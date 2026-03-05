(P) Cele mai vechi cazinouri din lume

Istoria cazinourilor reflectă evoluția societății față de jocurile de noroc. De la primele case de joc controlate de guvern până la mega-resort-urile moderne, fiecare epocă și-a pus amprenta. Pentru pariorii care apreciază istoria, aceste locuri sunt pelerinaje culturale. Casino di Venezia (Ridotto) – Veneția, Italia. Deschis în 1638, primul cazino oficial din lume. Guvernul venețian l-a creat pentru a controla jocurile de noroc care existau deja ilegal. Nobilimea venețiană frecventa localul purtând măști pentru anonimat.

Ridotto – începutul reglementării

Clădirea era Palazzo Dandolo, transformată în casă de joc. Patru camere, fiecare dedicată unui joc diferit: biribi (precursor loteriei), basetta (joc de cărți), primero (varianta timpurie de poker).

Regulile stricte: dresscode obligatoriu, comportament civilizat, mize minime ridicate. Scopul era să excludă clasele inferioare și să mențină exclusivitatea.

Închiderea în 1774: Guvernul a decis că jocurile de noroc ruinau nobilimea. Si venind vorba despre nobili, nu e de mirare acum ca pacanelele cu coroane sunt la moda! 🙂

Ridotto a fost închis, dar jocurile au continuat ilegal. Redeschis în 1959 în altă locație, funcționează și astăzi.

Vizitarea: Casino di Venezia operează în Ca’ Vendramin Calergi, palat pe Canalul Mare. Dresscode formal, intrare 10 euro. Atmosfera păstrează eleganța secolului 18.

Casino de Monte-Carlo – simbolul luxului

Deschis în 1863, creat de Charles III al Monaco pentru a salva economia. Arhitectul Charles Garnier (cel care a construit Opera din Paris) a proiectat clădirea – stil Belle Époque, opulență maximă.

Sălile legendare: Salle Europe (ruletă și trente et quarante), Salon Privé (pentru high rollers), Atrium (sloturi moderne). Fiecare sală e operă de artă – fresce, candelabre de cristal, mobilier antic.

Povestea „omul care a spart banca”: Charles Wells în 1891 a câștigat 1 milion franci în 3 zile la ruletă. Povestea a inspirat cântecul „The Man Who Broke the Bank at Monte Carlo”. Mai târziu s-a dovedit că era escroc în alte domenii, dar câștigurile la ruletă par legitime.

Vizitarea: Intrare 17 euro pentru europeni, gratuită pentru non-europeni. Dresscode strict – costum obligatoriu după 20:00. Cetățenii Monaco nu pot intra (regulă din 1869 pentru a proteja localnicii).

Casino Baden-Baden – eleganța germană

Deschis în 1824 în orașul termal Baden-Baden. Marlene Dietrich l-a numit „cel mai frumos cazino din lume”. Arhitectură neo-barocă, inspirată din palatele franceze.

Perioada de aur: 1850-1872. Elite europeană venea pentru tratamente termale și jocuri de noroc. Dostoievski a pierdut sume uriașe aici – experiența a inspirat romanul „Jucătorul”.

Închiderea și redeschiderea: Germania a interzis jocurile în 1872. Redeschis în 1933, funcționează continuu de atunci. Renovări extensive au păstrat caracterul original.

Vizitarea: Intrare 5 euro, tururi ghidate disponibile. Dresscode elegant casual. Atmosfera e mai relaxată decât Monte-Carlo dar păstrează eleganța.

Casino de Spa – pionierul belgian

Deschis în 1763 în orașul termal Spa, Belgia. Primul cazino din Belgia, unul dintre cele mai vechi din lume. Concept similar Baden-Baden – stațiune termală + jocuri de noroc.

Clienți faimoși: Regii și reginele Europei, aristocrați, industriași. Spa a fost „stațiunea Europei” în secolele 18-19.

Modernizarea: Clădirea originală a fost înlocuită în 1918-1929 cu structură art deco. Renovări recente au adăugat sloturi și poker, păstrând jocurile clasice.

Vizitarea: Intrare 6 euro, dresscode casual elegant. Mai puțin turistic decât Monte-Carlo, atmosferă mai autentică.

Kurhaus Baden – Austria

Deschis în 1886 în Baden bei Wien, Austria. Arhitectură imperială, atmosferă de epocă. Beethoven, Mozart, Strauss – toți au frecventat Baden.

Sălile de joc: Ruletă, blackjack, poker. Păstrează jocurile clasice, a adăugat variante moderne. Sloturi într-o secțiune separată pentru a nu deranja atmosfera tradițională.

Vizitarea: Intrare 25 euro, include băutură. Dresscode formal după 18:00. Experiență autentică de cazino imperial.

Casino di Campione – enclavă italiană

Deschis în 1917 în Campione d’Italia, enclavă italiană în Elveția. Cel mai mare cazino din Europa (înainte de închidere temporară în 2018). Redeschis în 2022 după renovări masive.

Arhitectură: Clădire modernă de 9 etaje, contrast cu cazinourile istorice. 1000+ sloturi, 56 mese de joc, teatru, restaurante.

Particularitate: Campione e teritoriu italian dar folosește franc elvețian. Statut fiscal special a atras high rollers.

Lecții din istorie

Reglementarea a existat de la început. Ridotto a fost creat pentru control guvernamental. Modelul continuă – licențe, taxe, reguli stricte.

Exclusivitatea a fost întotdeauna valoroasă. Dresscode, mize minime, locații selective – toate pentru a menține prestigiul.

Arhitectura creează experiență. Clădirile magnifice transformă jocurile de noroc în evenimente culturale. Designul modern păstrează principiul – atmosfera contează.

Turismul și jocurile sunt simbiotice. Monte-Carlo, Baden-Baden, Spa – toate stațiuni turistice. Jocurile atrag vizitatori, vizitatorii susțin economia locală.

Aceste cazinouri istorice oferă mai mult decât jocuri – oferă călătorie în timp. Pentru pariorii care apreciază istoria și cultura, vizitarea lor e experiență unică. Atmosfera, arhitectura, tradițiile – toate contribuie la experiență care transcende simpla mizare a banilor.