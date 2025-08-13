Orașul din România în care fumatul a devenit interzis! Decizia a intrat în vigoare azi, 13 august

Orașul din România în care s-a anunțat că fumatul a devenit interzis! Decizia a fost aprobată de Consiliul Local și a intrat în vigoare astăzi, 13 august! Cei ce nu respectă prevederile riscă amendă! Vă prezentăm cele mai noi informații!

De miercuri, clujenii și turiștii care ajung în oraș trebuie să țină cont de o nouă regulă: fumatul nu mai este permis în stațiile mijloacelor de transport public, în parcurile orașului și în bazele sportive care aparțin municipalității. Anunțul a fost făcut de Primăria Cluj-Napoca, după ce măsura a fost aprobată de Consiliul Local.

Pentru a nu-i exclude complet pe fumători în aceste zile, autoritățile au amenajat locuri speciale pentru fumat, clar marcate, în interiorul parcurilor și al bazelor sportive. Noile restricții se aplică atât țigărilor clasice, cât și dispozitivelor moderne, cum sunt țigările electronice sau produsele din tutun încălzit.

Cei care nu respectă prevederile riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Potrivit reprezentanților Primăriei, scopul acestei decizii este reducerea poluării cu fum de țigară în zonele publice aglomerate și creare unui mediu mai sănătos pentru toți cetățenii.

Locuitorii vor primi apă cu porția într-un oraș din România

Încă de pe 19 iunie 2025, locuitorii orașului Segarcea, din județul Dolj, sunt nevoiți să-și ajusteze programul de consum al apei. Compania de Apă Oltenia a anunțat o restricție neobișnuită. Furnizarea apei potabile va fi suspendată între orele 20:00 și 06:00.

Măsura a fost justificată de reprezentanții companiei printr-un consum considerat excesiv, depășind nevoile casnice. Se suspectează că unii locuitori folosesc apa pentru irigarea grădinilor sau pentru umplerea diverselor recipiente, ceea ce pune presiune pe rezervele disponibile.

Compania explică faptul că măsura a venit într-un context de temperaturi ridicate și cerere crescută de apă în întreaga regiune.

„Din cauza faptului că a crescut mult consumul de apă al utilizatorilor din orașul Segarcea, județul Olt, Compania de Apă Oltenia este nevoită să restricționeze, începând cu noaptea de 19/20.06.2025, furnizarea apei potabile către populație, astfel încât să poată asigura necesarul pentru uz casnic”, se arată într-un comunicat postat pe pagina oficială de Facebook a companiei.

Citește și: Orașul din România care oferă 100 de euro pe lună pentru chirie acestor români