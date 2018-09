Ozana Barabancea, din nou pe masa de operație! ”Mai mic și mai ferm!”

Ozana Barabancea se pregătește să intre din nou în sala de operație. Artista are pe listă o altă intervenție, de această dată la nivelul bustului, întrucât nu se simte tocmai bine după ce a scăpat de 50 de kilograme.

Chiar dacă medicul a conturat-o frumos, vedeta are nevoie de câteva ajustări, iată ce a declarat soprana la emisiunea Agenția Vip.

„Nu știu dacă am mai slăbit de la ultima operație de lifting circular. Medicul m-a conturat frumos. Nu mă duc încă pe plajă pentru că am un corset pe care trebuie să-l port încă trei săptămâni. Cel mai mult am avut 128, pe masa de operație am avut 114, iar acum am 65. Sper să mă mențin așa, este o decizie radicală, dar a meritat. Am trei mese pe zi, la o distanță de 5 ore. Următoarea operație ar fi peste șase luni, după ce terminăm filmările, pentru ca bustul meu superb să fie ferm și ridicat. Să fie potrivit cu noile proporții, mai mic și mai ferm”, a povestit Ozana Barabancea.