OPTIblu aduce în România lentilele de contact iWear

Piața produselor pentru îngrijirea vederii se schimbă odată cu stilul de viață al consumatorilor. Asta înseamnă că tot mai mulți oameni caută soluții simple, confortabile și ușor de integrat în programul zilnic, iar lentilele de contact devin o alternativă importantă.

OPTIblu lansează în România iWear, brandul propriu de lentile de contact dezvoltat de EssilorLuxottica, lider global în designul, producția și distribuția de lentile oftalmologice, rame, ochelari de soare și ochelari de vedere. Brandul este disponibil exclusiv în rețea și completează portofoliul cu o gamă de produse moderne, accesibile și adaptate nevoilor actuale ale oamenilor.

iWear este construit pentru publicul activ, care își dorește claritate vizuală, confort și produse ușor de folosit. Brandul se adresează atât persoanelor care poartă deja lentile de contact, cât și celor care iau în calcul această opțiune pentru prima dată. Poziționarea produsului pornește de la o nevoie de bază: vedere clară, fără ca soluțiile de corecție a vederii să le complice rutina.

Din perspectivă comercială, acesta este brandul cu cel mai bun preț din oferta OPTIblu. Astfel, noua gamă iWear reprezintă produse la standarde înalte dezvoltate de EssilorLuxottica și disponibile într-o variantă accesibilă pentru cei care caută cel mai bun raport calitate-preț.

Produsele principale disponibile în oferta OPTIblu sunt lentilele zilnice iWear Activ, iWear Slim și iWear Flex, fiecare variantă fiind ambalată în cutii de 30 de bucăți.

iWear Activ este recomandată persoanelor cu miopie și hipermetropie și oferă confort pe toată durata zilei, aplicare și îndepărtare ușoară, transmisibilitate ridicată a oxigenului și protecție UV.

iWear Slim este o opțiune orientată către confort și sustenabilitate, cu ambalaj subțire fabricat din plastic reciclat și tehnologie Smart Touch pentru o manipulare igienică.

iWear Flex este concepută pentru purtare zilnică, de dimineața până seara, și susține o aplicare rapidă, curată și ușoară.

Prin lansarea iWear în România, OPTIblu își consolidează rolul de retailer specializat în soluții moderne pentru îngrijirea vederii. Pentru cei care poartă lentile de contact sau vor să încerce această opțiune pentru prima dată, iWear propune o experiență simplă, confortabilă și eficientă.

De asemenea, în magazinele OPTIblu, consumatorii pot beneficia de consultații de specialitate și de recomandări din partea profesioniștilor, astfel încât alegerea lentilelor de contact să fie făcută în funcție de nevoile reale ale fiecărei persoane.

În perioada 1 iunie – 31 iulie 2026, OPTIblu derulează o promoție 1+1 pentru iWear: la fiecare cutie cumpărată, se oferă încă una identică. Promoția facilitează, astfel, accesul la noua gamă și oferă ocazia de a testa produsele iWear în condiții avantajoase.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 500 de angajați și un lanț de 96 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri renumite: OPTIblu, Optiplaza și O51, acestora adăugându-se și magazinele online www.optiblu.ro și www.optiplaza.ro.

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, reunind expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

” Articol susținut de Optical Investment Group”