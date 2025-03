Ora de vară 2025 | Ce se întâmplă pe 30 martie, de fapt: Mai trece România la ora de vară? Decizia luată în 2025

Ca în fiecare an, pe data de 30 martie 2025 are loc schimbarea orei de vară, însă în acest an o țară europeană face excepție de la regulă. Mai trece România la ora de vară? Decizia luată în 2025.

Românii se pregătesc să treacă la ora de vară. Schimbarea are loc în ultimul weekend din luna martie, în noaptea de sâmbătă (29 martie), spre duminică (30 martie). Ora 03:00 devine ora 04:00.

La nivel internațional, în aproximativ 60 de țări, inclusiv în America de Nord, trecerea la ora de vară presupune o noapte mai lungă, însă există și țări care au renunțat să mai aplice măsurile referitoare la schimbarea orei, iar printre ele se numără: China, Rusia, Belarus, Turcia și Islanda.

Țara care a renunțat a ora de vară 2025

În Europa, Ucraina a eliminat schimbarea orei începând cu octombrie anul 2024. Astfel, vecinii României au decis fixarea permanentă a ceasurilor pe ora de iarnă, cunoscută sub denumirea de ora Europei Centrale sau ora standard. Această decizie a fost luată pentru a diferenția fusul orar cu cel al Rusiei, țara cu care se află în conflict din 2022.

Schimbarea orei a devenit un eveniment care influențează rutina și viețile a milioane de oameni din întreaga lume. În România, ora de schimbă de două ori pe an, primăvara – când se trece la ora de iarnă și toamna – când se trece la ora de vară.

Schimbările pot afecta calitatea somnului, stare de spirit și chiar productivitatea. Spre deosebire de ora de iarnă – atunci când spunem că dormim cu o oră mai mult, la ora de vară se ”răpește” o oră de somn. Adică români vor dormi cu o oră mai puțin.

“Trecerea la ora de vară poate fi mai dificilă decât trecerea la ora de iarnă, deoarece apare privarea de somn de o oră, iar asta poate cauza oboseală, dificultăți de concentrare și dificultăți în a ne trezi dimineața pentru a începe programul obișnuit. În cazul în care vă este dificil să vă adaptați la schimbarea de oră, încercați să mergeți la culcare cu câte 10 minute mai devreme, progresiv, în săptămâna de dinaintea schimbării de oră și, de asemenea, încercați să aveți un somn cât mai sănătos, respectând regulile de igienă și rutină. De asemenea, recomand să schimbați ora ceasurilor pe care le folosiți (cele care nu se ajustează automat), în seara de dinaintea apariției acestei schimbari de oră”, a declarat pentru Digi24 Răzvan Lungu, medic specialist pneumolog, atestat în somnologie.

