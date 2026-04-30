(P) Cum să îți prepari un mic dejun echilibrat cu fulgi de ovăz

De: Redacția CANCAN 30/04/2026 | 20:48
Dacă îți dorești un mic dejun care să te țină sătul până la prânz și să îți ofere energie constantă, fulgii de ovăz reprezintă una dintre cele mai practice alegeri. Îi prepari rapid, îi combini ușor cu alimente bogate în proteine și grăsimi sănătoase, iar rezultatul se potrivește atât adulților preocupați de prevenție, cât și copiilor sau persoanelor care vor să își controleze greutatea.

Mai jos găsești rețeta de bază pentru terci de ovăz, cu porții clare, timp de preparare și etape simple. Apoi vei afla cum îl adaptezi în funcție de obiectivele tale: slăbit, creșterea aportului de proteine sau organizarea meselor pentru mai multe zile.

Rețeta de bază: terci clasic de ovăz

Porții: 1 porție Timp de preparare: 7–10 minute Grad de dificultate: Ușor

Ingrediente

  • 50 g fulgi de ovăz clasici
  • 150 ml lapte (sau băutură vegetală neîndulcită)
  • 50 ml apă
  • 1 praf de sare
  • ½ banană pasată sau 80 g fructe de pădure (opțional)

Mod de preparare

  • Pune fulgii într-o crăticioară. Adaugă laptele, apa și praful de sare. Amestecă bine înainte să pornești focul.
  • Fierbe la foc mediu 2–3 minute, amestecând constant. În această etapă, amidonul din ovăz începe să se elibereze și conferă textura cremoasă.
  • Redu focul și mai lasă 3–5 minute. Amestecă din când în când. Dacă terciul devine prea dens, adaugă 1–2 linguri de lichid.
  • Oprește focul și lasă 1 minut la odihnă. Adaugă fructele sau banana pasată și amestecă ușor.

Servește terciul cald. Dacă vrei mai multe proteine, adaugă 2–3 linguri de iaurt grecesc sau o lingură de unt de arahide natural. Poți alege fulgi de ovăz pentru mic dejun sănătos, simpli, pe care să îi combini tu cu ingrediente proaspete.

Ce înseamnă un mic dejun echilibrat din punct de vedere nutrițional?

Un mic dejun echilibrat include trei componente: carbohidrați complecși, proteine și grăsimi sănătoase. Fulgii de ovăz oferă carbohidrați complecși și fibre, însă nu acoperă singuri necesarul de proteine pentru o masă completă.

În majoritatea cazurilor, un adult are nevoie de 15–25 g proteine la micul dejun pentru a menține sațietatea și pentru a susține masa musculară. O porție simplă de 50 g ovăz conține aproximativ 5–6 g proteine. De aceea, completează cu:

  • 150 g iaurt grecesc (aprox. 15 g proteine),
  • 1 lingură semințe de chia sau de in,
  • 1 ou (dacă alegi varianta la cuptor).

Fibrele solubile din ovăz, în special beta-glucanii, formează un gel la nivel intestinal și încetinesc absorbția glucozei. Astfel, glicemia crește treptat, iar nivelul de energie rămâne stabil pentru mai multe ore. Evită să adaugi cantități mari de miere sau siropuri. O lingură de miere aduce aproximativ 60 kcal și 15 g zahăr. Dacă vrei gust dulce, alege fructe proaspete sau congelate.

Cum alegi corect fulgii de ovăz?

În magazine găsești mai multe tipuri de ovăz:

  • fulgi clasici (rolled oats),
  • fulgi rapizi,
  • ovăz tăiat (steel cut).

Din punct de vedere nutrițional, diferențele sunt mici. Procesarea influențează mai ales textura și timpul de preparare.

Pentru utilizare frecventă, fulgii clasici reprezintă o alegere echilibrată. Se fierb în 5 minute și păstrează o textură plăcută. Dacă ai puțin timp dimineața, folosește fulgi rapizi. Dacă vrei sațietate mai lungă, gătește ovăz tăiat și porționează-l pentru 2–3 zile. Caută variante simple, fără zahăr adăugat.

Mic dejun bogat în proteine: ovăz cu iaurt

Această variantă susține controlul apetitului și ajută la menținerea masei musculare.

Ingrediente:

  • 40 g fulgi de ovăz,
  • 150 g iaurt grecesc 2% grăsime,
  • 100 ml lapte sau băutură vegetală,
  • 1 lingură semințe de chia,
  • 80 g fructe de pădure.

Preparare:

  • Fierbe ovăzul cu laptele 5 minute.
  • Lasă-l să se răcească ușor.
  • Încorporează iaurtul și amestecă până obții o textură cremoasă.
  • Presară semințele și adaugă fructele.

Această combinație poate depăși 20 g proteine per porție. Pentru persoanele care fac sport dimineața sau vor să reducă gustările dintre mese, această variantă funcționează bine.

Overnight oats – pentru dimineți aglomerate

Dacă pleci devreme la serviciu sau pregătești micul dejun pentru copil înainte de școală, pregătește ovăzul seara.

Porții: 1 Timp de pregătire: 5 minute + refrigerare 8 ore Dificultate: Foarte ușor

Ingrediente

  • 50 g fulgi de ovăz,
  • 120 ml lapte sau băutură vegetală,
  • 2 linguri iaurt,
  • 1 lingură semințe de chia,
  • Fructe la alegere.

Pași

  • Pune toate ingredientele într-un borcan cu capac.
  • Amestecă bine, astfel încât fulgii să fie complet acoperiți de lichid.
  • Închide recipientul și păstrează-l la frigider peste noapte.
  • Dimineața adaugă fructe proaspete și consumă direct sau încălzește 1 minut.

Preparatul se păstrează la frigider până la 3 zile. Etichetează recipientele cu data preparării pentru siguranță alimentară.

Ovăz la cuptor

Dacă vrei o textură diferită, încearcă varianta coaptă.

Porții: 1 Timp total: 25–30 minute

Ingrediente

  • 50 g fulgi de ovăz,
  • 1 ou,
  • 80 ml lapte,
  • ½ banană pasată,
  • ½ linguriță praf de copt,
  • scorțișoară sau cacao.

Preparare

  • Preîncălzește cuptorul la 180°C.
  • Amestecă toate ingredientele până obții o compoziție omogenă.
  • Toarnă într-o formă mică tapetată cu hârtie de copt.
  • Coace 20–25 minute, până când suprafața devine fermă.

Pentru variantă fără lactate, folosește băutură vegetală. Pentru rețetă vegană, înlocuiește oul cu 1 lingură semințe de in măcinate amestecate cu 3 linguri apă.

Cum adaptezi ovăzul pentru slăbit?

Dacă urmărești scăderea în greutate, controlează porția și valoarea calorică totală. O combinație potrivită poate arăta astfel:

  • 40 g fulgi de ovăz,
  • 150 ml lapte degresat,
  • 100 g iaurt grecesc 0%,
  • 50 g căpșuni,
  • 1 linguriță semințe de in.

Această porție se încadrează frecvent între 300–350 kcal și oferă fibre și proteine suficiente pentru sațietate.

Evită să combini în aceeași masă unt de arahide, granola, fructe uscate și ciocolată. Chiar dacă sunt alimente nutritive, cresc rapid aportul caloric.

Greșeli frecvente și cum le eviți

Porții prea mari. 100 g ovăz crud aduce peste 350 kcal. Cântărește porția până îți formezi un reper vizual corect.

  • Lipsa proteinelor. Completează întotdeauna cu iaurt, ou sau semințe.
  • Prea mult zahăr adăugat. Folosește fructe pentru gust dulce.
  • Consum repetitiv, fără variație. Alternează cu ouă, smoothie-uri sau iaurt cu nuci pentru diversitate nutrițională.
  • Depozitare incorectă. Păstrează fulgii într-un recipient închis ermetic, la loc uscat. Verifică termenul de valabilitate și mirosul înainte de utilizare.

Un mic dejun echilibrat cu fulgi de ovăz îți oferă energie constantă, susține digestia și te ajută să îți organizezi mai bine mesele din restul zilei. Alege ingrediente simple, respectă proporțiile și adaptează rețeta în funcție de obiectivele tale. Salvează variantele care îți plac și testează-le câteva zile la rând pentru a observa cum reacționează organismul tău.

