(P) Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2026: topul Forbes

Industria sportului a atins noi culmi financiare în 2026, impulsionată de contracte masive de televiziune, sponsorizări globale și de investițiile masive din Orientul Mijlociu. Pe 23 mai 2026, revista Forbes a publicat lista oficială a celor mai bine plătiți sportivi din lume, iar cifrele sunt amețitoare. Pentru prima dată în istoria clasamentului, top 10 a depășit colectiv 1,4 miliarde de dolari, cel mai mare total vreodată înregistrat.

Pentru fanii jocurilor de noroc care urmaresc pe performanțele acestor atleți, cifrele din spatele succesului lor sunt la fel de fascinante ca și statisticile de pe teren.

Ce trebuie să știi pe scurt:

Cristiano Ronaldo conduce topul pentru al patrulea an consecutiv cu 300 milioane USD

Canelo Álvarez urcă pe locul 2 cu venituri de boxer, depășindu-l pe Messi

Lionel Messi e al treilea cu 140 milioane USD

LeBron James (4) și Shohei Ohtani (5) sunt primii americani

Top 10 cumulează peste 1,4 miliarde USD, record absolut

Diversificarea: fotbal (4), baschet (3), boxer (1), baseball (1), F1 (1)

Cristiano Ronaldo: vârful piramidei

La 41 de ani, Cristiano Ronaldo demonstrează că valoarea sa comercială e imună la trecerea timpului. Starul portughez ocupă primul loc în topul Forbes pentru al patrulea an consecutiv și pentru a șasea oară în ultimii 11 ani, egalând recordul lui Michael Jordan pentru cele mai multe poziții fruntașe.

Veniturile sale totale de 300 milioane USD sunt împărțite astfel:

235 milioane USD din contractul cu Al-Nassr (cluburi din Arabia Saudită)

din contractul cu Al-Nassr (cluburi din Arabia Saudită) 65 milioane USD din sponsorizări (Nike, Herbalife, Binance, Perplexity AI)

din sponsorizări (Nike, Herbalife, Binance, Perplexity AI) Plus 7,5 milioane USD investiți recent într-o subsidiară tech a Herbalife

Cifra de 300 milioane USD a fost atinsă anterior doar de Floyd Mayweather Jr. în 2015 (boxer), făcând din Ronaldo cel mai mare câștigător activ din toate sporturile. A câștigat și primul său trofeu major în Arabia Saudită (titlul Saudi Pro League) cu Al-Nassr, marcând o dublă în meciul decisiv cu Damac. Acum își îndreaptă atenția spre Portugalia la Cupa Mondială, probabil ultima sa apariție într-un turneu major.

Canelo Álvarez: surpriza din top 2

Boxerul mexican Saúl „Canelo” Álvarez a urcat pe locul 2 în topul Forbes 2026, depășindu-l pe Lionel Messi. Veniturile sale au fost generate prin două lupte spectaculoase în 2026:

O victorie prin decizie unanimă împotriva lui William Scull în mai

Înfrângerea cu Terence Crawford în septembrie

Boxul rămâne sportul cu cele mai mari venituri per meci, datorită modelului pay-per-view. O singură luptă poate genera zeci de milioane de dolari în drepturi TV, sponsorizări și venituri din vânzări.

Canelo s-a operat la cot după lupta cu Crawford și revine pe 12 septembrie 2026 împotriva lui Christian Mbilli pentru titlul WBC supermijlociu, în Riyadh (Arabia Saudită). Locația confirmă încă o dată influența masivă a Saudiților în sportul mondial.

Lionel Messi: încă în top 3

Pe locul trei se află eternul rival al lui Ronaldo, Lionel Messi, cu venituri totale estimate la 140 milioane USD (împărțite egal între venituri din joc și activități off-field). Deși contractul său de bază la Inter Miami e semnificativ mai mic decât cel al lui Ronaldo în Arabia Saudită, Messi compensează prin acorduri unice de împărțire a veniturilor.

Cele mai notabile:

Apple prin abonamentele MLS Season Pass (Messi primește un procent din creșterea abonamenților)

prin abonamentele MLS Season Pass (Messi primește un procent din creșterea abonamenților) Adidas (contract care depășește vârful carierei sportive)

(contract care depășește vârful carierei sportive) Mastercard (campanii globale)

(campanii globale) Inter Miami (acțiuni în club, nu doar salariu)

La 38 de ani, Messi se pregătește să conducă Argentina la a șasea sa Cupă Mondială, încercând să apere titlul cucerit în 2022.

LeBron James și Shohei Ohtani: americanii din top 5

LeBron James ocupă locul 4 cu 137,8 milioane USD. La 41 de ani, „King James” rămâne unul dintre cei mai bine plătiți atleți din lume, cu majoritatea veniturilor din off-court (investiții în Liverpool, Fenway Sports Group, SpringHill Company, Lobos 1707 Tequila, plus zeci de sponsorizări).

Shohei Ohtani, fenomenul Los Angeles Dodgers din MLB, e pe locul 5 cu 127,6 milioane USD. Contractul său de 700 milioane USD pe 10 ani cu Dodgers (din 2024) e parțial amânat, dar veniturile sale anuale combinate cu sponsorizările (în special pe piața japoneză) îl plasează ferm în top.

Restul top 10

Locul 6: Stephen Curry (Golden State Warriors, NBA) Locul 7: Jon Rahm (golf, LIV Golf) Locul 8: Karim Benzema (Al-Ittihad, fotbal) Locul 9: Kevin Durant (Houston Rockets, NBA) Locul 10: Lewis Hamilton (Ferrari, F1)

Carlos Alcaraz e cel mai tânăr atlet din lista extinsă (top 50), iar Lewis Hamilton și LeBron James, ambii la 41 de ani, sunt printre cei mai vârstnici.

Diversificarea pe sporturi

Clasamentul 2026 reflectă o diversificare interesantă față de anii precedenți:

Fotbal: 4 reprezentanți (Ronaldo, Messi, Benzema, plus Jude Bellingham aproape de top 10) Baschet: 3 reprezentanți (LeBron, Curry, Durant) Box: 1 reprezentant (Canelo) Baseball: 1 reprezentant (Ohtani, primul din MLB de mulți ani) Golf: 1 reprezentant (Jon Rahm, prin LIV Golf) Formula 1: 1 reprezentant (Hamilton)

Diversificarea reflectă mai multe trenduri:

Boxul rămâne profitabil prin PPV pentru superstars

pentru superstars Golf-ul a explodat datorită rivalității PGA Tour vs LIV Golf finanțat de Saudi

datorită rivalității PGA Tour vs LIV Golf finanțat de Saudi Baseball-ul revine cu Ohtani (după ani de absență din top 10)

cu Ohtani (după ani de absență din top 10) F1 atrage venituri masive cu generația tânără de fani

Influența saudită

Tema dominantă a topului 2026 e influența masivă a Arabiei Saudite. Cel puțin trei dintre primii 10 câștigă banii principali în campionatele sau evenimentele finanțate de Saudi:

Ronaldo (Al-Nassr, Saudi Pro League)

(Al-Nassr, Saudi Pro League) Benzema (Al-Ittihad, Saudi Pro League)

(Al-Ittihad, Saudi Pro League) Jon Rahm (LIV Golf, finanțat de Public Investment Fund saudit)

Plus, multe dintre lupturile lui Canelo Álvarez și meciurile lui Hamilton au loc în Arabia Saudită prin investiții directe. Saudi Vision 2030 continuă să atragă talent global cu sume care depășesc capacitatea piețelor tradiționale.

Femeile lipsesc din top 10

O observație importantă: niciuna femeie nu apare în top 10. Tenismana Coco Gauff (locul 18 în clasamentul extins) și Iga Świątek (top 50) sunt cele mai bine clasate, dar diferența față de bărbați rămâne uriașă. Pentru sportul feminin, Forbes notează că diferența s-a redus parțial, dar nu suficient pentru a sparge top 10.

Ce înseamnă pentru pariori

Pentru cei care pariază pe performanțele individuale (golgheter, MVP, premii), pozițiile din topul Forbes oferă context util. Atleții cu venituri foarte mari nu garantează performanță pe teren, dar de obicei reflectă recunoașterea unei valori comerciale care vine, în majoritate, de la performanțe demonstrate.

Pentru cotele la Cupa Mondială 2026:

Ronaldo (Portugalia) : cote pentru golgheter +1500

: cote pentru golgheter +1500 Messi (Argentina): cote pentru câștigator MVP turneu +2500

Aceste cifre sunt influențate atât de venituri/recunoaștere comercială, cât și de probabilitățile sportive reale.

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Surse

[1] Forbes. The World’s 10 Highest-Paid Athletes 2026. forbes.com [2] Sportico. Sports business analysis and revenue tracking. sportico.com [3] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [4] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.