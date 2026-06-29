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(P) Federația Română de Șah dă startul implementării C.E.S.S., proiectul care aduce noi soluții digitale pentru educație și șah

De: Redacția CANCAN 29/06/2026 | 08:00
(P) Federația Română de Șah dă startul implementării C.E.S.S., proiectul care aduce noi soluții digitale pentru educație și șah
(P) Federația Română de Șah dă startul implementării C.E.S.S., proiectul care aduce noi soluții digitale pentru educație și șah
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Federația Română de Șah a semnat contractul care dă startul implementării soluțiilor digitale prevăzute în cadrul proiectului Competențe și Educație Superioară prin Șah – C.E.S.S., unul dintre cele mai importante demersuri de modernizare prin digitalizare dedicate șahului românesc din ultimii ani.

DE LA STRATEGIE LA CONSTRUCȚIE

Acest pas deschide dezvoltarea unui ecosistem digital care va susține activitățile educaționale, sportive și competiționale asociate șahului la nivel național.

„Astăzi vorbim despre infrastructura invizibilă care poate duce șahul mai departe”, declara la conferința de lansare a proiectului Vlad Ardeleanu, președintele Federației Române de Șah. Semnarea contractului pentru dezvoltarea Sistemului Informatic Integrat C.E.S.S. transformă această viziune într-un proces concret de implementare.

Direcția a fost apreciată și de Garry Kasparov, fost campion mondial și una dintre cele mai cunoscute personalități ale șahului internațional, care a descris inițiativa drept „un moment istoric pentru jocul de șah”. Declarația sa confirmă relevanța acestui demers de modernizare prin digitalizare.

Noul sistem informatic integrat C.E.S.S. va reuni într-o singură platformă funcționalități dedicate educației prin șah, organizării activităților specifice, analizei partidelor și furnizării de servicii digitale.

Dincolo de componenta sportivă, inițiativa evidențiază rolul șahului în dezvoltarea competențelor cognitive, a gândirii strategice și a capacității de analiză, atât în mediul educațional, cât și în cel competițional. Capacitatea de analiză, gândirea strategică, răbdarea și luarea deciziilor sunt competențe pe care șahul le poate susține și care sunt tot mai importante într-o societate aflată într-o continuă transformare.

Noul ecosistem digital este conceput pentru întreaga comunitate a șahului românesc, astfel încât jucătorii, antrenorii, arbitrii, profesorii, elevii, cluburile sportive și unitățile de învățământ să poată accesa mai ușor resurse, informații și servicii digitale reunite într-o singură platformă.

Prin implementarea soluțiilor prevăzute în cadrul C.E.S.S., Federația Română de Șah urmărește să contribuie la modernizarea șahului românesc prin dezvoltarea unui ecosistem digital care să faciliteze accesul la resurse, informații și oportunități pentru comunitatea șahului din România.

Mai multe informații despre proiectul C.E.S.S. și activitățile desfășurate de Federația Română de Șah sunt disponibile la: https://frsah.ro/digitalizare/  dar și pe paginile sociale ale Federației: https://www.facebook.com/FRSah.ro, https://www.instagram.com/frsah.ro/, https://x.com/FrsahRo, https://ro.linkedin.com/company/romanian-chess-federation

 

 

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