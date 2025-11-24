Acasă » Știri » (P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?

(P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?

De: Redacția CANCAN 24/11/2025 | 18:11
(P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?
(P) Mărirea sânilor cu implanturi: ce tip de silicon să alegi și de ce?

Multe femei își doresc să se simtă mai bine în propriul corp sau să corecteze anumite disproporții. Implanturile oferă o soluție pentru a echilibra forma sânilor, a corecta asimetrii sau pentru a obține un volum suplimentar care oferă un plus de încredere în sine, în diverse contexte [1]. Dacă iei în considerare o astfel de intervenție, iată ce ar trebui să ai în vedere!

Tipuri de implanturi cu silicon

Un pas important înainte de operația de mărire a sânilor cu implant mamar (silicon) implică să descoperi ce tip de implant ți se potrivește. Discuția cu medicul va acoperi mai multe aspecte:

Compoziția implantului

  • Implanturile cu gel siliconic: conțin un gel dens, cu o consistență apropiată de cea a țesutului natural;
  • Implanturile cu gel coeziv (“gummy bear”): folosesc un gel mai stabil, care nu curge, chiar dacă implantul se rupe. Aceste variante sunt preferate de persoanele care își doresc stabilitate pe termen lung;
  • Implanturile saline: au un înveliș din silicon dar sunt umplute cu o soluție salină. Acestea sunt utilizate mai rar, deoarece nu oferă aceeași senzație naturală și se pot sparge mai ușor.

Forma implantului

  • Implanturile rotunde: oferă volum uniform și susțin un decolteu vizibil;
  • Implanturile anatomice (în formă de lacrimă): se apropie mai mult de aspectul sânului natural, datorită tranziției line între partea de sus și cea de jos.
O nouă taxă pe facturile de întreținere ale locatarilor din România. Sunt generate scumpiri în lanț la energia electrică și termică
O nouă taxă pe facturile de întreținere ale locatarilor din România. Sunt generate...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Textura implantului

  • Implanturile netede: se mișcă mai liber sub piele și pot reduce riscul de apariție a contracturii capsulare, mai ales la persoanele cu țesut subțire;
  • Implanturile texturate: sunt concepute pentru a adera mai bine la țesutul înconjurător și pot limita deplasarea sau rotația [2].

Discută fiecare opțiune cu specialistul tău, pentru a compara beneficiile și riscurile fiecărui tip de implant în funcție de anatomia ta.

Cum alegi implantul de silicon potrivit pentru corpul tău?

Următorii pași te ajută să iei o decizie informată și să te asiguri că rezultatul final corespunde nevoilor tale:

  • Definește-ți așteptările: stabilește de la început ce anume îți dorești: volum suplimentar, o formă naturală sau un contur mai accentuat;
  • Programează o consultație cu specialistul: medicul va discuta cu tine apoi îți va măsura toracele și va evalua structura osoasă, pielea și poziția actuală a sânilor. Apoi, specialistul te poate ajuta să vizualizezi rezultatul final, uneori cu ajutorul simulărilor 3D. Poți încerca un sutien cu diverse implanturi pentru a vedea cum se schimbă proporțiile corpului;
  • Discută despre costuri și durata de viață a implantului: durata medie variază între 10 și 20 de ani. Analizează împreună cu medicul detaliile financiare și ce presupune întreținerea pe termen lung a implanturilor [1][3].

Cum decurge intervenția chirurgicală și la ce să te aștepți?

  • Intervenția propriu-zisă: procedura durează, în general, între 1 și 2 ore și se realizează sub anestezie generală. Medicul face incizia în zona stabilită (sub sân sau în jurul areolei) și plasează implantul sub mușchi sau sub glanda mamară, în funcție de particularitățile cazului tău. Pentru a preveni infecțiile se utilizează instrumente sterile, iar pacientul este monitorizat atent;
  • Recuperarea: în primele zile vei purta un sutien de susținere special. Pot apărea senzații de disconfort, vânătăi sau umflături, dar acestea se ameliorează rapid. Va trebui să eviți efortul fizic, să dormi pe spate și să urmezi indicațiile medicului. De obicei, revenirea la activitățile zilnice are loc în 2-3 săptămâni;
  • Rezultatul final: sânii își ating forma finală după aproximativ 3-6 luni. Inițial, aceștia pot părea rigizi sau așezați mai sus, însă în timp se așază natural, pe măsură ce țesuturile se adaptează la noua formă [1][3].

Sumar și recomandări finale

Alege o clinică modernă și un chirurg cu experiență, atent la nevoile tale. Solicită toate informațiile necesare despre opțiunile pentru corpul tău, precum și despre monitorizarea pe termen lung înainte și după operație. Pregătește întrebări clare pentru consultații și nu ezita să ceri explicații suplimentare!

Surse de informare:

[1] “Breast Augmentation” Mayo Clinic, 2025, www.mayoclinic.org/tests-procedures/breast-augmentation/about/pac-20393178. Accesat în data de 1 Oct. 2025.

‌[2] “What types of breast implants are available?” American Society of Plastic Surgeons, 2025, www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/breast-augmentation/implants. Accesat în data de 1 Oct. 2025.

‌[3] “Breast Enlargement (Implants).” Nhs.uk, Ian. 2023, www.nhs.uk/tests-and-treatments/cosmetic-procedures/cosmetic-surgery/breast-enlargement/. Accesat în data de 1 Oct. 2025.

 

Tags:
Iți recomandăm
Revenire-șoc la Mireasa! Una dintre cele mai îndrăgite concurente vine să-și continue povestea de iubire
Știri
Revenire-șoc la Mireasa! Una dintre cele mai îndrăgite concurente vine să-și continue povestea de iubire
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion…
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun...
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
Gandul.ro
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre psihicul uman
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre...
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de...
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Parteneri
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de când a dispărut de la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Laura Andreșan? E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum de...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont pentru a slăbi: „Nu țin dietă” La ce aliment a renunțat de tot?
Click.ro
Gelu Voicu a intrat la regim. Regula de care interpretul de muzică populară ține cont...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de...
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi disponibil pe dispozitivele cu Snapdragon
go4it.ro
O veste și mai bună! Transferul de fișiere prin Quick Share – AirDrop va fi...
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
Gandul.ro
Horoscop 25 noiembrie 2025. VĂRSĂTORII își rezolvă problemele de familie
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Revenire-șoc la Mireasa! Una dintre cele mai îndrăgite concurente vine să-și continue povestea de ...
Revenire-șoc la Mireasa! Una dintre cele mai îndrăgite concurente vine să-și continue povestea de iubire
Singurele declarații ale Dacianei Sârbu despre iubitul-barman: „Mi-am asumat și îmi asum asta”
Singurele declarații ale Dacianei Sârbu despre iubitul-barman: „Mi-am asumat și îmi asum asta”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 25 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila: ”Au sărit geamurile. Am zis că e bombardament!”
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila: ”Au sărit geamurile. Am zis că e bombardament!”
(P) Înregistrarea domeniului .RO și găzduire performantă – Pașii esențiali pentru a construi ...
(P) Înregistrarea domeniului .RO și găzduire performantă – Pașii esențiali pentru a construi un site de succes
Prima victorie în instanță pentru Iustin Petrescu! Decizia magistraților este definitivă
Prima victorie în instanță pentru Iustin Petrescu! Decizia magistraților este definitivă
Vezi toate știrile
×