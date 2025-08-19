(P) SuperJocurile powered by Greentube și Xbraker: ești pregătit pentru distracție?

Hai pe YouTube Superbet să vezi care sunt sloturile și surprizele Greentube ale ediției speciale de SuperJocuri cu Xbraker, astăzi începând de la 19:00. Ești pregătit pentru super distracție? Hai în live!

SuperJocurile ediției din 19 august

Sunt noi, distractive și sunt de la Greentube! Vedeta ediției este Chicago, un joc în care vei simți adrenalina vieții de gangster din metropola americană.

În plus, Xbraker va mai testa și următoarele SuperJocuri de la Greentube:

Juicy Riches

Biker’s Bounty

Candy SplasherChicago

Cops ‘n’ Robbers Vegas Nights

Piggy Prizes Wand Of Riches Buy Bonus

Pharaoh’s Ring

Pots of Treasure: Win Ways [Ante Bet Buy Bonus]

Star Candy [Buy Bonus]

Shrimp on the Barbie [Bonus Buy]

Un mix perfect de jocuri pe care să le încerci! Intră acum pe canalul nostru și setează-ți reminder pentru a primi notificare la începutul acestui show care pur și simplu nu trebuie ratat. Bineînțeles, distrează-te și în chatul emisiunii, unde se oferă pachetele de bonusuri, posibilitatea să propui subiectele pentru dezbatere și sloturile pe care să le vezi în live. Distracția e la ea acasă pe YouTube Superbet!

Live-ul va fi disponibil aici, începând cu ora 19:00!

Cât despre bonusuri, am pregătit multe pachete pentru participanții la live. Bonusurile vor fi acordate jucătorilor care se implică în live, vor fi minim 20 la număr și fiecare înseamnă un premiu de joc de 50 de lei cu condiții de rulare 1X pentru slotul Sizzling Hot Deluxe (Greentube). Vrei să te numeri printre norocoși? Urmărește emisiunea și află ce trebuie să faci pentru a primi unul dintre pachete. Bonusurile pot fi acordate și jucătorilor noi care își fac cont cu ocazia acestui live și care se vor adăuga la pachetele de Bun-Venit pe care platformele Superbet le oferă deja.

Dacă nu ai cont la Superbet, deschide acum unul de aici și beneficiezi de oferta noastră Bonus de Bun-Venit, alături de posibilitatea de a te bucura de premiile oferite de Xbraker. În plus, ai în total 777 de Rotiri Gratuite la Extra Crown. Durează super puțin să-l deschizi!

De la ora 19:00, hai pe YouTube Superbet și fii parte din distracție!