(P) De ce un rimel nu trebuie să lipsească din trusa ta de machiaj

Indiferent dacă porți machiaj zilnic sau doar ocazional, există un produs care are mereu loc în trusa de machiaj, iar acela este rimelul. Este rapid, ușor de aplicat și face o diferență vizibilă în doar câteva secunde. De fapt, pentru multe persoane, este acel produs care schimbă întreaga expresie a feței, chiar și atunci când nu au timp sau chef de machiaj complet.

Efect plăcut cu efort minim

Aproape fiecare tip de rimel oferă un efect imediat, fără să fie nevoie de tehnici complicate sau multă experiență. Cu doar câteva mișcări, genele tale par mai lungi, mai dese și mai definite. Poate face ochii să pară mai mari, privirea mai odihnită și chipul mai proaspăt în doar câteva secunde.

Pentru zilele în care nu ai chef să te machiezi complet, un strat de rimel poate fi exact acel detaliu care îți dă un aer îngrijit.

Un produs care se potrivește tuturor

Rimelul este prezent în aproape orice trusă de machiaj tocmai pentru că se potrivește oricărei femei. Indiferent de forma ochilor, culoarea pielii sau stilul personal, există un tip de rimel care îți pune în valoare trăsăturile naturale. Fie că îți dorești gene alungite, voluminoase sau perfect separate, variantele disponibile pe piață acoperă toate preferințele.

Mai mult decât atât, aproape orice tip de rimel e ușor de adaptat în funcție de momentul zilei sau de eveniment. Poți aplica un singur strat pentru un look discret sau poți construi efectul cu mai multe aplicări dacă vrei gene dramatice, perfecte pentru o seară specială.

Aplicarea corectă face diferența

Deși pare simplu de folosit, modul în care aplici rimelul poate schimba complet rezultatul final. Dacă îl aplici din grabă, fără atenție, s-ar putea să nu obții efectul dorit. Dacă, în schimb, aplici produsul de la baza genelor spre vârfuri, cu mișcări ușoare în zig-zag, vei obține mai multă definiție și separare.

Un alt truc util este aplicarea în două straturi, deoarece primul oferă formă și definire, iar al doilea adaugă volum. Trebuie doar să ai grijă să nu încarci genele prea mult, pentru a evita aspectul de gene lipite sau cu exces de produs.

Rimelul potrivit începe cu alegerea corectă

Pentru ca rimelul să-și facă treaba bine, trebuie să alegi unul potrivit nevoilor tale. Dacă ai gene scurte, un rimel cu efect de alungire va fi ideal. Dacă ai gene rare, ai nevoie de volum. Iar dacă ai ochii sensibili sau porți des rimel pe genele inferioare, poate fi mai sigur să optezi pentru o formulă waterproof.

La fel de importantă este periuța rimelului. Modelele groase adaugă volum, cele subțiri și curbate ajută la arcuirea și separarea genelor. Dacă nu ai găsit încă „rimelul perfect”, merită să experimentezi până descoperi ce ți se potrivește.

Cum să demachiezi rimelul

Demachierea corectă este la fel de importantă ca aplicarea. Chiar dacă ești obosită, încearcă să nu adormi cu rimelul pe gene. Pe termen lung, acest obicei le poate fragiliza, iar particulele uscate pot provoca iritații oculare. Alege un demachiant blând pentru ochi sau o apă micelară eficientă, care să îndepărteze produsul fără a fi nevoie să freci. Dacă folosești un rimel rezistent la apă, cea mai bună apă micelară este una bifazică. Totodată, poți opta întotdeauna pentru curățarea în doi pași (balsam sau ulei demachiant și apoi gel de curățare).

Când e timpul să-l înlocuiești

Rimelul are o durată de viață scurtă după deschidere. Potrivit recomandărilor specialiștilor, ar trebui schimbat o dată la trei luni. Dacă observi că începe să se usuce, să se fărâmițeze sau miroase diferit, este semnul clar că trebuie înlocuit. Chiar dacă încă mai are produs, sănătatea ochilor e mai importantă decât a face economii.

Un rimel bun face mai mult decât crezi

Poate părea un produs simplu, dar impactul pe care îl are asupra întregului look este greu de ignorat. Rimelul nu doar că accentuează privirea, dar oferă și acel aspect de look complet.

De aceea, dacă ar trebui să alegi un singur produs de machiaj pe care îl folosești mereu, pentru multe persoane, răspunsul va fi rimelul. Se folosește rapid și efectele sunt vizibile imediat, oferind o privire intensă și bine definită.