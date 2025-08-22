Acasă » Știri » P. De câte tipuri de cremă are de fapt nevoie o femeie

22/08/2025 | 15:43
Pentru ca o cremă să fie eficientă, pielea trebuie să fie pregătită corespunzător. Curățarea feței este primul pas în orice rutină de îngrijire, îndepărtează impuritățile, pregătește pielea pentru aplicarea unei creme și ajută ingredientele active să acționeze eficient.

Dimineața, prin curățarea pielii se elimină sebumul, celulele moarte și reziduurile cremei de noapte. Prin folosirea unui demachiant bun se redă pielii prospețimea și tonicitatea. De asemenea, seara se curăță tenul de machiaj, poluanți, murdărie și praf. Pentru asta se folosește un demachiant potrivit tipului de piele, care se aplică cu mișcări circulare, apoi se clătește fața cu apă.

Orice demachiant fără spumă este bun. El trebuie să curețe delicat, respectând echilibrul hidrolipidic al pielii. Poți folosi un lapte demachiant cu proprietăți emoliente, sau un gel de față cu proprietăți nutritive. Indicat ar fi de utilizat prin rotație 3-4 produse: un demachiant pentru ochi, un ulei de curățare optimizat pentru pH normal, un balsam de curățare, un lapte demachiant.

După curățare, folosește un ulei facial; doar câteva picături de ulei vor îmbunătăți aspectul tenului, îi vor reda vitalitatea și elasticitatea. Uleiul hrănește și hidratează pielea, fără a o lăsa grasă, restabilește luminozitatea tenului, uniformizează și revitalizează.

Unele femei folosesc după curățare un toner facial pentru reducerea semnelor de îmbătrânire, care ajută la estomparea ridurilor, a liniilor fine și la micșorarea porilor dilatați. Cu ajutorul acestui tratament, tenul va fi mai fin și va avea un aspect mai tânăr.

Apoi se aplică o cremă de ochi cu textură cremoasă, care conține acid hialuronic ce netezește ridurile, reduce cearcănele, îmbunătățește fermitatea pielii din jurul ochilor și combate lăsarea pleoapelor superioare. De asemenea, pentru această zonă se recomandă și folosirea unui ser facial pe bază de apă, cu acid hialuronic pentru reducerea ridurilor.

Urmează aplicarea unei creme hrănitoare de față cu proprietăți anti-îmbătrânire, care îmbunătățește elasticitatea și fermitatea pielii. Cele mai indicate sunt cremele hidratante, anti-aging care au ingrediente ce combat ridurile și liniile fine. Acestea hidratează, protejează și calmează pielea timp de 48 de ore.

Un alt aspect important este folosirea unor produsele cu factor de protecție solară (SPF) care formează o barieră eficientă la suprafața pielii, blocând acțiunea nocivă a razelor UV. De exemplu, o loțiune cu SPF 30 permite expunerea la soare de până la 30 de ori mai mult decât în absența protecției, reducând astfel riscul de arsuri, îmbătrânire prematură a pielii și alte efecte negative ale radiațiilor solare.

Vara este indicat de ales o cremă cu protecție solară, cu un SPF adecvat fototipului și nivelului de expunere solară. Crema se aplică în cantitate suficientă pentru a acoperi uniform toate zonele expuse ale pielii. Aplicarea se face cu 30 de minute înainte de expunere. Reaplicarea se face la fiecare două ore sau imediat după înot, transpirație abundentă sau ștergerea pielii cu prosopul.

O aplicare riguroasă și consecventă a protecției solare este esențială pentru menținerea sănătății pielii pe termen lung.

Orice femeie trebuie să aibă și câteva produse pentru corp, care sunt necesare pentru îngrijirea pielii, cum ar fi:

  • O cremă de corp hidratantă pentru refacerea lipidelor pentru pielea uscată spre atopică
  • Un balsam calmant intens pentru pielea foarte sensibilă sau cu dermatită atopică
  • O cremă de corp pentru fermitatea pielii 
  • Un unt de corp cu acțiune hrănitoare și emolientă care conține unt de shea ce permite efectuarea unui masaj și ajută în relaxarea sistemului musculo-scheletic 
  • Un ulei strălucitor pentru corp care hrănește, catifelează pielea și îi conferă un aspect sănătos. 

Seara, pielea are nevoie de un tratament pentru accelerarea procesului de regenerare. Crema de noapte are rol în acest proces, în timpul somnului. Ea trebuie să conțină vitamina C, care este un antioxidant puternic ce ajută la protejarea tenului de efectele nocive ale radicalilor liberi. În plus, vitamina C stimulează și producția de colagen în piele, care îmbunătățește elasticitatea și fermitatea acesteia.

De asemenea, crema de noapte ar trebui să conțină și acid hialuronic, care hidratează și menține echilibrul de umiditate, promovând astfel procesul de regenerare, contribuind și la reducerea semnelor de îmbătrânire.

Găsirea acestor produse perfecte pentru nevoile tale de îngrijire a pielii nu este dificilă, deoarece ele apar în magazine onlinecu produse de brand, originale, însă este important să le selectezi cu atenție, în funcție de tipul tău de piele.

×