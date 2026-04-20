(P) Michele Morrone sosește în România: vedeta internațională va fi la Băneasa Shopping City, pe 21 aprilie, la evenimentul HELL

Michele Morrone va fi prezent în România, marți, pe 21 aprilie 2026, la evenimentului aniversar de 20 de ani al HELL. Actorul italian va fi invitat special la evenimentul brandului, care va avea loc la Centrul Comercial Băneasa, din București.

În ultimii ani, Morrone a devenit una dintre figurile recunoscute internațional în industria cinematografică și de divertisment și este de așteptat ca vizita sa în România să genereze un interes semnificativ atât în ​​rândul fanilor, cât și al presei locale. Actorul va sosi la București într-o perioadă deosebit de activă din cariera sa: recent, a atras atenția pentru contribuția din filmul „The Housemaid” și, în curând, va apărea într-o altă producție, „Maserati: The Brothers”, alături de mai multe nume cunoscute internațional.

Notorietatea lui Morrone continuă să crească odată cu apariția sa în al doilea sezon din serialul de succes „The Gentlemen”, de pe Netflix. Pe lângă film și televiziune, actorul este activ și în industria modei și a frumuseții, fiind imaginea campaniei Dolce & Gabbana Beauty Devotion for Men.

Prin urmare, acest eveniment aniversar reprezintă nu doar un moment important pentru brandul HELL, ci și o ocazie specială, prin care publicul local va avea ocazia să-l vadă pe Michele Morrone în persoană. Prezența sa este aliniată cu atmosfera și organizarea evenimentului, deoarece joacă inclusiv un rol important în comunicarea HELL: este imaginea și personajul central al universului HELL CITY, consolidând identitatea internațională actuală a brandului.

Ca parte din programul oficial, Michele Morrone este implicat și în ceremonia de decernare a premiilor HELL Perfect Store, însă evenimentul va cuprinde și alte activități, precum și o competiție – HELL Safe – unde participanții vor avea șansa de a câștiga premii valoroase, inclusiv în bani. Scopul acestei aniversări este de a transforma istoria de douăzeci de ani a brandului într-o experiență memorabilă, împărtășită deopotrivă cu consumatorii, partenerii și invitații.

Astfel, evenimentul din 21 aprilie 2026 va îngloba atât un moment aniversar important, cât și prezența unui oaspete internațional, care face din această ocazie una unică.

Despre HELL ENERGY

HELL ENERGY este liderul pieței de băuturi energizante din România și unul dintre brandurile de larg consum la nivel global. Grație conceptului creativ, strategiei de vânzări și campaniilor memorabile de marketing, astăzi HELL ENERGY este prezent în peste 60 de țări din toată lumea, fiind lider de piață în multe dintre acestea, printre care Ungaria, Slovacia, Grecia, Croația și Bulgaria.

În 2023, HELL ENERGY România a încheiat o investiție importantă pentru evoluția companiei în România, în localitatea Ungheni (Mureș). Prin proiectul de peste 18 milioane de euro, compania și-a mărit capacitatea de depozitare și a fluidizat livrările de produse din cele 4 game: HELL ENERGY – băuturi energizante, HELL NEW GEN – o nouă generație de băuturi funcționale, HELL ICE COFFEE – cafea rece gata preparată, XIXO – ceaiuri reci și băuturi răcoritoare carbogazoase.

Deoarece sustenabilitatea reprezintă un pilon important în activitatea companiei, HELL ENERGY utilizează doar ambalaje de aluminiu, care pot fi reciclate la infinit, fără pierderea calității. În consecință, 75% din întreaga cantitate de aluminiu produsă vreodată este încă în circulație.