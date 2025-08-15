Acasă » Știri » Panică totală! Două avioane pline cu pasageri s-au ciocnit înainte de decolare

Panică totală! Două avioane pline cu pasageri s-au ciocnit înainte de decolare

De: Anca Chihaie 15/08/2025 | 14:18
Panică totală! Două avioane pline cu pasageri s-au ciocnit înainte de decolare
Foto: social media

Un incident neașteptat a avut loc în această dimineață pe aeroportul internațional din Manchester, implicând două aeronave comerciale în timp ce se pregăteau pentru decolare. Evenimentul, descris de autorități drept o coliziune ușoară între vârfurile aripilor, a determinat suspendarea temporară a operațiunilor pe pistă și mobilizarea rapidă a echipajelor de urgență.

Panică totală pe aeroportul din Manchester, unde două aeronave comerciale, încărcate cu pasageri, s-au ciocnit chiar înainte de decolare. Incidentul a avut loc în timpul manevrelor de rulare spre pistă, când vârfurile aripilor s-au atins, provocând un zgomot puternic și o vibrație resimțită în întreaga cabină. Imediat, piloții au oprit înaintarea, iar echipajele de urgență au fost mobilizate în câteva secunde.

Două avioane pline cu pasageri s-au ciocnit înainte de decolare

Cele două aeronave, care urmau să decoleze spre destinațiile Paris și Gibraltar, au intrat în contact în jurul orei locale 06:30. În urma coliziunii, ambele avioane au fost nevoite să se întoarcă la zona de staționare pentru verificări suplimentare și debarcarea pasagerilor. Autoritățile aeroportuare au precizat că nu au fost raportate victime sau răniți, iar pasagerii au fost evacuați în siguranță.

Pista afectată a fost blocată doar pentru scurt timp, suficient cât personalul aeroportului și echipajele de urgență să evalueze situația și să asigure că aeronavele pot fi repoziționate fără risc. După aceste verificări preliminare, traficul aerian a fost reluat în condiții normale, iar zborurile nu au înregistrat întârzieri semnificative ulterior.

ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în toată România, surpriza anunțată de meteorologi
ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în...
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri...

Compania aeriană implicată a lansat imediat o anchetă internă pentru a determina circumstanțele exacte care au dus la incident. Ancheta vizează în special modul în care aeronavele s-au intersectat în timpul rulării pe pistă și măsurile de siguranță implementate de controlul traficului aerian și echipajele de la sol. De asemenea, compania a demarat procedurile necesare pentru organizarea unor aeronave de înlocuire, astfel încât pasagerii afectați să-și poată continua călătoria fără întârzieri majore.

„EasyJet poate confirma că vârfurile aripilor a două aeronave au intrat în contact în timp ce rulau pe pista aeroportului din Manchester în această dimineaţă. Aeronavele s-au întors la locul de staţionare pentru a debarca pasagerii, cărora li s-au oferit vouchere pentru băuturi răcoritoare, în timp ce se organizează aeronave de înlocuire pentru a opera zborurile. Ne cerem scuze clienţilor pentru întârzierea zborurilor. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută”, a transmis compania aeriană.

Incidentul a atras un răspuns rapid din partea serviciilor de urgență. Zeci de pompieri și echipaje de salvare au fost mobilizați imediat pe pistă pentru a monitoriza și gestiona situația. Deși nu au fost necesare intervenții medicale, prezența lor a fost esențială pentru asigurarea unui protocol de siguranță corespunzător și pentru a preveni eventuale complicații în cazul unor avarii ascunse ale aeronavelor.

CITEȘTE ȘI: Ce taxe și scumpiri aduce Legea austerității. Cât va dura perioada grea pentru români, potrivit premierului Ilie Bolojan: ”După ea, există speranță!”

Tags:
Iți recomandăm
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Știri
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Ce pensie primește un român din Timiș care a muncit o singură zi la viața lui
Știri
Ce pensie primește un român din Timiș care a muncit o singură zi la viața lui
Beznă peste partidul lui Nicușor Dan! USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie
Mediafax
Beznă peste partidul lui Nicușor Dan! USR, chemată în instanță pentru o factură...
ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în toată România, surpriza anunțată de meteorologi
Gandul.ro
ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția...
Miami Beach al României, construit pentru valută. CIA: „Conducerea a recunoscut valoarea dolarului turistic”
Adevarul
Miami Beach al României, construit pentru valută. CIA: „Conducerea a recunoscut valoarea dolarului...
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Un deputat PSD atacă Guvernul Bolojan: Educaţia pierde aproape 20% din fondurile PNRR
Mediafax
Un deputat PSD atacă Guvernul Bolojan: Educaţia pierde aproape 20% din fondurile PNRR
Parteneri
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o...
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Click.ro
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru...
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
WOWBiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Unde este Nicușor Dan. Imagini cu Președintele și familia lui la mănăstire, de Sfânta Maria
Antena 3
Unde este Nicușor Dan. Imagini cu Președintele și familia lui la mănăstire, de Sfânta Maria
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Digi 24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în...
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de pregătire a întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska
Digi24
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de pregătire a întâlnirii dintre Putin...
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul...
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
StirileKanalD
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
kfetele.ro
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care...
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
WOWBiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit...
Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de cocaină
observatornews.ro
Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de...
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Top scule electrice Parkside și produse Livarno Home la prețuri bune în catalogul Lidl din august
go4it.ro
Top scule electrice Parkside și produse Livarno Home la prețuri bune în catalogul Lidl din...
Cum slăbești și mănânci bine în același timp? Trucul negreșit!
Descopera.ro
Cum slăbești și mănânci bine în același timp? Trucul negreșit!
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!
Fanatik.ro
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa...
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are profesori privați, care sunt plătiți cu o mică avere în fiecare an
Fanatik.ro
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al...
Doliu în televiziune! A murit cel mai mare prezentator TV. A inspirat generații întregi
Capital.ro
Doliu în televiziune! A murit cel mai mare prezentator TV. A inspirat generații întregi
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
Romania TV
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
România a pierdut-o pe cea mai mare cântăreață a tuturor timpurilor. A cucerit scena și televiziunea cu vocea sa
Capital.ro
România a pierdut-o pe cea mai mare cântăreață a tuturor timpurilor. A cucerit scena și...
Vaccinarea HPV și screeningul pentru cancerul de col uterin, finanțate în continuare
evz.ro
Vaccinarea HPV și screeningul pentru cancerul de col uterin, finanțate în continuare
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
Gandul.ro
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori....
as.ro
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de...
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
radioimpuls.ro
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe...
Bolojan, avertizat! Dialog halucinant între o primăriță care a atras 15 milioane € din fonduri europene și angajații de la minister. De ce n-au mai ajuns banii din PNRR
Fanatik.ro
Bolojan, avertizat! Dialog halucinant între o primăriță care a atras 15 milioane € din fonduri...
Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la loto. ”Am făcut o donație…”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la...
A murit, încercând să salveze caii! Mircea a pierit în incendiul de lângă Madrid
Yellow News
A murit, încercând să salveze caii! Mircea a pierit în incendiul de lângă Madrid
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | În această poză este o mare greșeală. Găsiți-o în 10 secunde!
Test de inteligență | În această poză este o mare greșeală. Găsiți-o în 10 secunde!
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Laura Cosoi a cedat! Ce schimbare majoră pregătește actriţa din toamnă: “Nu reușim să facem față”
Laura Cosoi a cedat! Ce schimbare majoră pregătește actriţa din toamnă: “Nu reușim să facem față”
Ce pensie primește un român din Timiș care a muncit o singură zi la viața lui
Ce pensie primește un român din Timiș care a muncit o singură zi la viața lui
Depozit Sameday cuprins de flăcări în Iași! Fumul gros a ajuns în zonele locuite
Depozit Sameday cuprins de flăcări în Iași! Fumul gros a ajuns în zonele locuite
Ce a primit un corporatist din Pipera, care a comandat un gyros „fără cartofi, fără ceapă, ...
Ce a primit un corporatist din Pipera, care a comandat un gyros „fără cartofi, fără ceapă, dar cu mulți ardei iuți”
Vezi toate știrile
×