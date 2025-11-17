Acasă » Advertoriale » (P) Romina Gingașu finalizează un program special în Leadership la Georgetown University din Washington D.C., în colaborare cu Mannheim University din Germania

De: Irina Vlad 17/11/2025 | 11:55
Romina Gingașu, care își dorește să se perfecționeze în leadership, comunicare strategică și diplomație publică, a finalizat recent un program special de formare avansată organizat de Georgetown University din Washington D.C., în parteneriat cu Mannheim University din Germania. Programul a reunit experți de renume internațional și a oferit participanților acces la tehnici moderne de strategie, comunicare, analiză geopolitică și leadership global.

Georgetown University este una dintre cele mai prestigioase instituții de leadership și politică din lume, renumită pentru absolvenții săi care au influențat politica globală, diplomația și guvernarea modernă. De-a lungul timpului, universitatea a format numeroase personalități internaționale, printre care:

• Bill Clinton, fost președinte al Statelor Unite
• Hillary Clinton, fost Secretar de Stat
• Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei
• José Manuel Barroso, fost președinte al Comisiei Europene
• Laura Chinchilla – fost președinte al Costa Ricăi
• Saad Hariri – fost prim-ministru al Libanului
• numeroși lideri politici, diplomați, profesori și strategi globali

Mannheim Business School este clasată #20 în Europa în „European Business Schools Ranking 2024” al Financial Times

Pe parcursul programului, Romina Gingașu a beneficiat de sesiuni de pregătire susținute de personalități marcante din mediul academic, politic și strategic al Statelor Unite:
• Leadership & Political Communication cu Sam Potolicchio, desemnat unul dintre cei mai buni profesori americani
• Geopolitics cu Amb. John Sullivan, fost ambasador al SUA și al 19-lea adjunct al Secretarului de Stat
• Strategy & Spontaneous Speaking cu Philippe Reines, fost Deputy Assistant Secretary of State pentru comunicare strategică cel care a pregatit-o pe Kamala Harris pentru debate-ul cu Donald Trump
• Messaging Simulation cu Terry Szuplat, fost Senior Speechwriter al președintelui Barack Obama
• Presidential Communications Lessons cu Michael Sheen, expert în coaching de discurs, comunicare și dezbateri, care a pregatit toti presedintii democrati ai USA.

Romina Gingașu a beneficiat de sesiuni de pregătire susținute de personalități marcante din mediul academic, politic și strategic al Statelor Unite.

Prin acumularea acestei expertize, Romina Gingașu își consolidează poziția în zona leadershipului strategic și a inițiativelor cu impact social, continuând să promoveze proiecte care susțin dezvoltarea comunităților și leadershipul responsabil.

×