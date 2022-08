Panică în Grecia. Un rechin uriaș a fost văzut de turiști

O turistă din Marea Britanie a avut parte de o ”întâlnire” neașteptată cu un rechin, pe o plajă din Grecia. Femeia a filmat totul, iar imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.

A fost alertă pe o plajă din Grecia. Jackie Jones, o femeie din Staffordshire, Marea Britanie a avut buna inspirație de a ieși la timp din apă.

Aflată la plajă, turista a surprins cu telefonul mobil un rechin ce înota destul de aproape de țărm:

„Am ieșit din apă și mă bucur că am făcut-o. Nu am vrut să fiu eu următoarea masă. (…)Soțul meu a văzut ceva în apă și a crezut că este cineva care face snorkeling.

Ne-am ridicat și am văzut că era o înotătoare(…)Mai erau oameni în apă. Am avut o viziune oribilă că în orice moment cineva din apă va dispărea.”, a declarat turistul pentru The Sun.

Femeia se afla alături de partenerul ei pe insula Kos, din Grecia, acolo unde obișnuiesc să vină de peste 20 de ani. Aceasta a mărturisit că niciodată nu a văzut un rechin în acea zonă.

Jackie Jones a mai spus că a doua zi s-au întors pe plajă, însă nu au mai văzut vietatea:

„A doua zi ne-am întors pe plajă, dar am stat la distanță. (…)Cu siguranță ne vom întoarce pe insulă”, a spus Jackie Jones.

Reamintim că în urmă cu aproximativ o lună, trei femei au murit în urma unui atac al rechinilor din Marea Roșie. Una din victime era o româncă.

O femeie în vârstă de 68 de ani a decedat, după ce a fost atacată de un rechin, în largul coastei Sahl Hasheesh. De asemenea, la scurt timp, în data de 3 iulie 2022, alte două femei au fost atacate de rechini în Hurghada, în timp ce se aflau în zona Sahel Hachich.

În aceeași zi, autoritățile din Egipt au transmis un ordin de închidere a mai multor plaje de la Marea Roșie. Atacurile de rechini în Egipt sunt rare, dar Marea Roșie are peste 44 de specii.