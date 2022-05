Mulți dintre oligarhii Rusiei au fost creați chiar în regimul lui Vladimir Putin și și-au ridicat adevărate imperii, evaluate la miliarde de euro. Foarte mulți dintre apropiații liderului de la Kremlin și-au extins averile și în Occident. În urma invaziei militare ordonate de Vladimir Putin în Ucraina, Occidentul a răspuns prin adoptarea mai multor pachete de sancțiuni, care au ca scop principal subminarea capacității Kremlinului de a finanța războiul și diminuarea capacităților de producție ale țării. Acum, oligarhii par că încep să întoarcă armele împotriva Moscovei. Câțiva și-au transmis public opoziția față de războiul din Ucraina, un semn că Vladimir Putin își pierde controlul asupra elitei țării, se arată într-un documentar realizat de Gândul.ro.

În timp ce a discutat despre impactul sancționării oligarhilor, Andrew Adams, șeful grupului Klepto Capture al Departamentului de Justiție, a subliniat declarațiile făcute de persoanele care anterior susțineau activ Kremlinul, iar acum se plâng de pagubele din Ucraina:

”Acesta este semnalul pe care l-aș căuta în ceea ce privește soliditatea și stabilitatea stăpânirii lui Putin asupra acestor oameni”.

În ciuda respingerii neobișnuite din partea oligarhilor Rusiei, experții spun că este puțin probabil ca sancționarea oligarhilor să aibă vreo influență reală asupra deciziilor militare ale Kremlinului, așa cum se aștepta Occidentul.

În acest sens, Tom Keatinge, directorul fondator al Centrului pentru Studii de Crimă Financiară și Securitate, a susținut: „În acest moment, realitatea este că singura persoană care îl va face pe Putin să se răzgândească este Putin însuși”.

Mihail Fridman și Oleg Deripaska, primii oligarhi care i-au întors spatele lui Putin

Miliardarii sancționați Mihail Fridman și Oleg Deripaska au fost unii dintre primii oameni de afaceri ruși care și-au împărtășit dezaprobarea față de invazie.

Fridman, care are dublă cetățenie, rusă și israeliană, s-a născut în orașul ucrainean Liov și a fost sceptic cu privire la sancțiunile pe care Occidentul le-a pus, de-a lungul timpului, antreprenorilor ruși ca răspuns la invazia Ucrainei:

„Populismul este foarte atractiv, dar, din punct de vedere practic, sancțiunile sunt contraproductive pentru că îi împing pe acești antreprenori să se întoarcă în Rusia, deoarece nu pot merge în altă parte”.

„Sancțiunile împotriva antreprenorilor privați nu au sens”

Fridman este fondatorul celei mai mari bănci private din Rusia și unul dintre cei mai bogați oameni ai țării. El a declarat că ar fi sinucidere să-l provoci direct pe Putin în război și a afirmat că oligarhii ca el nu au nicio influență asupra președintelui:

„Lucrurile nu vor merge mai bine pentru Occident dacă îi va forța pe mulți antreprenori străluciți și interesanți să meargă în Rusia, în loc să-i integreze mai mult și să încerce să-i determine să ia atitudine, chiar dacă este evident că afacerile private au influență zero peste Vladimir Putin”.

Fridman crede că, deși antreprenorii privați nu îl pot influența Putin, aceștia ar putea „încerca să-și transmită punctul de vedere dacă ar avea mai multă libertate de a alege”.

În situația actuală, însă, persoanele sancționate vor trebui să se întoarcă în Rusia, acolo unde nu vor avea alte opțiuni, decât să fie absolut loiale liderului de la Kremlin.

Fridman admite totuși că unele sancțiuni economice pot fi eficiente deoarece pun presiune asupra economiei ruse și, ca urmare, influențează opinia liderilor naționali:

„Dar sancțiunile împotriva antreprenorilor privați nu au sens, pentru că majoritatea și-au construit afacerea prin talent, efort și calificări personale”.

Oleg Deripaska n-a fost de acord cu invazia Ucrainei

Pe de altă parte, oligarhul Oleg Deripaska, considerat un apropiat al liderului de la Kremlin, i-a întors spatele lui Vladimir Putin și a avertizat că războiul din Ucraina este o nebunie care va dura mult timp și care va fi o rușine pentru generațiile viitoare, din cauza poziției radicale a ambelor părți: Rusia și Ucraina: „Se pare că toate părţile se îndreaptă nesăbuit către un război pe termen lung, ce va avea consecinţe tragice pentru lumea întreagă”.

Pe listă se află și Oleg Tinkov, fondatorul imperiului Tinkoff și al băncii cu aelași nume. Însă relațiile acestuia cu Vladimir Putin și apropiații săi sunt critice în aceste momente. În 2019, Tinkov a rămas în Occident, acolo unde s-a tratat de leucemie.

El a criticat decizia lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina. La scurt timp însă, antreprenorul rus a declarat că administrația Putin l-a forțat să își vândă cota de 35% din banca digitală Tinkoff, după ce a criticat campania militară a Kremlinului, pe rețelele de socializare: „Nu am putut discuta despre preț. Am fost ca un ostatic: iei ceea ce ți se oferă. Nu am putut negocia.”

„Nu există Rusia, totul a dispărut”

Totodată, el a postat un mesaj pe rețelele de socializare: „Adio Tinkoff Bank, Adio Rusia. Nu mai am nimic în Rusia. Și asta este rău pentru Rusia.

Am fost unul dintre puținii care au reușit, în ciuda, și nu datorită regimului, să construiască patru afaceri diferite de la ZERO!”

Tinkov a adăugat că este mândru pentru că a reușit, chiar și „în Rusia coruptă și arhaică”, să construiască un tip de afacere liberă și americană, însă a criticat regimul liderului rus și a declarat că războiul va fi câștigat de Ucraina.

„Binele învinge răul. Este păcat că țara mea a alunecat în arhaism, paternalism și servilism. Nu există Rusia, totul a dispărut. Acum nu pot câștiga bani într-o țară care este în război cu un vecin, ucigând civili și copii”, a spus Tinkov.

Dilemele oligarhilor

Totodată, Oleg Tinkov a susținut că el crede că 100% din afaceriștii din Rusia sunt de acord cu el, chiar dacă tac public în loc să își spună punctul de vedere cu referire la situația actuală.

Acesta spune că: ”Din TOP 20 Forbes am vorbit personal cu 15 dintre ei. Toată lumea mă susţine. Adică, să înţelegeţi, consensul este complet. Jumătate din ei caută justificări.

Celalaltă jumătate spune: «Ce depinde de noi, ei bine, vom declara, vom pierde această afacere, o vor lua apropiaţii lui Putin, dar ce-am realizat cu asta?»”

Tinkov îl provoacă pe Galitsky

Printre cei care tac se află și Sergey Galitsky, patronul lui Krasnodar. Tinkov spune că nu îl poate condamna pe Galitsky pentru tăcere, însă cel mai bine ar fi fost să vorbească pentru că și el este un model de urmat:

“Suntem doar doi în Rusia… Hai, ca să înţelegem, în Rusia sunt doar două companii care s-au construit de la zero, care n-au existat în Uniunea Sovietică, dar care au ajuns la un profit net de un miliard de dolari pe an.

Acestea sunt Magnit şi Tinkoff. Şi suntem modele pentru tineri. Dacă Sergey şi-ar arăta poziţia, ar fi cool. Dar nu-l învinovăţesc”, a declarat Oleg Tinkov.

