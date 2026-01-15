Acasă » Advertoriale » (P) Cum să porți cu stil ghete bărbați maro – află câteva trucuri utile

15/01/2026
Se spune că încălțămintea vorbește despre tine înainte să apuci să o faci tu. Și chiar dacă pare un clișeu, adevărul e că un outfit bine gândit începe, de cele mai multe ori, de la pantofi. Sau, mai bine spus, de la ghete bărbați bine alese. Ghetele maro au un avantaj aparte: sunt versatile, elegante, dar emană și o doză subtilă de relaxare și stil personal. Dacă știi cum să le porți, pot deveni piese de rezistență din garderoba ta.

Maro este o culoare caldă, ușor de integrat în ținute smart-casual, urbane sau chiar elegante, cu condiția să știi ce culori și ce piese să alegi lângă. În continuare, vei descoperi cum să pui în valoare ghetele maro și să creezi ținute care atrag atenția în cel mai bun mod posibil.

Integrează ghete maro în combinații de culori potrivite – primul pas pentru ținute echilibrate

Primul pas către un look reușit cu ghete barbati maro este alegerea culorilor potrivite. Maro-ul este o culoare caldă, pământie, care se potrivește de minune cu nuanțe de bej, gri deschis, bleumarin, kaki sau verde măsliniu. O pereche de pantaloni chino bej, un pulover bleumarin și un palton camel pot crea o ținută modernă, echilibrată, în care ghetele maro devin accentul perfect.

Evită combinațiile cu nuanțe de negru intens, care crează un contrast prea dur și pot face ghetele să pară scoase din altă poveste. Un alt truc interesant este să mergi pe look-uri monocrome sau ton sur ton, în care varianțiuni ale aceleiași culori se combină armonios. De exemplu, maro ciocolatiu, caramel și nude pot forma o bază cromatică extrem de stylish și potrivită pentru toamnă sau iarnă.

Mizează pe piese smart-casual – echilibrul perfect între relaxat și elegant

Ghetele maro nu sunt doar pentru ținutele de weekend. Dimpotrivă, ele se potrivesc bine stilului smart-casual. Un truc stilistic extrem de eficient este să combini ghetele maro cu sacouri din stofă texturată, cămăși casual și pantaloni chino sau jeans în nuanțe neutre.

Un sacou gri din lână, o cămașă albă simplă și o pereche de pantaloni în nuanță olive formează o ținută impecabilă în care ghetele maro adaugă un plus de stil, fără să pară forțate sau rigide. Dacă vrei să îți construiești o garderobă versatilă, acest tip de combinație îți permite să jonglezi cu piesele fără să pară că repeți aceeași formulă de fiecare dată.

În sezonul rece, adaugă un fular gros tricotat, în tonuri naturale, și o geacă tip parka. Vei obține un look modern, confortabil și în același timp, sofisticat.

Nu neglija detaliile, șosetele, curelele și textura materialelor fac diferența

Un alt aspect adesea trecut cu vederea este importanța detaliilor. Deși par minore, ele pot transforma complet o ținută. Spre exemplu, alege șosete în culori asortate sau contrastante care completează cromatic ansamblul și nu îl sabotează vizual. Evită șosetele negre cu ghete maro și alege mai degrabă nuanțe de bej, burgundy sau chiar un verde închis subtil.

Un alt detaliu care face diferența este cureaua. Încearcă, pe cât posibil, să o asortezi cu ghetele, nu trebuie să fie aceeași nuanță exactă, dar e important să fie din aceeași familie cromatică. Această aliniere de detalii transmite coerență și stil. La fel de importantă este textura hainelor, un outfit din lână, bumbac gros sau stofă se va potrivi perfect cu ghetele maro, în special cele din piele întoarsă sau piele vintage. De asemenea, accesoriile precum ceasul sau o geantă tip messenger pot completa un look rafinat și matur, care spune o poveste despre atenția ta la detalii.

Încearcă layering-ul cu încredere, un truc vizual care atrage toate privirile

Layering-ul, sau arta de a purta haine în straturi, este una dintre cele mai eficiente metode de a crea o ținută interesantă vizual. Iar ghetele maro se potrivesc de minune cu acest tip de styling. Un hanorac sub o jachetă din denim, peste care adaugi un palton, poate crea un look urban, relaxat, dar cu personalitate.

Ghetele maro adaugă greutate vizuală în partea de jos a ținutei, ceea ce le face ideale pentru echilibrarea unor outfituri mai “bogate” în partea superioară. Nu te teme să experimentezi, o pereche de ghete bine alese poate scoate din anonimat cele mai simple combinații.

La final, dacă simți că a venit momentul să îți îmbogățești garderoba cu o pereche de ghete maro de calitate, intră pe site-ul CCC sau vizitează magazinele fizice. Găsești acolo o selecție atent aleasă de modele elegante, moderne, de la branduri cunoscute, plus oferte interesante care merită descoperite și adăugate în coș.

