(P) Piramida Faraonului Fazi: 20 – 22 septembrie | O expediție spre comorile ascunse ale faraonilor

Legenda spune că în urmă cu mii de ani, într-o piramidă misterioasă, Faraonul Fazi a ascuns o comoară pe care doar cei mai curajoși jucători o pot găsi! Comoara, secretă și păzită de puterea mistică a faraonului, așteaptă să fie descoperită de către cei curajoși care se înhamă la o adevărată Aventură!

Premiile sunt pe măsura curajului: 10.000 RON.

Tot ce trebuie să faci este să intri în expediție cu o miză minimă de 1 RON la orice joc Fazi și fiecare rotire te va duce mai aproape de vârful piramidei.

Premii totale: 10.000 RON cash – fără rulaj, direct în cont!

Locul 1 – 2000 RON

Locul 2 – 1600 RON

Locurile 3 – 10 – câte 300 RON

Locurile 11 – 50 – câte 100 RON

Premiile sunt acordate în funcție de scorul individual primit de participanți, locul I fiind obținut de jucătorul cu cel mai mare scor.

Jocurile Fazi te vor purta într-o lume plină de taine și secrete, pe care doar urmașul Faraonului le poate dezlega! Fiecare rotire te va face să simți magia Egiptului Antic!

Printre jocurile participante se numără și Golden Crown, Very Hot 5, Book of Spells și multe altele disponibile aici! (insert link)

Ești pregătit să descoperi comorile ascunse ale piramidei și să explorezi arcanele Egiptului?

Doar între 20 și 22 septembrie la MozzartBet!