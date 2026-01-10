Acasă » Știri » Ore de liniște la bloc în 2026 | La ce ore este interzis să faci zgomot sau să asculți muzică la volum ridicat, în România

Ore de liniște la bloc în 2026 | La ce ore este interzis să faci zgomot sau să asculți muzică la volum ridicat, în România

De: Simona Tudorache 10/01/2026 | 11:29
Dacă dai petreceri zgomotoase sau te cerți des cu soția, riști să plătești mai mult decât crezi. Locatarii au obligația de a nu isca haos în bloc, altfel ar putea avea de suferit. Orice abatere de la această regulă se poate lăsa cu amenzi cuprinse între 200 și 3.000 de lei.

Orele de liniște trebuie, de asemenea, respectate cu strictețe. În majoritatea cartierelor, acestea figurează între 22:00 și 08:00, în timpul nopții, și între 13:00 și 14:00, în timpul zilei. În aceste perioade, nu trebuie să se audă muzică, țipete, certuri sau zgomotul aspiratorului.

Ore de liniște la bloc în 2026

Sancțiunile care se aplică țin de fapta consumată. În general, Poliția ajunge la apartamentul celui care îi deranjează pe ceilalți locatari după reclamația făcută de un vecin sau pentru un simplu control și consemnează faptele.

  • 200 – 1.000 lei pentru zgomote obișnuite sau strigăte;

Potrivit Articolului 5 din aceeași lege, repetarea contravențiilor prevăzute într-un interval de 24 de ore de la constatarea primei fapte se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei sau cu prestarea a 50-100 de ore de activități în folosul comunității.

  • 500 – 1.500 lei pentru deranjarea vecinilor în intervalele în care trebuie respectată liniștea;
  • 2.000 – 3.000 lei pentru petreceri zgomotoase sau muzică dată tare;

Cum poți să atenuezi zgomotele dacă stai la bloc

În general, pentru ca povestea să nu escaladeze, e bine ca vecinii să se înțeleagă între ei și să stabilească anumite reguli pentru o bună conviețuire. În plus, un apartament izolat fonic poate fi alegerea ideală, asta dacă ești mai petrecăreț din fire.

Dacă, totuși, muzica e viața ta, e de preferat să nu o asculți cu volumul dat mare, mai ales că genul pe care îl preferi poate nu e pe gustul celui de lângă tine. O pereche de căști poate face diferența și te poate scăpa de multe belele. Totul e să vrei să fii un vecin bun.

Verifică dacă există crăpaturi sau goluri în pereți, în special în zonele comune cu vecinii, și sigilează-le cu material fonic, precum spuma. Această metodă simplă și accesibilă poate face o mare diferență în reducerea zgomotelor neplăcute.

De asemenea, dacă ai un balcon sau o grădină, plantează plante cu frunze mari, cum ar fi bambusul sau feriga. Acestea pot contribui la absorbția sunetelor și pot crea un spațiu mai intim și mai liniștit.

