a întrecut limita. Am sunat de trei ori la Poliție! Prima dată au venit polițiștii și ne-au spus să ne înțelegem ca între vecini, dar n-ai cu cine să te înțelegi. Se poate auzi și pe filmare ce limbaj are domnul. A doua oară au venit și l-au amendat pentru că era recalcitrant, iar a treia oară, după ce s-au calmat spiritele, am alertat poliția că a dat foc la ceva și era foarte mult fum, dar le-am zis să nu mai vină.

Slavă Domnului că niciun bolovan pe care l-a aruncat nu m-a lovit pe mine sau pe soțul meu. O să merg mai departe, o să vorbesc cu avocații și o să vedem ce e de făcut. Am de gând să-i fac plângere penală! Mi-a dărâmat gardul cu buldozerul, vorbește foarte urât. Am crezut că mă pot înțelege cu el omenește, dar nu e nicio șansă” , susține femeia.

„Spaima Loteriei” se apără și spune că are dovezi

Contactat de reporterii CANCAN.RO, pentru a afla și versiunea lui, Stelian Ogică a făcut declarații în stilul caracteristic. Susține că nu ar intra niciodată într-un conflict cu cineva, dacă n-ar ști că are dreptate. În plus, ar avea dovezi pentru tot ce spune și e gata să le arate oricând și oricui.

„De un an tot discutăm și negociem pentru ca ei să plece de acolo, iar eu îmi voi putea întinde gardul pe raza mea de proprietate. Vreau să fac ceva durabil, un gard sănătos, nu cum au ei, din sârmă. Eu am crezut că o rezolv în mod pașnic și că vor pleca, așa mi-au promis de un an. Focarul este unul dintre motivele pentru care am răbufnit! Ei dețin cel mai mare focar de infecție din Bragadiru. Au peste 150 de câini și alte animale, pe care-i țin în 120 mp, în niște condiții mizere. Și nu mai suport!

Legat de filmarea care a ajuns în posesia dumneavoastră, am fost provocat. Mă știu că sunt un tip coleric, m-au provocat și m-au filmat. Dar nu mai rezist, nu mai pot să suport acest focar, toate mizeriile de la ei ajung pe terenul meu”, ne-a declarat Ogică.

„Am acte doveditoare!”

„Într-adevăr, a venit Poliția și m-au amendat. M-au văzut că sunt coleric și m-au amendat! Dar m-ați văzut pe mine să intru vreodată într-un scandal cu cineva, fără să am dreptate? Nu pot să fiu altfel, când am de-a face cu asemenea oameni.

Ei sunt intrați cu cel puțin o jumătate de metru pe terenul meu. Am acte doveditoare! Terenul este încadastrat, intabulat, tot ce zic e adevărat. Se poate verifica oricând acest aspect. În plus, mai multe clădiri pe care ei le dețin au pereții pe proprietatea mea, lipite de gard. Deci, dacă se dărâmă gardul, care-i pe proprietatea mea, ar trebui să le fie dărâmați și pereții respectivi” , ne-a mai spus Stelian Ogică.

Sursă foto: Facebook.com