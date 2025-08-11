Acasă » Știri » (P) Secretele locuințelor de lux ale vedetelor: Pardoseala care a cucerit showbiz-ul românesc

(P) Secretele locuințelor de lux ale vedetelor: Pardoseala care a cucerit showbiz-ul românesc

De: Mihaela Ioana 11/08/2025 | 09:21
(P) Secretele locuințelor de lux ale vedetelor: Pardoseala care a cucerit showbiz-ul românesc
(P) Secretele locuințelor de lux ale vedetelor: Pardoseala care a cucerit showbiz-ul românesc

În ultimii ani, vedetele din România au descoperit secretul unei pardoseli perfecte care combină eleganța cu practicitatea. De la vilele din nordul Capitalei până la apartamentele de lux din Mamaia, o tendință clară se conturează în designul interior al locuințelor starurilor autohtone.

Revoluția pardoselilor în casele celebrităților

Când vorbim despre locuințele de lux ale vedetelor românești, primul lucru care îți atrage atenția nu sunt neapărat mobilierul sau decorațiunile extravagante, ci pardoseala. Aceasta a devenit elementul central care definește stilul și personalitatea fiecărei case.

Mulți arhitecți și designeri de interior care lucrează cu celebrități confirmă că alegerea pardoselii a devenit o adevărată știință. „Nu mai putem vorbi doar de aspect – vedetele vor funcționalitate, rezistență și, mai ales, ușurință în întreținere”, spune un cunoscut designer din București.

Parchet SPC – alegerea înțeleaptă a starurilor

Secretul pe care l-au descoperit vedetele se numește Stone Plastic Composite, mai cunoscut sub numele de parchet SPC. Această tehnologie revoluționară a câștigat rapid teren în rândul personalităților publice din România, și nu întâmplător.

Mihai Trăistariu a RĂBUFNIT, după măsurile de austeritate: „Să nu-și facă vile...”
Mihai Trăistariu a RĂBUFNIT, după măsurile de austeritate: „Să nu-și facă vile...”
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

Avantajele care au convins showbiz-ul:

  • Rezistența incredibilă la trafic intens (perfect pentru petrecerile și evenimentele private)
  • Impermeabilitatea completă (ideal pentru zonele de piscină interioară și spa-uri casnice)
  • Instalarea rapidă fără lucrări majore de renovare
  • Aspectul autentic de lemn masiv la o fracțiune din preț

Un cunoscut prezentator TV ne mărturisea recent: „Am renovat întreaga casă în doar o săptămână, fără să mut mobilierul. Parchetul SPC a fost soluția perfectă – arată ca lemnul natural pe care îl aveam înainte, dar nu mai am grija petelor de vin de la petreceri!”

Zonele cu trafic intens – provocarea locuințelor de vedete

Locuințele celebrităților sunt supuse unui trafic mult mai intens decât casele obișnuite. Holurile de intrare, bucătăriile open-space unde se filmează pentru social media, și zonele de entertainment primesc sute de oaspeți lunar. Pentru aceste spații, vedetele au descoperit o soluție la fel de elegantă: linoleum trafic intens.

Această pardoseală antibacteriană nu doar că rezistă la solicitările extreme, dar menține și un aspect impecabil chiar și după evenimente cu sute de invitați. Proprietățile antibacteriene sunt esențiale într-o epocă în care igiena a devenit prioritate pentru oricine primește frecvent oaspeți.

Iluminatul care completează tabloul

Pardoseala perfectă nu poate fi pusă în valoare fără iluminatul potrivit. Corpuri de iluminat LED de ultimă generație au devenit standardul în locuințele de lux ale vedetelor, oferind posibilitatea de a ajusta temperatura culorii în funcție de momentul zilei sau de atmosfera dorită.

Designerii recomandă spoturi LED integrate în tavan care să creeze reflexii calde pe suprafața pardoselilor, accentuând textura și frumusețea materialelor alese. Multe vedete optează pentru sisteme inteligente de iluminat care se pot controla de la distanță, adaptându-se perfect stilului de viață dinamic al unei personalități publice.

Tendințele viitorului în casele starurilor

Consultanții în design interior prevăd că tendința către pardoselile high-tech va continua să crească. Vedetele caută din ce în ce mai mult soluții care să combine luxul vizual cu practicitatea maximă. Parchetul SPC și linoleumul pentru trafic intens par să fie doar începutul unei revoluții în designul locuințelor de lux românești.

În următorii ani, experții se așteaptă să vadă și mai multe inovații: pardoseli cu încălzire integrată controlată prin aplicații mobile, materiale cu proprietăți purificatoare de aer, și chiar soluții care își schimbă aspectul în funcție de preferințele momentane ale proprietarului.

Secretul locuințelor de lux ale vedetelor nu stă în extravaganță, ci în alegerea inteligentă a materialelor. Combinația între parchetul SPC pentru zonele de reprezentare, linoleumul antibacterian pentru spațiile cu trafic intens și iluminatul LED de calitate superioară creează baza perfectă pentru orice design interior de excepție.

Această abordare practică și în același timp luxoasă demonstrează că vedetele românești au învățat să investească inteligent în casele lor, alegând soluții care rezistă testului timpului și al solicitărilor intense specifice stilului lor de viață.

Citește și: Cum arată apartamentul de lux pe care Inna l-a cumpărat la malul mării! Artista beneficiază de sală de fitness, piscină și salină

Tags:
Iți recomandăm
Florin Ristei l-a desființat pe concurentul care s-a dat lovit la Insula iubirii 2025. Radu Vâlcan n-a fost mișcat nici el de minciuna lui
Știri
Florin Ristei l-a desființat pe concurentul care s-a dat lovit la Insula iubirii 2025. Radu Vâlcan n-a fost…
Noemi, mama care și-a pierdut toți copiii în accident, strigăt sfâșietor de durere: ”Mi-aș da viața…”
Știri
Noemi, mama care și-a pierdut toți copiii în accident, strigăt sfâșietor de durere: ”Mi-aș da viața…”
România se topește sub caniculă: temperaturi de până la 40 de grade Celsius în mai multe județe
Mediafax
România se topește sub caniculă: temperaturi de până la 40 de grade Celsius...
Mihai Trăistariu a RĂBUFNIT, după măsurile de austeritate: „Să nu-și facă vile...”
Gandul.ro
Mihai Trăistariu a RĂBUFNIT, după măsurile de austeritate: „Să nu-și facă vile...”
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia...
Povestea tulburătoare care a dus la căsătoria părinților lui Putin: „I-a scos ochiul cu o furcă”
Adevarul
Povestea tulburătoare care a dus la căsătoria părinților lui Putin: „I-a scos ochiul...
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în...
Tensiuni majore în PSD: Grindeanu convoacă liderii pentru a decide viitorul la guvernare
Mediafax
Tensiuni majore în PSD: Grindeanu convoacă liderii pentru a decide viitorul la guvernare
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
Click.ro
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
Ultima ei apariție a șocat. Acum, vedeta explică de ce fața ei arată așa acum
Antena 3
Ultima ei apariție a șocat. Acum, vedeta explică de ce fața ei arată așa acum
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o persoană nebună nu s-ar teme”
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin....
Ești obligat să lași alt șofer să schimbe banda dacă semnalizează? Cine are prioritate și de ce
Promotor.ro
Ești obligat să lași alt șofer să schimbe banda dacă semnalizează? Cine are prioritate și...
Doi sportivi au murit la distanță de doar o zi, după ce au luptat în aceeași competiție
kanald.ro
Doi sportivi au murit la distanță de doar o zi, după ce au luptat în...
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Președintele României, Nicușor Dan, dovadă de omenie și dedicare față de familie! Ce a făcut acesta, în weekend?
kfetele.ro
Președintele României, Nicușor Dan, dovadă de omenie și dedicare față de familie! Ce a făcut...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
observatornews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii...
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. –...
Google retrage urgent acest model. Unele telefoanele au început să ia foc
go4it.ro
Google retrage urgent acest model. Unele telefoanele au început să ia foc
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o...
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze...
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se...
Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri cutremurătoare: A suferit un infarct!
Romania TV
Maria de la Insula Iubirii, dezvăluiri cutremurătoare: A suferit un infarct!
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Plățile cash, pe cale de dispariție? Decizie pentru numerar. Se închid aproape toate bancomatele
Capital.ro
Plățile cash, pe cale de dispariție? Decizie pentru numerar. Se închid aproape toate bancomatele
Informații de ultimă oră despre pensiile a milioane de români. Detalii despre noile reguli
evz.ro
Informații de ultimă oră despre pensiile a milioane de români. Detalii despre noile reguli
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în care poți „adopta”
Gandul.ro
Taxă lunară de 25 de lei pentru a deveni părinte virtual. Locul din România în...
Cum îl cheamă, de fapt, pe Mirel Rădoi. Detaliul pe care puţină lume îl ştie despre milionarul român
as.ro
Cum îl cheamă, de fapt, pe Mirel Rădoi. Detaliul pe care puţină lume îl ştie...
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
VIDEO “Casă de piatră!” Dorian Popa s-a căsătorit? IMAGINILE care stârnesc un val de reacții. Detaliul observat de fani:
radioimpuls.ro
VIDEO “Casă de piatră!” Dorian Popa s-a căsătorit? IMAGINILE care stârnesc un val de reacții....
Companiile de stat, contribuții tot mai reduse la bugetul României. Ce profituri preliminare au declarat în 2025
Fanatik.ro
Companiile de stat, contribuții tot mai reduse la bugetul României. Ce profituri preliminare au declarat...
Cum a reacționat Massimiliano Allegri după evoluția catastrofală a lui Andrei Coubiș din meciul Chelsea – Milan. Ce se întâmplă cu românul care și-a dat autogol și a luat roșu. Update
Fanatik.ro
Cum a reacționat Massimiliano Allegri după evoluția catastrofală a lui Andrei Coubiș din meciul Chelsea...
Andreea Marin ne arată casa de la munte. La Telega și-a construit un mic colț de Rai
Yellow News
Andreea Marin ne arată casa de la munte. La Telega și-a construit un mic colț...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Florin Ristei l-a desființat pe concurentul care s-a dat lovit la Insula iubirii 2025. Radu Vâlcan ...
Florin Ristei l-a desființat pe concurentul care s-a dat lovit la Insula iubirii 2025. Radu Vâlcan n-a fost mișcat nici el de minciuna lui
Noemi, mama care și-a pierdut toți copiii în accident, strigăt sfâșietor de durere: ”Mi-aș da ...
Noemi, mama care și-a pierdut toți copiii în accident, strigăt sfâșietor de durere: ”Mi-aș da viața…”
Gestul lui Călin Georgescu, după ce a fost trimis în judecată! Primele imagini: a refuzat orice declarație ...
Gestul lui Călin Georgescu, după ce a fost trimis în judecată! Primele imagini: a refuzat orice declarație și…
Doliu în muzică! A fost găsit mort în casă, după ce a fost împușcat. Avea doar 33 de ani
Doliu în muzică! A fost găsit mort în casă, după ce a fost împușcat. Avea doar 33 de ani
O femeie din București a aruncat mobilă veche la gunoi, apoi s-a trezit cu Poliția la ușă. Uluitor ...
O femeie din București a aruncat mobilă veche la gunoi, apoi s-a trezit cu Poliția la ușă. Uluitor ce scria pe ea
Alertă extremă: nu ieșiți din case! Cod roșu în România, emis de ANM
Alertă extremă: nu ieșiți din case! Cod roșu în România, emis de ANM
Vezi toate știrile
×