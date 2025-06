Omenirea este în „TRAVALIU” până în 2030. Astrolog Sanda Ionescu, dezvăluiri înfricoșătoare despre umanitate | ALTCEVA cu Adrian Artene

Invitată în cel mai nou episod al podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene, Sanda Ionescu a vorbit despre transformările profunde prin care trece omenirea și despre provocările majore ale următorilor ani. Astrologul a comparat perioada actuală cu un „travaliu” al umanității, care va dura până în jurul anilor 2028-2030, când, spune ea, se va ajunge la o stare de echilibru și lumină.

Astrologul avertizează că urmează o toamnă plină de încercări, în care se vor reactiva lecții karmice din intervalul decembrie 2024- mai 2025. Va fi o perioadă tensionată, marcată de posibile restricții privind libertatea de exprimare, conflicte, crize colective, dar și o perioadă cu potențial extraordinar de inovație și progres. Arestările în masă, tulburările sociale și moartea colectivă pot apărea ca efecte ale procesului dureros prin care omenirea este forțată să se transforme.

Sanda Ionescu a explicat că ceea ce trăim acum este o etapă inevitabilă de purificare: tot ce a fost ascuns sau ignorat trebuie scos la suprafață. Doar astfel, spune ea, se poate ajunge la liniștea promisă a anului 2030. Această „curățenie” vine la pachet cu suferință emoțională și instabilitate, dar este un proces necesar pentru evoluție. Astrologul a comparat aceste momente dificile cu febra musculară de după un antrenament, semn că mușchiul, sau în acest caz, conștiința colectivă, lucrează și se dezvoltă.

Adrian Artene: Aș vrea să vorbim acum. Promiteai faptul că vei vorbi despre toamnă și că în toamnă îmi trimiteai înaintea discuției dintre noi, îmi trimiteai anumite elemente și promiteai faptul că vei vorbi despre o toamnă a reîntoarcerii la lecțiile din perioada decembrie 2024-mai 2025, care se anunță o toamnă provocatoare. Dar promiteai de altfel Și faptul că vom discuta despre libertatea de exprimare care va fi supusă altor teste, despre faptul că suntem în travaliu până în 2028-2030, despre aspectele cu alte planete, despre arestări masive, morți colective, lupte, dar și genialitatea inovației, invenții.

Sanda Ionescu: Mi-a plăcut. Ai zis, suntem în Travaliu. Exact acolo suntem. Și ca noi să ajungem, să ne fie bine, să ajungem la acel 2030. Acolo va fi liniște. Să ajungem acolo, să ajungem la lumină, noi trebuie să scoatem tot întunericul, tot praful de sub covor. Măi, dați covorul ăsta la o parte. Bineînțeles că o să aducă șocuri. Dar noi până nu facem asta, nu o să putem. Îți dau un exemplu. Va fi dureros. Perioada asta poate să fie destul de dureroasă. Poate o să apreciem mai mult paharul ăsta cu apă sau nu știu, orice, da? Dar uite, îți dau un exemplu. Durerea înseamnă evoluție. Când mergi la sală, că m-am apucat iar de sală, da? A doua zi am febră musculară și mă bucur. Înseamnă că mușchilul meu lucrează, înseamnă că are efect. Și în general… durerea sufletească, emoțională, înseamnă evoluție. Și e foarte important să înțelegem asta.

Dar da, este o perioadă de șapte ani. Uranus, apropo, cursanții mei care se uită acum știu despre ce este vorba, Uranus este planeta Almute. Și o să vă explic și vouă ce înseamnă planeta Almute. Într-o hartă astrologică și natală, este planeta care dirigează toată harta. E Uranus, pentru că se află într-o poeție de trigonocrație, adică Uranus se simte bine în vărsător și se află tot într-un semn de aer, da? Și chiar este la dispoziție octavei sale inferioare, Mercur. Uranus este dirijorul central și cel mai important pentru următorii șapte ani, atât pentru noi, la nivel personal, cât și pentru toată planeta. Și într-adevăr, Ne vom dori foarte mult să nu se pună pumnul în gură. Gata, ai postat pe Facebook sau nu știu pe ce social media, îți cobor. Bineînțeles că oamenii vor ieși mai mult în stradă. Nu știu dacă în România, pentru că poporul român nu are încă acest curaj, cum am văzut, de exemplu, la spanioli. Tu ai văzut cum sunt spaniolii? Deci aia, mai duc aminte că am fost o dată în Barcelona, era o chestier.

Au ieșit la geamuri și au scos oale și dădeau în ele la ora, nu știu, aveau o oră, că am stat vreo cinci zile în Barcelona, și în fiecare seară, la aceeași oră, îi protestau de la ei din casă. E, românul nu iese decât dacă este un hashtag rezist și știi la ce mă refer.