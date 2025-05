Otniela Sandu a revenit în peisaj, după ce Sebastian Dobrincu a părăsit-o pe Ioana Ignat: ”Sunt și mai...”

Viața personală a tânărului antreprenor și artist Sebastian Dobrincu continuă să atragă atenția publicului. După o perioadă de liniște aparentă în relația cu Ioana Ignat, se pare că cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, din nou. Aceste declarații vin la doar câteva luni după ce cuplul a mai trecut printr-o despărțire, în urma căreia Dobrincu a fost surprins într-o scurtă relație cu actrița și influencerița Otniela Sandu.

După reconcilierea cu Ioana Ignat, relația cu Otniela a fost pusă rapid în trecut, însă evenimentele recente par să sugereze o revenire la instabilitatea emoțională care i-a caracterizat pe cei trei protagoniști. Prezența Otnielei Sandu în emisiunea „La Măruță”, la scurt timp după noile despărțirea lui Dobrincu de Ignat, a reaprins interesul față de relațiile amoroase ale tânărului milionar.

Deși discuțiile din platoul emisiunii nu au confirmat în mod oficial o posibilă reluare a legăturii dintre Dobrincu și Sandu, momentul a fost suficient pentru a alimenta speculațiile fanilor. Apariția Otnielei în această perioadă a fost percepută de unii ca o coincidență interesantă, mai ales în contextul în care nu este pentru prima dată când aceasta se regăsește într-un episod romantic cu Dobrincu pe fondul unor probleme în relația acestuia cu Ioana Ignat.

„Fostul este Sebastian Dobrincu. Dar nu e fostul preferat. Nu am un fost preferat. Dacă era preferat, era și acum. Sunt singură deocamdată. Viața mea personală e viața mea profesională. Tot timpul am fost mai precaută, dar sunt și mai asumată, am mai multă încredere în ce fac, în cine sunt”, a spus Otniela Sandu, în cadrul emisiunii.