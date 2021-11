Ozana Barabancea a început să plângă în direct la TV. Care este motivul: „Am visat acest moment de ani de zile”

Ozana Barabancea se poate considera o mămică împlinită. Copiii vedetei îi calcă pe urme, iar pasiunea pe care aceasta o are pentru muzică a devenit odată cu trecerea timpului şi pasiunea acestora. Recent, în cadrul unei emisiuni TV, artista a povestit că visul său cel mai mare s-a îndeplinit. Mai exact, a ajuns pe aceeași scenă cu fiica sa, ea fiind dirijor, în timp ce tânăra Gloria acompania orchestra la pian.

Ozana Barabancea a vărsat lacrimi de bucurie în direct la TV. Invitată în emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars aceasta a revăzut momentul în care a fost pe aceeași scenă cu fiica ei. Imaginile au reuşit să o emoţioneze profund, astfel şi-a stăpânit cu greu lacrimile.

Jurata de la ”Te cunosc de undeva!” este extrem de mândră de faptul că fiica sa a moștenit pasiunea și talentul său pentru muzică și artă.

„Am visat acest moment de ani de zile”

Ozana Barabancea a mai povestit faptul că împreună cu Gloria a susţinut un concert, alături de o întreagă orchestră. Gloria a cântat la pian, iar Ozana a fost dirijor.

„E normal să mă emoționez pentru că am visat acest moment de ani de zile și chiar îi spuneam verișoarei mele că îmi doresc atât de mult s-o dirijez pe Gloria. (…) Dumnezeu mi-a ascultat ruga și am dirijat-o pe Gloria. Astă-vară am avut un concert în care am susținut un recital și cu Gloria și cu Andrew. (…) Sunt foarte fericită”, a dezvăluit Ozana Barabancea, la Antena Stars.

CITEŞTE ŞI: VEDETA ANTENEI S-A “ÎNDULCIT” ÎN DRUM SPRE SALĂ. AM FILMAT-O ÎN TIMP CE ÎȘI “ÎNCĂRCA BATERIILE” ÎNAINTE DE EFORT

În acelaşi timp, Ozana Barabancea a mărturisit că este fericită pentru că fiul său are o relaţie stabilă de câţiva ani. Mai mult, vedeta este extrem de încântată de ideea de a deveni soacră mare.

”Doamne ajută (nr. dacă face sau nu fiul nuntă), mă pregătesc pentru asta, îmi doresc din toată inima să fie fericiți, nu știu dacă are gânduri, e foarte discret”, a spus Ozana Barabancea în septembrie..

Sursă foto: Instagram