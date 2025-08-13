(P) Ne distrăm cu Xbraker, live, de la 19:00! Vezi care sunt SuperJocurile ediției

Miercuri, 13, sigur nu e zi cu ghinion, mai ales dacă urmărești live-ul dedicat SuperJocurilor din casino! Xbraker e gazda, jocurile sunt super tari – doar tu lipsești pentru un peisaj complet!

SuperJocurile ediției din 13 august

Începând cu ora 19:00, urmează SuperDistracție live, pe YouTube Superbet! Jocul emisiunii e Miami Mayhem de la Hacksaw, un slot nou și exclusiv Superbet. Are un câștig maxim potențial de 15.000x miza și distracție captivantă în renumitul stil Hacksaw.

Alături de acest joc, expertul în casino va mai testa și:

Grand Link Express Hold and Win – Octoplay – Exclusiv!

Hot Slot™: 777 Platinum Crown – Wazdan – Exclusiv!

Mahjong Wins Super Scatter – Pragmatic

Buck Bucks Bagawk™ – Games Global

Intră acum pe canalul nostru și setează-ți reminder pentru a primi notificare la începutul Live-ului. Distrează-te și în chatul emisiunii, unde se oferă pachetele de bonusuri, posibilitatea să propui subiectele pentru dezbatere și sloturile pe care să le vezi în live. Te așteptăm!

Live-ul va fi disponibil aici, începând cu ora 19:00!

Cât despre bonusuri, am pregătit multe pachete pentru participanții la live. Bonusurile vor fi acordate jucătorilor care se implică în live, vor fi minim 20 la număr și fiecare înseamnă un premiu de joc de 50 de lei cu condiții de rulare 1X pentru slotul Vampire Night (de la Amsunet). Îți dorești și tu? Urmărește emisiunea și află ce trebuie să faci pentru a primi unul dintre pachete! Bonusurile pot fi acordate și jucătorilor noi care își fac cont cu ocazia acestui live și care se vor adăuga la pachetele de Bun-Venit pe care Superbet le oferă deja.

Dacă nu ai cont la Superbet, deschide acum unul de aici și beneficiezi de oferta noastră Bonus de Bun-Venit, alături de posibilitatea de a te bucura de premiile oferite de Xbraker. În plus, ai în total 777 de Rotiri Gratuite la Extra Crown. Durează super puțin să-l deschizi, iar distracția este garantată!

Nu uita să dai Like și Subscribe canalului nostru! Rămâi mereu pe fază atunci când avem live-urile pe care vrei să le vezi.

+18 | Joacă Responsabil | Surpriza e parte din joc. Tu decizi