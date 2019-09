Olivia Steer a făcut un anunț important în legătură cu mariajul ei cu Andi Moisescu. Controversata vedetă a postat o poză care valorează cât 1.000 de cuvinte în miez de noapte, iar apropiații și fanii i-au scris imediat. Mesaje emoționante a primit și prezentatorul de la Pro TV căruia ea i-a dăruit doi băieți superbi.

Olivia Steer, anunț despre căsnicia cu Andi Moisescu: “După 15 ani, noi…”

Olivia Steer și Andi Moisescu au aniversat nunta de cristal – cu alte cuvinte, ei au împlinit 15 ani de când s-au căsătorit și, potrivit specialiștilor, partenerii care au ajuns până aici, au reușit asta pentru că s-au protejat reciproc şi au suficientă energie ca să meargă mai departe în viață. Azi-noapte, înainte de ora 00:00, soția prezentatorului TV a urcat o poză în care apare cu un superb buchet cu flori în brațe și îl ține protectiv cu mâna stângă, pe care se pot vedea atât verigheta, dar și inelul de logodnă. Vedeta a scris în dreptul imaginii urcată pe contul ei de Instagram în limba engleză următorul mesaj: “After 15 years of marriage, we still do” care se traduce: “După 15 ani de mariaj, noi încă o facem (n.r.: aniversarea)”.

Ei s-au cunoscut la Pro TV, iar în luna septembrie au mai multe motive de sărbătoare. În urmă cu câteva zile, fiului cel mare al cuplului, David, a împlinit 13 ani, iar Luca va face 11 ani, vineri, 27 septembrie.

Deşi Olivia Steer s-a aflat de-a lungul timpului în centrul unor scandaluri pe teme medicale, fiind adepta tratamentelor homeopate, soţul ei a fost cel mai fidel susţinător. Chiar el povestea într-un interviu care este secretul relaţiei lor trainice.

“Pe scurt, avem puțină grijă la felul în care hrănim relația. Cu un profesionist în alimentația sănătoasă ca Olivia în casă, nici măcar nu-i atât de greu, mie revenindu-mi de la bun început sarcina spectacolului, deci a surprizei.

Din fericire, ne-am schimbat în bine. Dovada faptului că rezistăm împotriva curentului și poate ar fi bine să precizez, împotriva curentului, așa cum e el reflectat în latura lui tabloidă. Căci, dacă treci dincolo de emisiunile de divertisment și privești puțin în jur, realizezi imediat că nu suntem deloc într-o minoritate”, a declarat Andi Moisescu în cadrul unui interviu mai vechi, potrivit click.ro.