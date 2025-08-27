Acasă » Știri » (P) VAR: Dreptate pe teren sau controverse fără sfârșit?

(P) VAR: Dreptate pe teren sau controverse fără sfârșit?

De: Redacția CANCAN 27/08/2025 | 12:01
(P) VAR: Dreptate pe teren sau controverse fără sfârșit?

Când s-a introdus VAR-ul în fotbal, poate ai avut și tu, ca mulți dintre noi, speranța că în sfârșit vom vedea meciuri corecte, fără greșeli de arbitraj care să decidă campionate. Un sistem menit să ajute, să repare, să vadă ce ochiul uman scapă. Ai fi zis că va fi ca un prieten tăcut, dar extrem de eficient – un soi de cameră care vede tot și face dreptate. Însă, în realitate, lucrurile nu au mers chiar așa. VAR-ul a devenit rapid subiect de scandaluri, frustrări și dezbateri interminabile. Iar dacă ai urmărit meciuri recente, probabil ai simțit și tu acea stare de confuzie: „De ce nu se uită?”, „Cum poate fi ofsaid la o unghie?”, „Ce-au discutat la cască?”. Nu ești singurul.

Într-un fel, e ca atunci când deschizi păcănele rotiri gratuite și speri să nimerești exact combinația perfectă – dar te lovești de un algoritm care decide în locul tău. VAR-ul funcționează după reguli clare, dar aplicarea lor e uneori la fel de imprevizibilă ca o rotire de păcănele.

Pentru un sport construit pe emoție, pe intensitate și spontaneitate, intervențiile VAR pot părea uneori un duș rece. Dar, în același timp, trebuie să recunoști că sunt și momente în care deciziile luate cu ajutorul reluărilor video au adus claritate și au evitat nedreptăți evidente. Ceva ce n-ar fi fost posibil cu ochiul liber. E un paradox interesant: vrei să fie corect, dar nu vrei ca fotbalul să devină steril, robotic.

Scopul nobil din spatele tehnologiei

Inițial, VAR-ul a fost introdus cu intenții bune. Să corecteze erorile „clare și evidente” – cele care pot influența grav soarta unui meci: un gol valabil anulat, un penalty ratat pentru că nu a fost acordat, un cartonaș roșu nedrept. În teorie, n-ai cum să fii împotrivă. Cine nu și-ar dori un sistem care să vadă tot ce scapă arbitrului?

Milionarul Videanu primește ajutor de la stat, aproape 30 de milioane de euro, pentru a deschide o afacere
Milionarul Videanu primește ajutor de la stat, aproape 30 de milioane de euro,...
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare...

Ți-ai fi dorit ca acest sistem să îți ofere, ca suporter, mai multă liniște precum jocpacanele.ro gratis. Să știi că dacă echipa ta marchează, golul va fi valid doar dacă e 100% meritat. Sau că nu vei pierde din cauza unei greșeli flagrante. Și într-adevăr, în multe cazuri, VAR-ul a avut exact acest rol: a confirmat faze corecte sau a corectat unele incorecte.

Dar știm amândoi că nu se întâmplă mereu așa. Nu o dată s-a întâmplat să vezi două faze aproape identice în două meciuri diferite și să fie judecate total diferit. Într-un meci, mingea atinge mâna involuntar și se acordă penalty. În altul, nu. De ce? Pentru că, dincolo de imagini, există oameni care interpretează. Și oamenii, oricât de bine intenționați ar fi, nu sunt perfecți.

VAR-ul și ritmul jocului: o prietenie imposibilă?

Ce face fotbalul să fie special pentru tine? Probabil faptul că e viu. Se joacă într-un flux continuu, cu acțiuni care se succed rapid, cu tensiune care crește organic. Când vine VAR-ul, toate astea se opresc. Aștepți. Te uiți la ecran. Arbitrii vorbesc între ei. Apoi se uită la un monitor. Apoi iar vorbesc. Și tu, între timp, stai și îți ții respirația, fără să știi ce se va întâmpla.

Ai simțit și tu asta. Golul e marcat, tu urli de bucurie, iar la câteva secunde vezi pe stadion mesajul „VAR review”. Atunci, toată emoția se oprește. Nu mai contează că mingea s-a dus perfect în vinclu, că tribunele au erupt. Emoția s-a dus, iar decizia – fie că e în favoarea sau defavoarea echipei tale – vine la rece. Parcă nici nu mai are aceeași greutate. Și atunci te întrebi: merită?

Pe de altă parte, ai și exemple unde un gol neregulamentar a fost anulat, iar tu ai simțit o satisfacție imensă. „Bravo, VAR!”, ai zis. Ai simțit că sistemul e de partea dreptății. Problema e că nu se întâmplă constant. Nu e mereu logic, nu e mereu rapid. Și exact această lipsă de coerență creează frustrare.

Ofsaid la milimetru și faze greu de digerat

Ofsaidul milimetric este, fără îndoială, una dintre cele mai controversate consecințe ale introducerii VAR în fotbalul modern. Pe hârtie, totul sună logic: vrem un joc corect, în care fiecare decizie să fie justă, să nu mai existe erori flagrante care schimbă soarta unui meci. Dar în realitate, ceea ce vedem din fața televizorului sau din tribune e o altă poveste – una în care precizia matematică pare să fi răpit ceva esențial din emoția fotbalului.

Ofsaid, în esență, este o regulă menită să prevină avantajul incorect al unui atacant. Dar când ajungem să analizăm dacă vârful unui pantof sau o fâșie de umăr este cu un centimetru în fața unui apărător, nu mai vorbim despre „avantaj real”. Vorbim despre o vânătoare de detalii, despre o obsesie pentru perfecțiune care ignoră complet ritmul natural al jocului.

Înainte de VAR, astfel de faze treceau fără scandal. Arbitrul de tușă nu putea vedea acea diferență infimă și nimeni nu-i cerea imposibilul. Astăzi, însă, am ajuns în punctul în care un gol sărbătorit cu frenezie poate fi anulat după două minute de calcule geometrice care seamănă mai mult cu o lecție de inginerie decât cu o decizie sportivă.

Unii analiști propun o modificare a regulii ofsaidului – de exemplu, dacă o parte din corpul atacantului se află încă pe linie cu apărătorul, faza să fie considerată regulamentară.

Lipsa de transparență – cel mai mare dușman al VAR-ului

Unul dintre marile reproșuri legate de VAR este lipsa de comunicare. În multe ligi, nu ți se explică nimic. Nu știi de ce se revizuiește o fază, cât durează analiza sau ce discuții există între arbitri. Doar vezi că se întrerupe jocul și aștepți. Și, uneori, aștepți mult.

Soluția ar fi simplă și s-a aplicat deja în alte sporturi, cum e fotbalul american. Arbitrul explică la microfon decizia, pentru toată lumea. Și tu, chiar dacă nu ești de acord cu decizia, o înțelegi. O poți accepta. Dar, atâta timp cât totul rămâne închis în camerele VAR, nemulțumirea persistă. Și pe bună dreptate.

Când vezi că în unele ligi, ca Premier League, încearcă timid să explice, dar în altele decizia vine ca o sentință fără apel, înțelegi cât de multă frustrare se poate acumula. Pentru tine, ca suporter, asta e esențial: să știi de ce. Să înțelegi. Altfel, VAR-ul nu e aliatul tău, ci un element străin, rece, care decide fără să te implice.

Concluzie

VAR-ul, în teorie, ar trebui să facă fotbalul mai corect. Și uneori o face. Dar, în același timp, a adus cu el o serie de probleme noi: întreruperi, incertitudini, lipsă de transparență, interpretări diferite ale acelorași faze. Tu, ca suporter, simți toate aceste lucruri. Și e normal să te întrebi dacă fotbalul e mai bun cu sau fără VAR.

Personal, cred că VAR-ul nu e nici bun, nici rău. E doar un instrument. Iar ca orice unealtă, totul ține de cum este folosit. Dacă ar exista reguli clare, aplicate uniform, dacă arbitrii ar comunica mai bine cu publicul și dacă s-ar încerca păstrarea ritmului jocului, cred că am ajunge cu adevărat la acel echilibru pe care îl visam atunci când VAR-ul a fost introdus.

Până atunci, vom rămâne între două extreme: între dorința de corectitudine și nevoia de emoție. Între tehnologie și instinct. Între VAR și fotbalul pe care îl iubești.

Tags:
Iți recomandăm
Doliu în sportul românesc! A murit Oliviu Feneșan, fostul președinte al Unirii Alba Iulia
Știri
Doliu în sportul românesc! A murit Oliviu Feneșan, fostul președinte al Unirii Alba Iulia
Cuplul model de la Insula Iubirii 2025 s-a destrămat? Francesca și Cristi și-ar fi spus adio după 10 ani împreună
Știri
Cuplul model de la Insula Iubirii 2025 s-a destrămat? Francesca și Cristi și-ar fi spus adio după 10…
Creștere alarmantă a numărului de persoane infectate cu Covid în ultima săptămână
Mediafax
Creștere alarmantă a numărului de persoane infectate cu Covid în ultima săptămână
Milionarul Videanu primește ajutor de la stat, aproape 30 de milioane de euro, pentru a deschide o afacere
Gandul.ro
Milionarul Videanu primește ajutor de la stat, aproape 30 de milioane de euro,...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Cum se poate transmite la oameni viermele-șurub, parazitul care mănâncă țesuturi vii. În ce condiții ar putea ajunge în România
Adevarul
Cum se poate transmite la oameni viermele-șurub, parazitul care mănâncă țesuturi vii. În...
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
Telefoanele, interzise în sălile de clasă din întreaga țară. Unde s-a luat aceasta decizie
Mediafax
Telefoanele, interzise în sălile de clasă din întreaga țară. Unde s-a luat aceasta...
Parteneri
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina....
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Click.ro
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
ChatGPT l-a învățat pe un băiat de 16 ani cum să se sinucidă și chiar i-a lăudat nodul lațului: „Da, nu e deloc rău”
Antena 3
ChatGPT l-a învățat pe un băiat de 16 ani cum să se sinucidă și chiar...
Zegrean: Cetățeanul crede că judecătorii sunt ăia răi care ies la pensie devreme, au pensii mari și le dau lor soluții tâmpite
Digi 24
Zegrean: Cetățeanul crede că judecătorii sunt ăia răi care ies la pensie devreme, au pensii mari...
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Digi24
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul...
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Gestul sfâșietor făcut la înmormântarea celor patru tineri morți în accidentul din Munții Iezer. Familiile și prietenii s-au adunat pentru a-și lua rămas bun
kanald.ro
Gestul sfâșietor făcut la înmormântarea celor patru tineri morți în accidentul din Munții Iezer. Familiile...
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania....
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Pachetul II, aproape de consens. Deciziile luate aseară de coaliție şi paşii următori:
observatornews.ro
Pachetul II, aproape de consens. Deciziile luate aseară de coaliție şi paşii următori: "Va fi...
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
HUAWEI Pura 80 Ultra, când designul și fotografia se întâlnesc cu inteligența
go4it.ro
HUAWEI Pura 80 Ultra, când designul și fotografia se întâlnesc cu inteligența
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce...
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis Munteanu, peste toţi”
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de...
Cum a ajuns în faliment afacerea senatorului exclus de Diana Șoșoacă, pe care aceasta l-a numit „scursură trădătoare”. Dorin Petrea a împrumutat firma cu sume uriașe
Fanatik.ro
Cum a ajuns în faliment afacerea senatorului exclus de Diana Șoșoacă, pe care aceasta l-a...
A murit cea mai iubită actriță a țării. Ne-a părăsit mult prea devreme. Odihnește-te în pace!
Capital.ro
A murit cea mai iubită actriță a țării. Ne-a părăsit mult prea devreme. Odihnește-te în...
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
Romania TV
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
World of Tanks face pasul către viitor
Go4Games
World of Tanks face pasul către viitor
Călin Georgescu a fost trădat. Divorțul anului în politică: Nu va accepta nimeni să-l pună premier!
Capital.ro
Călin Georgescu a fost trădat. Divorțul anului în politică: Nu va accepta nimeni să-l pună...
Mai repede pe litoralul bulgăresc. România face un drum de importanță strategică
evz.ro
Mai repede pe litoralul bulgăresc. România face un drum de importanță strategică
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren
Gandul.ro
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul...
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: Uitați-vă numai la ea!
as.ro
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: Uitați-vă numai la...
Incendiu în complexul Dragonul Roşu din Bucureşti! Focul s-a întins pe o suprafaţă de 3.800 de metri pătraţi, cu degradări de fum
A1
Incendiu în complexul Dragonul Roşu din Bucureşti! Focul s-a întins pe o suprafaţă de 3.800...
Scene terifiante! O mama in varsta de 28 de ani si-a legat fiul de 6 ani de scaun pentru ca nu a vrut sa curete fecalele cainelui
radioimpuls.ro
Scene terifiante! O mama in varsta de 28 de ani si-a legat fiul de 6...
Românii iau cu asalt Pilonul III. NN Asigurări de Viață: „Creștere clară a numărului de solicitări”. Noutăți legea pensiilor private 2025
Fanatik.ro
Românii iau cu asalt Pilonul III. NN Asigurări de Viață: „Creștere clară a numărului de...
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit cu chirie: „Am avut încredere, fiind de la USR“
Fanatik.ro
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit...
Știrile zilei, 22 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 22 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în sportul românesc! A murit Oliviu Feneșan, fostul președinte al Unirii Alba Iulia
Doliu în sportul românesc! A murit Oliviu Feneșan, fostul președinte al Unirii Alba Iulia
Profesoara din Craiova, ucisă de soț, abia scăpase cu viață dintr-un accident grav: ”A încasat ...
Profesoara din Craiova, ucisă de soț, abia scăpase cu viață dintr-un accident grav: ”A încasat despăgubiri de 16.000 de euro, iar el a tocat banii pe …”
Cuplul model de la Insula Iubirii 2025 s-a destrămat? Francesca și Cristi și-ar fi spus adio după ...
Cuplul model de la Insula Iubirii 2025 s-a destrămat? Francesca și Cristi și-ar fi spus adio după 10 ani împreună
Trump vrea pedeapsa cu moartea în capitala țării: ”Nu avem de ales”
Trump vrea pedeapsa cu moartea în capitala țării: ”Nu avem de ales”
Cazul șocant al unui român, după ce a plecat în vacanță cu familia. Condamnat la 2 ani de închisoare
Cazul șocant al unui român, după ce a plecat în vacanță cu familia. Condamnat la 2 ani de închisoare
Caz bizar pe o plajă din Spania: doi turiști au fost amendați drastic după ce au făcut un gest banal
Caz bizar pe o plajă din Spania: doi turiști au fost amendați drastic după ce au făcut un gest banal
Vezi toate știrile
×