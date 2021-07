Otilia Bilionera a rămas fără permisul de conducere! Ce greșeală a făcut cântăreața: „Nu mi-am dat seama”

Cântăreața Otilia Bilionera a făcut-o lată! A rămas fără permisul de conducere, la scurt timp după ce abia în reînnoise. Ce greșeală majoră a făcut în trafic artista?

Otilia Bilionera a reușit să rămână fără permisul de conducere, după ce abia și-l reînnoise. Nu doar că a făcut o greșeală fatală la volan, dar ar fi putut provoca și o tragedie! Cântăreața a mărturisit că a avut permisul de conducere expirat timp de 6 luni, a mers recent pentru a-l elibera, iar după ce s-a urcat la volan, poliția a tras-o pe dreapta. Pe cât de fericită era că s-a urcat, din nou, să șofeze, pe atât de tristă este acum pentru că a rămas pieton pentru trei luni.

Cântăreața ar fi condus cu 110 km/h prin localitate, lucru interzis în acest caz, în lege scriind că șoferii au voie să meargă cu 50 km/h.

„Am venit din Turcia și am zis să mă duc la Suceava să îmi refac permisul, pentru că era expirat de vreo jumătate de an. Mă duc luni, stau la cozi și îl primesc abia vineri. Pornesc sâmbătă, fericită, la drum. Ce credeți? Mă oprește poliția și mi-l ia pe trei luni. (…) Nu mi-am dat seama. Era din ăla care te ia din mers. Am și fost atenționată din față. Ei spun că aveam 110, acum nu știu … Nu zic că e ok ce am făcut, dar na, la drum lung mai asculți muzică. Eu mai ascult melodiile mele și mai uit să verific ce viteză am”, a povestit Otilia Bilionera în emisiunea ”Xtra Night Show” de la Antena 1.

Ce spune Otilia Bilionera despre căsătorie și apariția unui copil în viața ei

Otilia Bilionera trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat pe care-l ține departe de ochii presei. Artista are parte de toată susținerea din partea partenerului ei de viață și pentru faptul că lucrurile merg foarte bine între ei, cei doi sunt pregătiți să treacă la nivelul următor. Astfel, artista și iubitul ei discută constant despre nuntă, dar și despre momentul în care vor deveni părinți.

”Chiar dacă nu ne-am făcut, cel puțin anul acesta, planuri să ne căsătorim – deși o vom face până la urmă, dar nu acum – am discutat despre familie. Da, am vorbit și despre copii și am acceptat amândoi să mai așteptăm câțiva ani până la acel moment. Trebuie să recunosc, le respect pe artistele care își pot vedea și de carieră, și de copil, dar eu nu cred că aș putea. Adică, sincer, nu îmi pun problema să îl las vreodată cu bone… Și am concerte în țări îndepărtate, nu merg până la Lehliu și înapoi, eu lipsesc cu zilele… Cu cine aș lăsa copilul? Așa că, cred eu acum, pentru mine, un copil, va însemna, clar, o perioadă în care aș renunța la carieră. Și, ca să fiu pe de-a întregul sinceră, oricum eu m-aș dedica total copilului, mai ales că va fi un copil foarte dorit”, a declarat Otilia Bilionera pentru Wowbiz.ro în urmă cu ceva vreme.

