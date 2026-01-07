Acasă » Știri » Fiul lui Ronald Reagan a murit. Michael Reagan a fost adoptat de fostul președinte al Americii

De: Anca Chihaie 07/01/2026 | 16:15
Michael Reagan/foto: social media

Michael Reagan, una dintre figurile cunoscute ale conservatorismului american contemporan și fiu al fostului președinte al Statelor Unite Ronald Reagan, a murit la vârsta de 80 de ani. Decesul a avut loc duminică, la Los Angeles, unde acesta se afla alături de membrii familiei sale. Informația a fost făcută publică miercuri, prin intermediul agenției spaniole EFE.

Moartea lui Michael Reagan marchează dispariția unei personalități care, deși nu a ocupat funcții politice elective, a fost activ timp de decenii în spațiul public american, în special în zona comentariului politic și a mass-media conservatoare. El a fost cunoscut mai ales ca realizator și gazdă a emisiunii radio „The Michael Reagan Show”, un program cu audiență națională în Statele Unite, în care a abordat teme legate de politică internă, valori conservatoare, actualitate internațională și moștenirea administrațiilor republicane.

Michael Reagan a murit la 80 de ani

Pe lângă activitatea radiofonică, Michael Reagan a fost implicat și în zona televiziunii de opinie, colaborând cu postul NewsMax, un canal orientat spre publicul conservator. Prin intervențiile sale constante, articole și apariții media, el a devenit o voce recognoscibilă în dezbaterea politică americană, fiind un susținător ferm al Partidului Republican și al principiilor promovate de tatăl său în perioada în care acesta a condus Statele Unite.

Michael Reagan s-a născut în 1945 și a fost adoptat la doar câteva ore după naștere de Ronald Reagan și de prima sa soție, actrița Jane Wyman. Adopția a avut loc într-un moment în care Ronald Reagan era deja o figură cunoscută la Hollywood, înainte de a-și începe cariera politică. Relația dintre Michael Reagan și tatăl său a fost adesea reflectată în spațiul public, acesta vorbind frecvent, de-a lungul vieții, despre influența decisivă pe care fostul președinte a avut-o asupra valorilor și parcursului său personal.

Ronald Reagan, care a murit în anul 2004, a avut în total cinci copii. Pe lângă Michael Reagan, familia a mai inclus pe Ron Reagan, Patti Davis, Maureen Reagan și Christine Reagan. Maureen Reagan a decedat în 2001, în urma unei lupte cu cancerul, iar Christine Reagan a murit la scurt timp după naștere, în 1947. Fiecare dintre copiii fostului președinte a avut un parcurs diferit, unii alegând să se distanțeze de conservatorismul promovat de Ronald Reagan, în timp ce alții, precum Michael, au continuat să îi susțină public moștenirea politică.

Ronald Reagan a fost cel de-al 40-lea președinte al Statelor Unite, ocupând funcția între 1981 și 1989. Înainte de a intra în politică, a avut o carieră de succes ca actor la Hollywood, fiind una dintre figurile proeminente ale industriei cinematografice americane până la mijlocul anilor 1960. A ajuns la Casa Albă la vârsta de 69 de ani, devenind unul dintre cei mai în vârstă președinți aleși la acel moment.

