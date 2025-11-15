Panică totală pentru pasagerii unui avion! Au văzut pe geam cum aeronava se dezintegra în aer

Un zbor din Rusia a fost marcat de panică și emoții puternice după ce avionul a suferit o defecțiune tehnică în timpul cursei Vladivostok -Blagoveșcensk. Echipajul a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență la Habarovsk, iar autoritățile au demarat imediat o anchetă pentru a stabili cauzele incidentului și a evalua respectarea normelor de siguranță aeronautică.

În ultima perioadă, tot mai multe incidente și probleme tehnice în aviație au fost raportate la nivel internațional, stârnind îngrijorări în rândul pasagerilor și al autorităților de profil. De la defecțiuni ale motoarelor și probleme la sistemele de control, până la aterizări de urgență neprevăzute, astfel de evenimente subliniază importanța unor controale stricte de siguranță și a verificărilor periodice ale aeronavelor.

Au văzut pe geam cum aeronava se dezintegra în aer

Un zbor pe ruta Vladivostok-Blagoveșcensk s-a încheiat cu o aterizare de urgență la Habarovsk, după ce avionul rusesc în care se aflau 90 de pasageri și cinci membri ai echipajului a prezentat o defecțiune tehnică. În timpul cursei, martorii au observat că o porțiune din învelișul metalic al aeronavei s-a desprins, iar motorul din dreapta a pierdut bucăți din carcasă. Aeronava, aparținând companiei Rossiya, a reușit totuși să aterizeze în siguranță în jurul orei 9:00.

Nu au fost victime în urma incidentului

În urma aterizării de urgență, pasagerii au așteptat sosirea unei aeronave de rezervă pentru a-și continua călătoria spre Blagoveșcensk. Mulți dintre ei și-au exprimat temerile și au spus că nu intenționează să mai călătorească cu același tip de avion, SSJ100, după experiența trăită. Autoritățile au subliniat totodată că, deși incidentul nu s-a soldat cu victime, investigarea circumstanțelor este esențială pentru prevenirea unor evenimente similare pe viitor și pentru evaluarea procedurilor de siguranță ale companiei aeriene și ale aeroportului de plecare.

Nimeni nu a fost rănit, însă autoritățile ruse au deschis o investigație preliminară pentru a stabili cauzele și eventualele nereguli legate de siguranța zborului.

