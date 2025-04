(P) Nissa lansează „Beneath the blink”, o colecție emblematică de podium pentru sezonul toamnă/iarnă 2025

„Beneath the Blink” este o colecție care explorează vizual și conceptual momentele pe care adesea le trecem ușor cu vederea – gesturi trecătoare, priviri subtile, momente de tăcere. Colecția pătrunde în straturile invizibile ale dorinței, intimității și vulnerabilității unei femei – lucruri greu de atins și de înțeles.

Fiecare piesă din colecție este creată pentru a transmite fluiditate și subtilitate, cu siluete care urmăresc forma naturală a corpului, permițând în același timp momente de mister. Materiale precum dantela delicată, plasa transparentă și satinul fin ca o șoaptă sugerează mai mult decât dezvăluie. Colecția se joacă cu tensiunea dintre expunere și ascundere, punând în lumină ceea ce este ascuns, dar prezent.

„Beneath the Blink” este o colecție-manifest. Vorbește despre ceea ce rămâne nespus, dar se simte cu intensitate. Piesele statement, layering-ul rafinat, detaliile arhitecturale și accentele dramatice transformă fiecare apariție într-o declarație de stil îndrăzneață.

Unul dintre cele mai intense momente ale serii a fost si prezența influencerului internațional Leonie Hanne, un fashion icon cu peste 4,5 milioane de urmăritori. Cunoscută pentru aparițiile sale spectaculoase de pe primul rând, pe marile podiumuri ale lumii. Susținerea oferită brandului NISSA consolidează poziționarea acestuia ca fiind un jucător din ce în ce mai relevant pe scena modei internaționale.

În culisele show-ului, atmosfera vibrantă a fost completată de partenerii de încredere: TopLine, Jovsky Studio și Moroccanoil, care au asigurat un look impecabil pentru fiecare apariție de pe podium. Zona de beauty a fost întregită de eleganța senzorială a parfumurilor Acqua di Parma, iar fiecare moment de backstage a reflectat energia, profesionalismul și spiritul creativ al echipei.

Seara s-a încheiat cu un afterparty de excepție, susținut de partenerii noștri c are au dus experiența NISSA la un alt nivel: hidratare premium oferită de Aqua Carpatica, parteneriat pentru sustenabilitate cu Perwoll și Tinmar Energy, un mix rafinat pe food & drinks cu sprijinul Parmafood, DeLonghi, Beluga, Whitley Neill, Piper Heidsieck, Emily in Paris, Zooma Events și Lido by Phoenicia & Casa Lido partener pentru ospitalitate.