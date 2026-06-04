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(P) Peste 500.000 de useri inspirați și SuperPremii în Clubul SuperPariorilor!

De: Redacția CANCAN 04/06/2026 | 16:36
(P) Peste 500.000 de useri inspirați și SuperPremii în Clubul SuperPariorilor!
(P) Peste 500.000 de useri inspirați și SuperPremii în Clubul SuperPariorilor!
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Cei mai bun pariori din România s-au strâns și în luna mai în Clubul SuperPariorilor, programul de monetizare exclusiv în România desfășurat de Superbet în SuperSocial. Și s-au încălzit așa cum trebuie pentru marea competiție a verii, cu peste 70.000 de euro împărțiți din premii și 1.7 milioane de bilete copiate!

Superbet a aruncat mănușa, iar elita din Supersocial a răspuns prezent și de această dată! 388.429 leii au fost deja creditați în conturile celor mai buni jucători din luna mai. La fel ca în ultimele luni, SuperGigi a dat lovitura cu un premiu de 30.425. În total, peste 569.000 de useri au beneficiat de pe urma biletelor care i-au inspirat.

Hai și tu în Clubul SuperPariorilor: luna iunie te așteaptă cu alte SuperPremii!

Top 5 pariori în Clubul SuperPariorilor în mai:

Locul 1 – 30.425 lei din 81.807 copieri ale biletelor

Locul 2 – 21.025 lei din 122.912 copieri ale biletelor

Locul 3 – 20.704 lei din 768 copieri ale biletelor

Locul 4 – 19.899 lei din 132.446 copieri ale biletelor

Locul 5 – 13.643 lei din 93.745 copieri ale biletelor

Descarcă aplicația Superscore, bucură-te de cele mai bune statistici din fotbal și folosește-le pentru bilete verzi!

Clubul SuperPariorilor, locul în care vrei să fii!

Dacă ești as în unul sau mai multe sporturi, îți place să rămâi informat în permanență și să folosești statisticile în favoarea ta, SuperSocial e locul în care ai șansa să strălucești și să câștigi bani de pe urma biletelor. Știm că sună captivant!

Cum așterni semnătura pe contract pentru a intra în Clubul SuperPariorilor? Procedura e cât se poate de simplă și are la bază capacitatea ta de a oferi bilete câștigătoare și a-i convinge, prin analize și argumente imbatabile, și pe alții să-ți urmeze calea spre câștig.

Cele 3 condiții esențiale:

  1. Intri în SuperSocial, rețeaua #1 a pariorilor din România
  2. Ai 20 urmăritori ai profilului tău din SuperSocial
  3. Ai 50 de copieri ale pariurilor / biletelor tale

Simplu, nu? Apoi începe distracția adevărată! Pentru că fiecare bilet copiat de un alt utilizator îți aduce un bonus în contul tău Superbet la începutul lunii viitoare.

Așadar, cu cât mai mulți urmăritori, cu atât ai mai multe șanse la un premiu lunar mai consistent!

 

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