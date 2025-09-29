Acasă » Știri » (P) Rolul și riscurile alcoolului etilic în viața de zi cu zi și medicină

De: Redacția CANCAN 29/09/2025 | 20:50
Substanțele chimice fac parte din viața noastră cotidiană, dar puține au un impact atât de mare și controversat precum alcoolul etilic. Folosit de milenii în alimentație, ritualuri sociale și tratamente tradiționale, acest compus ocupă un loc aparte în cultura umană. Totodată, în medicină și industrie, utilizările sale sunt extrem de variate, de la antiseptic și solvent, până la materie primă pentru diverse procese chimice. În spatele acestor întrebuințări se ascund însă și riscuri semnificative pentru sănătate, în special atunci când consumul este excesiv sau necontrolat.

Ce este alcoolul etilic și unde îl întâlnim?

Din punct de vedere chimic, alcoolul etilic este un lichid incolor, volatil și inflamabil, cu un miros specific, obținut prin fermentația zaharurilor. În viața de zi cu zi, îl regăsim cel mai adesea în băuturile alcoolice, dar și în produse cosmetice, soluții de curățare sau medicamente.

În medicină, etanolul este utilizat ca:

  • antiseptic – pentru dezinfectarea pielii și a instrumentarului medical;
  • solvent – în prepararea unor medicamente;
  • agent terapeutic – în anumite tratamente injectabile, cum ar fi sclerozarea unor vase de sânge.

De asemenea, industria chimică îl folosește ca materie primă pentru producerea oțetului, a unor solvenți și chiar a biocombustibililor. Astfel, etanolul are un rol mult mai amplu decât simpla asociere cu băuturile alcoolice.

Efectele consumului de etanol asupra organismului

Odată ingerat, etanolul este absorbit rapid la nivelul stomacului și intestinului subțire, ajungând în sânge și distribuindu-se în toate țesuturile. Ficatul este organul principal responsabil de metabolizarea sa, însă capacitatea acestuia este limitată. Atunci când nivelul de alcool din sânge crește, apar efecte vizibile asupra creierului și comportamentului: relaxare, euforie, dar și tulburări de coordonare și judecată.

Pe termen scurt, consumul excesiv poate duce la intoxicații, cu greață, vărsături, confuzie și chiar pierderea cunoștinței. Pe termen lung, abuzul de alcool crește riscul de boli hepatice (ciroză), pancreatită, tulburări cardiovasculare și afecțiuni neurologice. În plus, consumul cronic de alcool este asociat cu un risc crescut de cancer la nivelul tractului digestiv superior și al ficatului.

Beneficii și utilizări medicale controlate

Deși riscurile sunt evidente, nu trebuie ignorate nici utilizările benefice ale alcoolului etilic atunci când este folosit în doze și condiții controlate. În afară de rolul său antiseptic și de solvent, există studii care arată că un consum moderat de băuturi alcoolice (în special vinul roșu) poate avea efecte pozitive asupra sistemului cardiovascular, datorită antioxidanților precum resveratrolul.

Totuși, definiția „consumului moderat” este strictă: până la un pahar pe zi pentru femei și maximum două pentru bărbați. Depășirea acestor limite anulează beneficiile și amplifică riscurile. În plus, există persoane pentru care consumul de alcool este contraindicat: gravide, persoane cu boli hepatice sau digestive, pacienți sub tratament medicamentos care interacționează cu alcoolul.

Riscuri sociale și individuale ale consumului excesiv

Impactul consumului necontrolat de alcool depășește sfera medicală și se extinde asupra vieții sociale și profesionale. Alcoolismul este o problemă de sănătate publică, asociată cu accidente rutiere, violență domestică și scăderea productivității.

La nivel individual, dependența de alcool afectează relațiile, starea psihică și capacitatea de integrare socială. Tulburările de somn, depresia și anxietatea sunt frecvente în rândul consumatorilor cronici, creând un cerc vicios dificil de întrerupt fără ajutor specializat.

Alcoolul etilic este o substanță cu dublă față: indispensabil în medicină și industrie, dar periculos atunci când este consumat abuziv. Etanolul are aplicații utile și chiar beneficii în condiții strict controlate, însă pentru organism, excesul aduce dezechilibre majore și boli severe. Informația corectă, responsabilitatea și, la nevoie, sprijinul medical sunt esențiale pentru a menține un echilibru între rolul său util și riscurile asociate. În viața de zi cu zi, alegerea conștientă face diferența între beneficiu și pericol.

Disclaimer: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc consultul medical sau recomandările specialistului.

