Panică totală! Două avioane pline cu pasageri s-au ciocnit înainte de decolare

Un incident neașteptat a avut loc în această dimineață pe aeroportul internațional din Manchester, implicând două aeronave comerciale în timp ce se pregăteau pentru decolare. Evenimentul, descris de autorități drept o coliziune ușoară între vârfurile aripilor, a determinat suspendarea temporară a operațiunilor pe pistă și mobilizarea rapidă a echipajelor de urgență.

Panică totală pe aeroportul din Manchester, unde două aeronave comerciale, încărcate cu pasageri, s-au ciocnit chiar înainte de decolare. Incidentul a avut loc în timpul manevrelor de rulare spre pistă, când vârfurile aripilor s-au atins, provocând un zgomot puternic și o vibrație resimțită în întreaga cabină. Imediat, piloții au oprit înaintarea, iar echipajele de urgență au fost mobilizate în câteva secunde.

Două avioane pline cu pasageri s-au ciocnit înainte de decolare

Cele două aeronave, care urmau să decoleze spre destinațiile Paris și Gibraltar, au intrat în contact în jurul orei locale 06:30. În urma coliziunii, ambele avioane au fost nevoite să se întoarcă la zona de staționare pentru verificări suplimentare și debarcarea pasagerilor. Autoritățile aeroportuare au precizat că nu au fost raportate victime sau răniți, iar pasagerii au fost evacuați în siguranță.

Pista afectată a fost blocată doar pentru scurt timp, suficient cât personalul aeroportului și echipajele de urgență să evalueze situația și să asigure că aeronavele pot fi repoziționate fără risc. După aceste verificări preliminare, traficul aerian a fost reluat în condiții normale, iar zborurile nu au înregistrat întârzieri semnificative ulterior.

Compania aeriană implicată a lansat imediat o anchetă internă pentru a determina circumstanțele exacte care au dus la incident. Ancheta vizează în special modul în care aeronavele s-au intersectat în timpul rulării pe pistă și măsurile de siguranță implementate de controlul traficului aerian și echipajele de la sol. De asemenea, compania a demarat procedurile necesare pentru organizarea unor aeronave de înlocuire, astfel încât pasagerii afectați să-și poată continua călătoria fără întârzieri majore.

„EasyJet poate confirma că vârfurile aripilor a două aeronave au intrat în contact în timp ce rulau pe pista aeroportului din Manchester în această dimineaţă. Aeronavele s-au întors la locul de staţionare pentru a debarca pasagerii, cărora li s-au oferit vouchere pentru băuturi răcoritoare, în timp ce se organizează aeronave de înlocuire pentru a opera zborurile. Ne cerem scuze clienţilor pentru întârzierea zborurilor. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută”, a transmis compania aeriană.

Incidentul a atras un răspuns rapid din partea serviciilor de urgență. Zeci de pompieri și echipaje de salvare au fost mobilizați imediat pe pistă pentru a monitoriza și gestiona situația. Deși nu au fost necesare intervenții medicale, prezența lor a fost esențială pentru asigurarea unui protocol de siguranță corespunzător și pentru a preveni eventuale complicații în cazul unor avarii ascunse ale aeronavelor.

