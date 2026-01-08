Acasă » Știri » S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează

De: Simona Tudorache 08/01/2026 | 09:46
Sorin Arhire și fiul său, Alexandru, au ales să moară din cauza datoriilor. După câte se pare, cei doi duceau în ultima vreme o luptă pentru supraviețuire. Sorin a avut un apartament în Vaslui, pe care l-a vândut în urmă cu doi ani, dar banii obținuți, cei 50.000 de euro, nu i-au ajutat prea mult, deoarece continuau să acumuleze datorii.

Cei doi vasluieni, tată și fiu, cu vârste de 57 și, respectiv, 27 de ani, au ales să își încheie socotelile cu viața într-un mod șocant. Cei doi au mers într-un bloc din Arad, și au spus că vor să închirieze pentru o vreme un apartament. Au ales, însă, să se arunce în gol de la etajul 10. În urma lor au rămas doar câteva lucruri, care aveau să le stabiliească identitatea.

De ce au ales Sorin Arhire și fiul său, Alexandru, să moară

După câte se pare, cei doi nu mai făceau față cheltuielilor. Chiar și la vechea casă continuau să vină notificări de la executori judecătorești și instituții ale statului pentru sumele pe care le datorau. Vecinii credeau că Sorin lucrează la o fabrică de făcut accesorii pentru mașini. Nimeni nu știe, însă, cert cu ce se ocupau.

„Eu nu cred că s-a sinucis că ar fi avut vreun stres din cauza datoriilor. Sorin era nepăsător și nu avea nicio grijă că este dator pe la toată lumea. Și mie mi-a rămas dator cu 14 milioane (lei vechi, n.r.). Când am cumpărat apartamentul, a venit cu o adeverință falsă că a achitat Aquavas-ul și, de fapt, când m-am dus, am aflat că datorez 14 milioane lei, de pe urma fostului proprietar. Și le-am plătit, ce era să fac. De doi ani de zile mă tot țin să îmi dea datoria și Sorin îmi spunea că are banii investiți în lingouri de aur și că mai este până la scadență. Acum, parcă nu îmi vine să cred că acesta s-a sinucis cu tot cu fiul lui”, spune cel care a cumpărat locuința din Vaslui a lui Sorin Arhire.

Anchetatorii încearcă acum să descopere cum s-a ajuns la acest deznodământ trist din ziua de Bobotează. Sorin Arhire și fiul său, Alexandru, au plecat, dar în urma lor rămân multe mistere greu de descifrat.

