Olimpicul român care vrea să revoluționeze BAC-ul! A creat o aplicație gratuită pe mobil!

Andrei Ilie, un olimpic național din Adjud,a creat aplicația gratuită ”BAC de 10”, utilă absolvenților care susțin examenul. Andrei, olimpic național la Tehnologia Informației și Comunicării (TIC), a transmis un mesaj prin Ziarul de Vrancea în care povestește despre realizarea sa. Și care vine în ajutorul liceenilor ce susțin examenul de Bacalaureat: ”BAC de 10 – Învață pentru BACALAUREAT de pe telefonul tău!”

”Mă numesc Andrei-Leonard Ilie, sunt elev în clasa a XII-a la Colegiul Național “Emil Botta”, la profilul matematică-informatică, olimpic național 2 ani la rând la TIC. Sunt pasionat de IT, de aceea mi-am dorit mereu să îmi creez prin IT tot ce mă ajută în viață, în momentul de față, lucrez proiectul BACde10, un proiect educativ și utilitar, în cele ce urmează voi prezenta scopul aplicației! Aș dori foarte mult ca în Vrancea și în toată țara să fie promovat IT-ul, să fie promovate rezultatele de excepție a tuturor elevilor care muncesc foarte mult pentru un premiu și pentru a aduce orașul, județul și poate chiar țara pe podium. Este foarte greu, ca în ziua de azi să aduci performanțe în domeniul IT, deoarece acest domeniul nu este unul static, el evoluează zilnic, și zilnic trebuie să înveți lucruri noi pentru a fi în pas cu tehnologia.

Aplicația pentru Android, BAC de10 este un concept propriu, ca elev in an terminal, am preferat sa imi centralizez materialele pentru Bacalaureat, deoarece necesită mult timp să iți cauți zilnic pe internet materialele de studiu si variantele de pe care poți lucra. Aplicația BACde10 este adresată în principiu, în momentul de față elevilor de la profilul filologie și matematică-informatică ce se pregătesc pentru Bacalaureat, dar în viitorul apropiat aplicația va fi concepută să cuprindă și celelalte profiluri existente.

Soft-ul utilitar despre care vorbim are o interfață simplă și ușor de folosit, fără a fi prea încărcată și este accesibilă pe toate telefoanele care au android, este gratis, așa că toate tipurile de persoane o pot folosi fără nicio grijă, oriunde doresc!

În momentul de față, aplicația conține pentru profilul filologie, 3 materii de studiu, Limba și Literatura Română, care la rândul ei conține, operele de studiu în format PDF, variantele 2009 în format PDF, și subiectele date la examenul de Bacalaureat, din toate sesiunile, inclusiv simulări, din anii trecuți, dar nu în ultimul rând varianta propusă de MEN 2019, celelalte materii de studiu fiind Istorie și Geografie, care conțin același tipuri de lucruri, doar că în loc de operele de studiu, conțin materia de Bacalaureat.

Pentru profilul matematică-informatică, aplicația conține următoarele materii: Limba și literatura Română, pentru momentul de față sunt aceleași materiale ca la filologie, dar în viitorul apropiat vor fi introduse materialele specifice profilului matematică-informatică, matematică m1, informatică, fizică, biologie – anatomie și chimie anorganică, pentru fiecare în parte au fost introduse materialele de bacalaureat, cele 100 de variante 2009, subiectele propuse 2019 MEN, dar și subiectele date în anii trecuți și simulările.

Fac un apel către toți profesorii care vor să ajute în dezvoltarea aplicației, în primul rând cu materiale specifice materiilor abordate de aplicație, dar și cu promovarea aplicației în rândul elevilor.

Îmi doresc ca proiectul BACde10 să evolueze frumos și să ajute cât mai mulți elevi, să primească cât mai mult feedback din partea profesorilor și al elevilor, să primesc sfaturi ce țin de acest proiect și care l-ar putea face mult mai util pentru elevi.

Toate persoanele care doresc să mă contacteze pentru un eventual sfat sau pentru a raporta erori ale aplicației îmi pot trimite un email la adresa – andreileonard1801@yahoo.ro”, este mesajul olimpicului.