(P) Cum poți învinge o pisică încăpățânată? Trecerea pisicii tale la o dietă mai sănătoasă, pas cu pas

Pisica este un animal cu un caracter neprevăzut și carnivor. Ce înseamnă acest lucru în practică? Cum schimbi hrana actuală a pisicii tale cu una mai bună?

Ce ar trebui să mănânce pisica?

Baza alimentației fiecărei pisici ar trebui să fie carnea și țesuturile de origine animală, adică grăsime, piele, cartilaje, oase, tendoane și sânge. Și chiar păr și pene. În sălbăticie, pisicile își mănâncă prada aproape întreagă (evitând organele cu substanțe potențial dăunătoare, cum ar fi ficatul).

Merită să ne amintim că pisica își mănâncă prada crudă (este o piele crudă), iar fălcile sale sunt suficient de puternice pentru a manipula chiar și oasele, bineînțeles ale unor animale suficient de mici.

Pisica vânează o mare varietate de specii diferite: se estimează că o pisică care trăiește în sălbăticie vânează aproape 100 de animale diferite. Termenul biologic pentru o astfel de dietă variată este neofelinism: o dietă variată asigură pisicii un aport adecvat de vitamine și minerale, iar mediul înconjurător o protejează împotriva eradicării unei singure specii.

Hrană bună pentru pisici – ce fel de hrană alegi pentru pisica ta?

În sălbăticie, meniul felinelor este bogat în carne, neprocesată și foarte variată. Prin urmare, o hrană pentru pisici ar trebui să fie cât mai puțin procesată, echilibrată pentru a asigura doza maximă de vitamine și minerale pentru animal și bazată pe carne.

Prin urmare, alimentele de bună calitate nu conțin niciun fel de materiale de umplutură, cum ar fi cerealele, proteinele vegetale și zaharurile. Din păcate, toate aceste ingrediente creează dependență și sunt ieftine, motiv pentru care se regăsesc în cele mai ieftine alimente industriale, la care se adaugă în continuare arome artificiale.

Drept urmare, pisicile adoră acest tip de hrană, dar acest lucru nu trebuie cu siguranță confundat cu o alimentație sănătoasă. Mâncarea ieftină plină de aditivi vegetali și aromată artificial poate fi comparată cu fast-food-ul: majoritatea oamenilor nu se supără să mănânce chipsuri sau brânză galbenă topită, dar acestea nu ar trebui să fie în niciun caz un pilon al alimentației umane.

Cum îmi trec pisica la mâncare bună?

Dacă pisica dvs. a mâncat până acum o hrană care nu este de cea mai bună calitate și doriți să o treceți la o hrană adaptată nevoilor sale fiziologice, s-ar putea să întâmpinați dificultăți.

În primul rând, pentru că hrana de bună calitate nu are un miros la fel de seducător ca și cea ieftină (pentru că nu are arome artificiale), în plus are un gust mai puțin intens. Prin urmare, fiți pregătiți că schimbarea nu se va produce imediat.

1. Nu vă bazați pe o revoluție. Începeți cu opțiuni de tranziție: astfel, pisica dvs. va avea șansa de a se obișnui cu noul gust, plus că stomacul său se va mulțumi. S-ar putea să apară probleme metabolice temporare la schimbarea hranei: veți observa o schimbare a aspectului scaunului din litieră etc. Dacă acest lucru nu este însoțit de o deteriorare a stării de bine a pisicii dumneavoastră, totul este normal.

2. Aroma. Dacă pisica dumneavoastră „iubește” în mod deosebit hrana de proastă calitate, probabil că îi plac aromele intense. Găsiți ceva ce îi place cu adevărat și amestecați-l cu noua hrană. Adesea veți descoperi că nu trebuie să fie vorba de un adaos alimentar sărac deloc: uleiul de ficat de cod și, uneori, uleiul de măsline funcționează bine ca și „condiment”!

Variați aromele, dar nu exagerați. Dacă pisica dumneavoastră este deosebit de nemulțumită de o aromă, treceți la alta. Dar nu mergeți la extreme: 2-3 arome de mâncare sunt suficiente. Nu uitați că pisicile sunt creaturi foarte inteligente și asociază rapid faptele: dacă o zi de grimase îi poate aduce noi bunătăți, merită să încercați.

Orice magazin online de animale de companie de încredere va avea o gamă de alimente de bună calitate, precum și bunătăți de calitate superioară, pentru a vă ajuta să vă treceți animalul de companie la o dietă sănătoasă.

Când este necesară o schimbare de hrană?

Schimbarea la o hrană mai bună este întotdeauna o alegere bună. Cu toate acestea, în unele situații este necesară, cum ar fi dacă pisica dumneavoastră a fost diagnosticată cu boli metabolice sau legate de vârstă.

De asemenea, merită să fiți conștienți de faptul că, în cazuri ocazionale, nu va fi posibilă schimbarea hranei: de exemplu, în cazul pisicilor vârstnice, pentru care o schimbare bruscă a dietei poate face mai mult rău decât bine.

Este o idee bună să vă consultați medicul veterinar înainte de orice schimbare de hrană și să îi cereți sugestii pentru hrana pisicii dumneavoastră.