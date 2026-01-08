(P) Cele mai norocoase victorii din lumea fotbalului

Fotbalul este un sport al surprizelor, iar de aceea îl iubim. În ciuda faptului că unele echipe pot fi favorite în fața altora, nimic nu garantează victoria, ci totul se decide pe teren. Drept urmare, de-a lungul timpului am avut parte de nenumărate surprize care au intrat în istoria fotbalului pentru totdeauna.

De asemenea, norocul joacă un rol foarte important în acest sport, așa că de-a lungul timpului au existat multe victorii norocoase, la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Despre acestea ne propunem să discutăm în rândurile imediat următoare.

Statele Unite 1 – 0 Anglia

Pentru a discuta despre una dintre cele mai mari surprize din lumea fotbalului, trebuie să ne întoarcem destul de mult în timp. La Campionatul Mondial de Fotbal din 1950, Anglia era considerată mare favorită împotriva naționalei Statelor Unite, în lotul căreia se aflau mai mulți fotbaliști amatori.

Anglia era una dintre favoritele turneului și, la fel ca astăzi, o mare forță a fotbalului mondial. De asemenea, înaintea acestei partide, SUA suferise mai multe înfrângeri clare, așa că nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de surpriză.

În minutul 36, cotele de la pariuri sportive pentru victoria echipei din Statele Unite erau foarte mici și probabil că niciun parior din Nevada nu ar fi mizat pe victoria naționalei sale. În ciuda faptului că pariurile sportive erau puternic reglementate la acea vreme, pariorii puteau miza pe acest meci doar în Nevada, acolo unde legislația era mai permisivă, sau pe piața pariurilor ilegale.

Dacă cineva a făcut asta la acea vreme, probabil că a dat o lovitură puternică!

Partida este cunoscută astăzi sub numele „The Miracle on Grass” și totodată este una dintre cele mai importante victorii obținute de fotbalul din SUA din toate timpurile.

Argentina 2 – 1 Anglia

Chiar dacă nu poate fi etichetat ca pe o victorie miraculoasă, Argentina fiind o mare putere a fotbalului încă din cele mai vechi timpuri, victoria de la Campionatul Mondial din 1986 obținută împotriva Angliei va rămâne în istoria acestui sport pentru totdeauna.

Nu a fost un miracol, dar cu siguranță a fost noroc! De asemenea, golul marcat cu mâna de Diego Maradona, cunoscut ca „Hand of God”, a făcut ca rezultatul să fie foarte controversat și mai ales contestat de către fanii naționalei Angliei.

În ciuda faptului că a fost un rezultat mai puțin meritat, dat fiind faptul că primul gol a fost marcat ilegal, acest meci a fost special. Unii au etichetat golul său ca fiind genial, în timp ce alții au contestat arbitrajul.

Arabia Saudită 2 – 1 Argentina

Argentina a fost implicată în mai multe meciuri surpriză, însă nu mereu a ieșit învingătoare. Un alt exemplu în care norocul a dus la un rezultat neașteptat este victoria naționalei de fotbal din Arabia Saudită. Aceasta a avut loc la Campionatul Mondial de Fotbal din 2022, iar Argentina s-a văzut învinsă cu scorul de 2 – 1.

Chiar dacă Messi și coechipierii erau văzuți ca favoriți clari, iar Argentina a condus cu 1 – 0, saudiții au avut puterea necesară pentru a întoarce rezultatul marcând două goluri în doar 5 minute. Mai mult decât atât, Arabia Saudită a avut capacitatea de a ține de rezultat până la fluierul final.

Rezultatul a fost cu atât mai surprinzător prin prisma faptului că Argentina avea o serie uimitoare, de nu mai puțin de 36 de meciuri fără înfrângere.

În istoria acestui sport, victoria obținută de Arabia Saudită rămâne una dintre cele mai mari surprize din toate timpurile. De asemenea, în Arabia Saudită a fost o adevărată sărbătoare după această victorie.

Cu toate acestea, Argentina a avut capacitatea de a gestiona această înfrângere venită în primul meci al grupelor. A obținut două victorii importante cu Polonia și Mexic, calificându-se de pe primul loc din grupă. La final, Argentina a obținut trofeul de campioană mondială, ceea ce ne arată că dușul rece suferit cu Arabia Saudită le-a fost de ajutor argentinienilor.

În lumea fotbalului, la fel precum în viața de zi cu zi, se pot produce o mulțime de surprize, iar toate acestea ne oferă o lecție importantă: orice echipă poate obține victorii memorabile, chiar și în fața adversarilor mai bine cotați. Importantă este determinarea, iar mai apoi meciul se joacă pe teren, nu va fi decis de statistici și cote.