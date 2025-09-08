Acasă » Știri » (P) Cum faci o baie să pară mai mare prin trucuri de design?

De: Redacția CANCAN 08/09/2025 | 10:12
Oricât de mică ar fi, baia este un spațiu care merită tratat cu atenție. Este locul unde ne începem diminețile și unde ne retragem seara pentru câteva clipe de relaxare. Chiar dacă nu dispui de metri pătrați generoși, există câteva trucuri de design care pot transforma baia într-un colț aerisit, luminos și surprinzător de spațios.

Lasă culorile să respire și joacă-te cu lumina

Primul pas este să alegi o paletă cromatică prietenoasă. Culorile deschise, neutre sau pastelate au darul de a reflecta lumina și de a lărgi vizual spațiul. Un alb curat, un bej cald sau un gri perlat pot schimba radical atmosfera. Secretul stă în continuitate: atunci când pereții și podeaua par să se „topească” unul în altul, senzația de spațiu crește instant.

Lumina naturală este aur, așa că evită să o blochezi cu perdele grele. O sticlă mată sau o jaluzea simplă îți oferă intimitate fără să „fure” razele soarelui. Dacă fereastra lipsește, poți compensa cu lumină artificială stratificată: plafoniere, spoturi discrete și benzi LED ascunse în jurul oglinzii. Fiecare strat de lumină adaugă profunzime și căldură.

Oglinda – cel mai bun aliat, alături de un mobilier care „plutește”

O oglindă mare nu este doar practică, ci și un truc vizual spectaculos. Ea dublează spațiul, reflectă lumina și dă impresia unei încăperi mult mai generoase. Alege un model cu linii simple și un cadru fin sau chiar una montată direct pe perete pentru un efect modern și fluid.

Dulapurile suspendate, lavoarele montate pe perete sau o cadă de baie independentă nu doar că arată elegant, dar creează și iluzia unei podele mai extinse. În plus, curățenia devine mult mai simplă. Alege piese minimaliste, cu suprafețe netede și finisaje lucioase, pentru a amplifica senzația de deschidere.

Duș transparent pentru continuitate

Un alt detaliu care contează: renunță la cabinele greoaie sau la perdelele opace. Înlocuiește-le cu panouri din sticlă transparentă. Privirea nu se mai oprește la o barieră vizuală, iar baia se simte instantaneu mai mare și mai aerisită. Există o întreagă varietate de cabine de duș în ziua de azi, așa că ai toată libertatea să nu transformi spațiul de baie în ceva plictisitor.

Mai puțin înseamnă mai mult – accente verticale și texturi discrete

Un spațiu mic se sufocă ușor dacă este încărcat cu obiecte. Păstrează la vedere doar esențialul și ascunde restul în soluții de depozitare inteligente: sertare ascunse, nișe în perete sau cutii decorative. Ordinea nu doar că aduce liniște, dar și amplifică senzația de spațiu.Pentru a adăuga personalitate fără să micșorezi vizual spațiul, joacă-te cu texturi subtile sau plăci ceramice așezate vertical. Ele dau impresia de înălțime și eleganță. Evită însă contrastele puternice și modelele aglomerate – în baie, simplitatea este întotdeauna mai rafinată.

În loc de final

Baia ta poate deveni mai mult decât un spațiu funcțional. Cu puțină atenție la culori, lumină și mobilier, chiar și câțiva metri pătrați se pot transforma într-un sanctuar luminos și relaxant. În fond, designul nu înseamnă doar estetică, ci și felul în care te simți într-un loc. Și cine nu și-ar dori ca baia, oricât de mică, să fie un spațiu care inspiră liniște și armonie?

