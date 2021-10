(P) Enayati Medical City: orașul medical ce pune la dispoziția pacientului vârstnic servicii medicale la standarde europene

Dr Wargha Enayati, medic cardiolog: „Perioada aceasta grea lasa urme adanci asupra varstnicilor si bolnavilor cronici care nu isi gasesc locul in niciun spital de stat in acest moment sau in centre de ingrijire seniori. E nevoie de sprijin din partea sistemului privat pentru a degreva sistemul de stat de pacientii cronici care nu au unde sa mearga! In cadrul centrului integrat pentru varstnici avem Spitalul de Recuperare si Geriatrie cu servicii de spitalizare continua si de zi ce pot fi decontate si prin CNAS iar alaturi de centrul rezidental pentru seniori a fost creat astfel un ecosistem dedicat pacientilor cronici si varstnicilor care sa le acopere intr-un mediu sigur si profesionist absolut toate nevoile medicale si de ingrijire”.

Atunci când vorbim despre seniori, nevoia familiei de a îi ști în siguranță trece de multe ori granițele, investiția în sistemul medical internațional fiind considerată soluția pentru a ști că cei dragi sunt pe mâini bune. Totuși, de aproape un an, persoanele în vârstă se pot bucura de servicii medicale comparabile cu cele mai înalte standarde europene, chiar la noi în țară. Enayati Medical City, primul oraș medical din România, pune la dispoziția grupei de vârstă vulnerabile singurul centru complet de îngrijire și tratament pentru vârstnici din România.

Lipsa de încredere a pacienților în sistemul sanitar românesc a determinat de-a lungul timpului fenomenul numit turism medical. Cu toate că un sondaj IMAS realizat la începutul anului 2020 arăta că 70% dintre respondenți se încred în personalul medical autohton, calitatea serviciilor și infrastructurii medicale a contribuit la decizia multor români de a se trata în străinătate. Țări precum Austria, Germania, Turcia, Israel, Bulgaria sau Ungaria se numără printre principalele destinații medicale preferate de pacienți.

Spitalul de Recuperare si Geriatrie din Enayati Medical City

Centrul pentru seniori din Enayati Medical City aduce pe piața europeană un concept inovator, oferind sub același acoperiș spital de recuperare și geriatrie, centru rezidențial premium, ambulatoriu de specialitate, spații de wellness sau zone de activități. La baza acestui proiect stă dorința de a oferi persoanelor în etate grija și îngrijirea de care au nevoie, fie că vorbim despre recuperare în urma unei afecțiuni sau operații, îngrijiri paliative sau tratamentul bolilor neurodegenerative. Astfel, cei care trec pragul centrului vor avea parte de un plan de îngrijire și dietă personalizate, camere potrivite nevoilor individuale și dotări moderne, aspecte ce contribuie la calitatea vieții seniorilor.

Unitatea medicală pune la dispoziție atât servicii ambulatorii în cadrul policlinicii de recuperare și geriatrie, cât și spitalizare. Pacienții găsesc sub același acoperiș toate analizele de laborator și imagistică necesare, o gamă extinsă de consultații, precum și un pachet complet de terapii, hidrokinetoterapie sau masaj terapeutic. Traseul medical devine astfel mult mai eficient, timpul de așteptare și drumurile suplimentare fiind reduse considerabil.

Ecosistemul ce se adresează vârstnicilor dispune de o gamă largă de facilități menite să redea starea de bine și confortul acestora. Astfel, rezidenții primului oraș destinat seniorilor beneficiază de restaurant, cafenea, magazine, farmacie, sală de conferințe, grădini și spații generoase în aer liber sau zone de socializare. Toate acestea au fost gândite în cele mai mici detalii și amplasate în mod integrat, astfel încât orice distanță să poată fi străbătută în doar câțiva pași.

Echipa medicală de elită: un atu important în alegerea serviciilor de îngrijire

La baza tratării unei afecțiuni stă încrederea. Tocmai de aceea, echipa medicală a Spitalului de Recuperare si Geriatrie este formată din experți în domeniul îngrijirii vârstnicilor. Specialistul în paliație Dr. Andreea Șerban, Dr. Gabriela Mihăilescu, medic primar neurolog sau doctorul în recuperare medicală Horațiu Dinu sunt doar câteva dintre numele sonore din domeniul medical care își vor oferi susținerea și expertiza în vederea redobândirii independenței și demnității seniorilor. Respectul și grija reprezintă fundamentul relației medic-pacient, empatia și susținerea psihologică fiind aspecte cheie.

Toate acestea, împreună cu serviciile medicale de elită, au făcut ca centrul pentru varstnci să fie și alegerea multor aparținători stabiliți peste granițe. Copiii ai căror părinți sunt tratați în cadrul centrului au deplină încredere că cei dragi sunt în siguranță și au parte de grija și atenția cuvenită. D.F, aparținător: “Mama pare mai prezentă neurologic, cu moralul mai bun și mai veselă la 2 săptămâni după internare. Starea ei neurologică pare a se îmbunătăți puțin câte puțin. Este un proces lent de recuperare după accident însă orice pas cât de mic de recuperare pentru noi este un pas imens. Condițiile și serviciile medicale la Enayati Medical City sunt excelente și mulțumim întregii echipei medicale pentru dedicația, atenția și îngrijirea acordată mamei.”

Centrul integrat pentru varstnici este parte a primului oraș medical din România, o construcție de 35.000 mp ce a presupus investiția a peste 60 de milioane de euro în echipamente medicale, radioterapie, fizioterapie și îngrijire. Spitalul de recuperare și geriatrie dispune de 130 de paturi și oferă pacienților secții special amenajate pentru recuperare de scurtă și lungă durată, boli neurodegenerative sau paliaţie. Centrul rezidenţial pentru vârstnici are 50 de locuri disponibile în apartamente și camere cu design modern, ce vor îmbunătăți calitatea vieții seniorilor. Enayati Medical City reprezintă astfel cel mai mare proiect medical al ultimilor 30 de ani.

Mai multe detalii despre serviciile centrului pentru varstnici pot fi găsite pe www.enayatimedicalcity.ro sau pe pagina dedicată de Facebook.