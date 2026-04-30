(P) Colțar – must have pentru living

De: Redacția CANCAN 30/04/2026 | 20:52
Colțarul este una dintre acele piese de mobilier, care vine cu un efect „wow” în livingul tău. Îmbină confortul, stilul și soluțiile inteligente, care facilitează în mod real viața zilnică. Colțarele cuceresc interioarele prin caracterul lor practic și designul incredibil. Ce model să alegem și la ce trebuie să fim atenți? Așază-te comod și citește articolul nostru.

De ce colțarul este un must-have?

Livingul este centrul vieții de acasă. Aici te odihnești după o zi grea, te uiți la serialele preferate, îți inviți prietenii sau petreci timp împreună cu familia. De aceea, alegerea mobilierului potrivit de relaxare are o importanță uriașă. Și aici intră în joc colțarul pentru living. Piesa de mobilier care, în funcție de moment, se transformă în sofa, șezlong sau chiar și în pat.

Un colțar bine ales poate transforma complet spațiul. Îl poate mări optic, poate păstra ordinea și îi poate conferi un caracter deosebit. Mai mult, este deosebit de funcțional. Oferă mai mult spațiu de ședere decât o canapea clasică, și totodată utilizează excelent spațiul, mai ales în colțurile încăperii.

Colțar extensibil, adică funcționalitatea pe primul loc

Unul dintre cele mai frecvent alese modele este colțarul extensibil. Și acest lucru nu ne miră deloc. În cursul zilei, mobilă elegantă de relaxare, iar seara pat confortabil. Sunt suficiente câteva mișcări și gata. Dacă prietenii tăi vin des în vizită sau dacă pur și simplu apreciezi opțiunea suplimentară de dormit, colțarul cu funcție de dormit va fi alegerea perfectă. Mecanismele moderne de întindere sunt intuitive și ușor de folosit, așadar nu trebuie să îți faci griji, că utilizarea zilnică va fi dificilă.

Living mic? Nicio problemă! Îți vine în ajutor colțarul mic extensibil

Nu toată lumea are la dispoziție un spațiu mare în living. Din fericire, producătorii de mobilă cunosc perfect acest lucru. De aceea, pe piață vei găsi soluții adaptate perfect pentru interioarele mai mici. Colțarul mic extensibil este o opțiune excelentă pentru o garsonieră sau pentru un living mic. Este compact, însă asigură confort și funcționalitate. Cu ajutorul lui, poți avea atât un spațiu confortabil de ședere, precum și de dormit, fără să ocupi toată camera.

Colțar L sau colțar în formă de U?

Când alegi, acordă atenție formei sale. Acesta este un aspect important prin prisma ergonomiei și adaptării la structura camerei.

Colțarul L clasic este soluția aleasă cel mai frecvent. Se potrivește practic în orice interior și e ușor de așezat: atât lângă perete, cât și în centrul livingului ca element de separare a spațiului.

Dacă însă ai mai mult spațiu și preferi amenajările spațioase, merită să iei în considerare un colțar în formă de U. Aceasta este o propunere pentru persoanele, care apreciază confortul maxim și spațiul mare de ședere. Ideal pentru serile în familie, maratoanele de cinema sau întâlnirile cu prietenii. Acest colțar mare lasă o impresie uriașă. Devine punctul central al livingului și atrage atenția chiar de la prima privire.

La alegere – ce stil de colțar să alegem?

Bineînțeles că aspectul este important, nu putem ascunde asta. Și aici colțarele moderne au cu adevărat cu ce să se mândrească. Mai ales dacă vorbim de trendurile de design interior. Colțarul modern pentru living este o combinație de formă minimalistă, materiale de calitate ridicată și detalii elaborate. Linii drepte, cusături elegante, picioare metalice – totul face ca mobila să se prezinte ușor și stilat. Moda pentru minimalism face ca acest model să se integreze excelent în diferite amenajări. De la scandinave, la cele clasice și până la interioarele în versiune modernă.

Ce culoare de colțar să alegem? Dacă vrei să dai prospețime și expresivitate livingului, alege culoarea verde. Este o alegere curajoasă, dar foarte la modă. Verdele se integrează excelent cu lemnul, culoarea aurie sau neagră, creând un spațiu elegant și familiar. Opțiunea perfectă de amenajare în stil loft, industrial sau glamour.

Pe de altă parte, colțarul bej este o opțiune pentru fanii clasicului și soluțiilor universale. Este atemporal, ușor de combinat cu alte culori și face ca interiorul să devină și mai deschis.

Următoarea alegere universală este colțarul gri. Culoarea favorită dintotdeauna. Este iubit pentru atemporalitatea sa și pentru ușurința de a fi integrat, precum și pentru eleganța sa. Pe un colțar gri sunt de asemenea mai greu vizibile și petele de murdărie.

Cum alegem colțarul ideal?

Înainte de achiziție, merită să ne punem câteva întrebări:

  • Cât spațiu avem?
  • Avem nevoie de funcție de dormit?
  • Ce stil predomină în interiorul meu?
  • Cât de des folosesc colțarul?

Să nu ne ghidăm doar după aspect, ci să acordăm atenție și calității execuției, tipul umpluturii, țesăturii și mecanismelor. Un colțar bun este o investiție pentru mai mulți ani, așadar merită să alegem inteligent.

