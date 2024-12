Otniela, scoate cardul! Își pansează rănile cu Shakira de România, după despărțirea de Ioana Ignat, însă lovitura vine de unde nu se aștepta

Sebastian Dobrincu și Otniela Sandu au fost în centrul atenției la un eveniment recent, unde și-au oficializat relația. Cei doi au apărut de mână la premiera filmului „Căsătoria”, regizat de Mihai Bendeac, pe 3 decembrie, surprinzând publicul. Cu zâmbetul pe buze și vizibil îndrăgostit, Sebastian Dobrincu părea că a uitat pentru moment de provocările din afaceri, concentrându-se pe momentele frumoase alături de noua sa parteneră.

Ioana Ignat a rămas doar o amintire…

Povestea lor de dragoste vine la șapte luni după despărțirea lui Sebastian de Ioana Ignat, celebra cântăreață alături de care a trăit o relație timp de trei ani, însă cu mai multe pauze. Finalul s-a consumat acum o lună, când tânărul afacerist a început, probabil și tatonările cu Otniela.

În timp ce viața amoroasă a lui Sebastian Dobrincu este înfloritoare, lucrurile nu stau la fel de bine pe plan financiar. Tânărul, cunoscut pentru succesul obținut în Silicon Valley cu platforma Storyheap, se confruntă cu dificultăți în afacerile sale din România.

Asttfel, la ultima raportare, afacerile lui în domeniul IT aratau astfel: compania Social Blase a devenit inactivă, Genz Labs are pierderi de 221.866 de lei și venituri de doar 30.415 lei, Ireal Meta Labs a avut o cifră de afaceri de 717.294 lei și pierderi de aproape 100.000 de lei, în vreme ce singura afacere în care e băgat și merge bine, Extasy APP SRL, are doar o participație foarte mică, de doar 0,70 la sută din acțiuni.

Chiar și Storyheap, compania care i-a adus renumele de milionar, pare să fie în declin, potrivit ultimelor grafice financiare.

Problemele financiare nu îl ocolesc nici pe tatăl lui Sebastian, antreprenor și el în domeniul IT. După aproape trei decenii de activitate, o firmă de-a sa a fost sistată, alta radiată, iar singura afacere care încă prosperă este un restaurant cu o cifră de afaceri de 3,7 milioane de lei. Totuși, banii câștigați din acest business sunt reinvestiți în local, fără un profit real pentru familie.

Așadar, deși a reușit să strălucească în afaceri pe tărâm american, Sebastian Dobrincu nu a reușit încă să își construiască un succes similar în România. Averea lui inițială era estimată, în urmă cu mai mulți ani, la 2 milioane de euro.

Concluzia este că Otniela, noua iubită a lui Sebastian, ar trebui să nu aibă așteptări prea mari în această perioadă, pentru că afacerile lui Sebastian Dobrincu nu se ”simt” prea bine.

