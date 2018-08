Așa sigur n-au mai văzut-o fanii niciodată! Ozana Barabancea se bucură de noua ei siluetă și nu se sfiește să-și arate corpul. Recent, artista s-a pozat într-o ipostază sexy în așternuturi, iar reacția fanilor a fost pe măsură. Admiratorii au felicitat-o pentru ambiția pe care a avut-o și i-au spus că arată din ce în ce mai bine.

Îmbrăcată într-o rochiță foarte scurtă, Ozana Barabancea s-a lăsat fotografiată întinsă pe pat, într-o ipostază provocatoare. Cântăreața a publicat imaginea pe Instagram, iar fanii au rămas muți de uimire.

„Cu acordul familiei, ca să îmi amintesc că întineresc! Și vă iubesc!” a scris Ozana Barabancea în dreptul imaginii. (Citește și Ozana Barabancea e piele și os! Cele mai noi fotografii cu vedeta)

„Sunteți superbă! Vă apreciez enorm!”, „Doamneee!!! Chiar întinerești! A trebuit să mă uit de 3 ori la poză ca să îmi dau seama! Te admir pentru ceea ce ai reușit să faci! Ești un exemplu pentru femeile de toate vârstele!”,„Ooo ce surprindere!”, „Felicitări Ozănica mea iubită!”, i-au transmis fanii.

Ozana Barabancea: ”A fost un act de curaj!”

Ozana Barabancea a mărturisit, atunci când a apelat la intervenția chirurgicală, că a fost un act de curaj din partea ei. Vedeta a dezvăluit și motivul pentru care s-a îngrășat foarte mult.

„Cred că m-am îngrăşat pe fond nervos. Este un act de mare curaj, pe care nu credeam că pot să-l fac. Eu sunt sănătoasă tun, dar nu eram mobilă, nu puteam să fac mai nimic, să mă joc cu copiii mei. Eu fac de patru luni sport de patru ori pe săptămână, dar nu am dat jos cât am vrut eu, iar mâncatul ăsta compulsiv nu m-a ajutat deloc. Acum am să beau trei săptămâni lichide, supe strecurate, ceaiuri. Dacă puteţi să credeţi, am savurat linguriţă cu linguriţă un iaurt de băut. Am spus adio tuturor băuturilor acidulate. Eu oricum nu prea beau nici alcool”, a spus Ozana, la puțin timp după operație.